ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)

HK Dukla Trenčín - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|16. okt 2026 o 15:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HK Poprad.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Poprad dnes hrajú zápas 11. kola Tipsport ligy.

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ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 11. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
16.10.2026 o 18:00
11. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Vítam Vás pri sledovaní hokejového zápasu Tipos Extraligy medzi HK Dukla Trenčín a HK Poprad.

HK Dukla Trenčín

Zverenci Todda Woodcrofta dokázali v prebiehajúcej sezóne zatiaľ nazbierať 15 bodov a majú pozitívne sore 26:24. Dukle Trenčín aktuálne patrí v tabuľke 8. pozícia. Domáci odohrali svoj posledný ligový zápas na ľade Oceliarov z Košíc a vo veľmi tesnom zápase napokon prehrali 2:3. Dnes sa opäť očakáva mimoriadne vyrovnaný zápas. Uvidíme ako ho Dukla na domácom ľade zvládne.

HK Poprad

Hostia z Popradu sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 20 bodov a vysoko pozitívne skóre 35:25. Kamzíkom aktuálne patrí 3. pozícia. Na vedúci Slovan Bratislava strácajú len dva body. Hostia odohrali svoj posledný ligový zápas doma proti Zvolenu a zvládli ho bez väčších problémov. Zvíťazili jasne 4:0. Úvodné buly je naplánované na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK Dukla Trenčín - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy.online
HK Dukla Trenčín - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)
dnes 15:00
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