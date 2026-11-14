ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

HK Dukla Trenčín - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 19. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 19. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet|14. nov 2026 o 16:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 19. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HC Prešov.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Prešov dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
14.11.2026 o 19:00
19. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00. Vítam Vás pri sledovaní hokejového zápasu z Tipos Extraligy medzi HK Dukla Trenčín a HC Prešov.

Dukla Trenčín

Vojaci dokázali v prebiehajúcej sezóny nazbierať 30 bodov a má pozitívne skóre 51:48. Dukla Trenčín patrí v tabuľke priebežná 6. pozícia. Dukla odohrala svoj posledný ligový zápas na ľade Spišskej Novej Vsi. Vo vyrovnanom zápase napokon prehrala 2:3 po predĺžení. Domácim odišli z kádra dvaja kľučoví hráči. Dominik Lakatoš a Ture Linden. Obaja hráči prijali svoje zahraničné ponuky. Uvidíme ako sa bude dariť domácim hokejistom dnes.

HC Prešov

Hostia z Prešova neprežívajú ideálnu sezónu. Nachádzajú sa na úplnom chvoste Tipos Extraligy. Po 18. kole majú na svojom konte len 7 bodov a vysoko negatívne skóre 40:76: Prešov odohral svoj posledný ligový zápas na domácom ľade proti Zvolenu a v gólovej prestrelke napokon prehral 5:7. Úvodné buly je naplánované na 19:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK Dukla Trenčín - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 19. kola Tipsport ligy.online
HK Dukla Trenčín - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 19. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)
dnes 16:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)