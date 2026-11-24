Kluby slovenskej hokejovej extraligy HK Dukla Trenčín a HK 32 Liptovský Mikuláš zrealizovali výmenu troch útočníkov.
Do kádra Dukly zamieril Peter Šandor, za ktorého Liptáci získali Ondreja Marunu a Adama Sabadku. Kluby informovali o transfere na svojich oficiálnych stránkach.
„Rozhodli sme sa reagovať na ponuku Liptovského Mikuláša, nakoľko v aktuálnej fáze sezóny potrebujeme pracovať na šírke nášho kádra. Prichádza k nám Peter Šandor, o ktorom sme presvedčení, že je pripravený nám okamžite pomôcť. Je to mladý hráč, ktorý už má niekoľkoročné skúsenosti s extraligovým hokejom.
Má v sebe potenciál a veríme, že sa mu ho podarí naplno rozvinúť práve v našich farbách. Zaroveň ďakujeme Ondrejovi a Adamovi za odvedené služby a prajeme im veľa šťastia v novom pôsobisku,“ uviedol športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič.
Dvadsaťroční útočníci Maruna i Sabadka nastupovali v prebiehajúcej sezóne prevažne v druhej najvyššej slovenskej súťaži. Obaja odohrali v ročníku 2026/2027 po dva zápasy v extralige.
Dvadsaťpäťročný útočník Šandor nazbieral v 15 extraligových zápasoch prebiehajúcej sezóny štyri body (1+3).