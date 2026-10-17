ONLINE: HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. okt 2026 o 15:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.

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ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 12. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
17.10.2026 o 18:00
12. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní hokejového zápasu z Tipos Extraligy medzi HK Dukla Trenčín a Vlci Žilina.

HK Dukla Trenčín

Zverenci Todda Woodcrofta odohrali včera domáci zápas proti Kamzíkom z Popradu. Zápasi im vôbec nevyšiel a prehrali ho 1:3. Dnes pôjde aj o rozlúčku Tomáša Starostu, ktorý do zápasu naskočí na jedno striedanie. Dukla prehrala dva zápasy po sebe. Včera proti Popradu a v nedeľu v Košiciach tesne 2:3. Dnes si určite bude chcieť napraviť chuť.

Vlci Žilina

Žilinskí Vlci sú dnes favoritom. Aktuálne sa nachádzajú na čele celej Extraligy s 23 bodmi a s vysoko pozitívnym skóre 36:21. Svoj posledný ligový zápas odohrali hostia na domácom ľade proti Zvolenu. Vo vyrovnanom súboji sa z víťazstva napokon tešili Vlci. Zvíťazili tesne 3:2. Žilina. ůvodné buly je naplánované na 18:00. Srdenče Vás pozývam dnešný duel sledovať.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Tipsport ligy.online
HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 12. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)
dnes 15:00
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