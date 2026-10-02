ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (7. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 7. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 7. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
02.10.2026 o 18:00
7. kolo
Trenčín
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(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní hokejového zápasu z Tipos Extraligy medzi HK Dukla Trenčín a HK Spišská Nová Ves.
HK Dukla Trenčín
Zverenci Todda Woodcrofra nazbierali v piatich zápasoch 9 bodov a majú pozitívne skóre 15:14: Dukle patrí aktuálne 7. pozícia. Domáci svoj posledný ligový zápas odohrali na ľade Zvolena a po veľmi dobrom výkone zvíťazili 3:1. Trenčín vyhral tri zápasy po sebe. Dnes bude chcieť určite svoju sériu natiahnúť. Uvidíme či sa mu to podarí.
HK Spišská Nová Ves
Hostia sú na tom veľmi podobne ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 10 bodov a pozitívne skóre 19:17. Spišiakom aktuálne patrí 6. pozícia. Spišská Nová Ves odohrala svoj posledný ligový zápas na domácom ľade proti Zvolenu a po dominantnom výkone zvíťazila 5:0. Uvodné buly je naplánované na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
HK Dukla Trenčín
Zverenci Todda Woodcrofra nazbierali v piatich zápasoch 9 bodov a majú pozitívne skóre 15:14: Dukle patrí aktuálne 7. pozícia. Domáci svoj posledný ligový zápas odohrali na ľade Zvolena a po veľmi dobrom výkone zvíťazili 3:1. Trenčín vyhral tri zápasy po sebe. Dnes bude chcieť určite svoju sériu natiahnúť. Uvidíme či sa mu to podarí.
HK Spišská Nová Ves
Hostia sú na tom veľmi podobne ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 10 bodov a pozitívne skóre 19:17. Spišiakom aktuálne patrí 6. pozícia. Spišská Nová Ves odohrala svoj posledný ligový zápas na domácom ľade proti Zvolenu a po dominantnom výkone zvíťazila 5:0. Uvodné buly je naplánované na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.