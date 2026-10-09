ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

HK Dukla Trenčín - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - HK Nitra: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|9. okt 2026 o 15:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HK Nitra.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Nitra dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 9. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
09.10.2026 o 18:00
9. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní hokejového prenosu z Tipos Extraligy. Dnes budeme sledovať zápas medzi HK Dukla Trenčín a HK Nitra.

HK Dukla Trenčín

Vojaci majú na svojom konte zatiaľ 12 bodov a vyrovnané skóre 19:19. Dukla aktuálne patrí 8. pozícia. Domáci hokejisti odohrali svoje posledné ligové kolo na ľade Prešova a v tesnom zápase dokázali triumfovať 3:2. Trenčania majú dnes proti sebe náročného súpera z Nitry. Uvidíme ako sa im bude dariť.

HK Nitra

Obhajcovi majstrovského titulu sa v tejto sezóne vôbec nedarí. Nitra má na svojom konte len 6 bodov a negatívne skóre 20:28. Corgoni odohrali svoj posledný ligový zápas na domácom ľade proti Zvolenu. Vo vyrovnanom zápase sa tešila z víťazstva Nitra 2:1 po predĺžení. Úvodné buly je naplánované na 18:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Tipsport ligy.online
HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)
dnes 15:00
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