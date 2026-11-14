ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Prešov dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
14.11.2026 o 19:00
19. kolo
Trenčín
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minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00. Vítam Vás pri sledovaní hokejového zápasu z Tipos Extraligy medzi HK Dukla Trenčín a HC Prešov.
Dukla Trenčín
Vojaci dokázali v prebiehajúcej sezóny nazbierať 30 bodov a má pozitívne skóre 51:48. Dukla Trenčín patrí v tabuľke priebežná 6. pozícia. Dukla odohrala svoj posledný ligový zápas na ľade Spišskej Novej Vsi. Vo vyrovnanom zápase napokon prehrala 2:3 po predĺžení. Domácim odišli z kádra dvaja kľučoví hráči. Dominik Lakatoš a Ture Linden. Obaja hráči prijali svoje zahraničné ponuky. Uvidíme ako sa bude dariť domácim hokejistom dnes.
HC Prešov
Hostia z Prešova neprežívajú ideálnu sezónu. Nachádzajú sa na úplnom chvoste Tipos Extraligy. Po 18. kole majú na svojom konte len 7 bodov a vysoko negatívne skóre 40:76: Prešov odohral svoj posledný ligový zápas na domácom ľade proti Zvolenu a v gólovej prestrelke napokon prehral 5:7. Úvodné buly je naplánované na 19:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Dukla Trenčín
Vojaci dokázali v prebiehajúcej sezóny nazbierať 30 bodov a má pozitívne skóre 51:48. Dukla Trenčín patrí v tabuľke priebežná 6. pozícia. Dukla odohrala svoj posledný ligový zápas na ľade Spišskej Novej Vsi. Vo vyrovnanom zápase napokon prehrala 2:3 po predĺžení. Domácim odišli z kádra dvaja kľučoví hráči. Dominik Lakatoš a Ture Linden. Obaja hráči prijali svoje zahraničné ponuky. Uvidíme ako sa bude dariť domácim hokejistom dnes.
HC Prešov
Hostia z Prešova neprežívajú ideálnu sezónu. Nachádzajú sa na úplnom chvoste Tipos Extraligy. Po 18. kole majú na svojom konte len 7 bodov a vysoko negatívne skóre 40:76: Prešov odohral svoj posledný ligový zápas na domácom ľade proti Zvolenu a v gólovej prestrelke napokon prehral 5:7. Úvodné buly je naplánované na 19:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.