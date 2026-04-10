Skalica bola krôčik od jasnej výhry. Dvakrát prišla o pohodlné vedenie, rozhodlo sa v predĺžení

Tipsport liga - 6. kolo baráže
Trenčín - Skalica 5:6 pp (1:3, 2:1, 2:1 - 0:1)
Góly: 19. Starosta (Krajč, Hatala), 25. Bezúch (Bellerive, Varone), 31. Descheneau (Varone, Mikuš), 49. Bellerive (Mikuš, Krajč), 50. Hlaváč (Ahl, Descheneau) – 11. Obdržálek (Nemec, Jurík), 13. Jurák (Barcík, Nemec), 17. Kotvan (Frídel, Jurák), 33. Kuba (Sachkov, Barcík), 45. Šátek, 62. Kuba (Šátek, Urban)
Vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 1244
Trenčín: Junca – Ullman, Mikuš, Goljer, Hlaváč, Hatala, Starosta, Hain – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Šiška, Bezúch – Hudec, Bubela, Lapšanský – Švec, Krajč, Krajčovič
Skalica: Lietava – Barcík, Urban, Novajovský, Filip, Frídel, Janík, Škápik, Dudáš – Jurík, Nemec, Obdržálek – Sachkov, Špirko, Podolinský – Kuba, Búlik, Šátek – Kotvan, Jurák, Kalousek
Hokejisti Skalice zvíťazili v 6. kole baráže o účasť v Tipsport lige v Piešťanoch nad Duklou Trenčín 6:5 po predĺžení.
Vďaka tomu narástol na čele štvorčlennej tabuľky náskok Prešova, ktorý triumfoval na ľade Humenného 3:1.
Prešovčania sú na čele s 15 bodmi, Dukla má o tri menej, účastníci nižšej Tipos SHL zaostávajú. Skalica má päť bodov a Humenné štyri.
Baráž pokračuje 7. kolom v nedeľu 12. apríla, Trenčín hostí Humenné, Prešov privíta Skalicu.
Hlasy po zápase
Samuel Krajč, útočník Trenčína: „Mali sme dosť zlý vstup do zápasu, prehrávať 0:3 v prvej tretine nie je nikdy dobré. Našťastie sme na konci prvej tretiny dali kontaktný gól a myslím si, že odvtedy sme mali viac-menej zápas pod kontrolou, vyrovnali sme a bohužiaľ, v predĺžení nám ďalší gól nepadol a berieme iba jeden bod. Musíme si už začať dávať väčší pozor a hrať od prvej minúty úplne inak ako dnes.“
Lukáš Kuba, autor víťazného gólu Skalice: „Pocity boli výborné, bola to eufória. Dostal som tam chvíľku priestoru, bola to situácia dva na dva, rozhodol som sa to vystreliť a padlo to tam, som veľmi rád. Veľká eufória je v kabíne, pretože si myslím, že v baráži odvádzame dobré výkony, bojovné, a konečne sme to zlomili na svoju stranu, takže super.“
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Prešov
6
4
1
1
0
22:14
15
2.
Trenčín
6
3
1
1
1
22:18
12
3.
Skalica
6
1
1
0
4
22:27
5
4.
Humenné
6
1
0
1
4
17:24
4