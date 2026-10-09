ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Nitra dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 9. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
09.10.2026 o 18:00
9. kolo
Trenčín
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minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní hokejového prenosu z Tipos Extraligy. Dnes budeme sledovať zápas medzi HK Dukla Trenčín a HK Nitra.
HK Dukla Trenčín
Vojaci majú na svojom konte zatiaľ 12 bodov a vyrovnané skóre 19:19. Dukla aktuálne patrí 8. pozícia. Domáci hokejisti odohrali svoje posledné ligové kolo na ľade Prešova a v tesnom zápase dokázali triumfovať 3:2. Trenčania majú dnes proti sebe náročného súpera z Nitry. Uvidíme ako sa im bude dariť.
HK Nitra
Obhajcovi majstrovského titulu sa v tejto sezóne vôbec nedarí. Nitra má na svojom konte len 6 bodov a negatívne skóre 20:28. Corgoni odohrali svoj posledný ligový zápas na domácom ľade proti Zvolenu. Vo vyrovnanom zápase sa tešila z víťazstva Nitra 2:1 po predĺžení. Úvodné buly je naplánované na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
HK Dukla Trenčín
Vojaci majú na svojom konte zatiaľ 12 bodov a vyrovnané skóre 19:19. Dukla aktuálne patrí 8. pozícia. Domáci hokejisti odohrali svoje posledné ligové kolo na ľade Prešova a v tesnom zápase dokázali triumfovať 3:2. Trenčania majú dnes proti sebe náročného súpera z Nitry. Uvidíme ako sa im bude dariť.
HK Nitra
Obhajcovi majstrovského titulu sa v tejto sezóne vôbec nedarí. Nitra má na svojom konte len 6 bodov a negatívne skóre 20:28. Corgoni odohrali svoj posledný ligový zápas na domácom ľade proti Zvolenu. Vo vyrovnanom zápase sa tešila z víťazstva Nitra 2:1 po predĺžení. Úvodné buly je naplánované na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.