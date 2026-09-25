Súboj Dukiel odštartovali lepšie Michalovce. Trenčín však výsledok otočil

Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v piatkovom stretnutí 4. kola Tipsport ligy doma nad Duklou Michalovce 3:1.
V sezóne tak zaznamenali prvý triumf v riadnom hracom čase a na konte majú šesť bodov. Zemplínčania prehrali tretíkrát a naďalej majú tri body.
Východniari sa v Trenčíne rýchlo dostali do vedenia, keď v 3. minúte brankár Hrenák nedokázal udržať puk a Harrison Rees ho dostal do siete.
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Michalovce
Potom však prevzali iniciatívu domáci a ešte do konca prvej tretiny vyrovnali, v 18. minúte skóroval Juraj Šiška.
O víťazný gól sa postaral Jaedon Descheneau, ktorý sa po aktivite pred bránkou súpera presadil v 27. minúte. Poistku pridal v 52. minúte Ture Linden.
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Hlasy po zápase
Ján Pardavý, asistent trénera Trenčína: „Dôležitá výhra. Prvá tretina bola vyrovnaná, druhá bola v našej réžii, mali sme odskočiť možno i na 4:1. V záverečnej sme mali mentálny blok. Michalovce dali do toho všetko, my sme robili hlúpe chyby, ktoré si nemôžeme dovoliť. Čakali sme na chybu súpera, ktorá neprišla, no napokon sme dali taký šťastný tretí gól, ktorý rozhodol.“
Roman Durný, brankár Michaloviec: „Máme mladý tím a je vidno, že sa zlepšujeme. Keď budeme dodržiavať veci, ktoré si povieme v šatni, postupom času budeme nepríjemný súper pre každého v lige. Tretia tretina toho bola dnes dôkazom. Súpera sme skoro nepustili z pásma. Verím, že v takýchto výkonoch budeme pokračovať ďalej.“
Tabuľka Tipsport ligy
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 4. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
HK DUKLA Trenčín – HK DUKLA Michalovce 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Góly a asistencie: 18. Šiška (Merkley), 27. Descheneau (Spooner, Mikuš), 52. Linden (Descheneau, Mikuš) – 4. Rees (Welsh, Kytnár). Rozhodca: Konc, Baluška – Hercog, Durmis. Vylúčenie: 1:4. Využitie: 0:0. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 0:1, 3:1.
Dukla Trenčín poráža vo výbornom a ofenzívnom zápase Duklu Michalovce 3:1. Sledovali sme dnes aj výborný brankársky súboj. Lúčim sa a prajem pekný večer.
Koniec zápasu.
59:06
Oddychový čas pre tím HK DUKLA Michalovce.
59:06
Ryan Merkley to skúsil strelou cez celé klzisko, ale minul bránu. Píska sa zakázané uvoľnenie.
58:04
Prebiehajú posledné dve minúty tretej tretiny.
57:44
Bocherov pokus dokázal Hrenák vyraziť pravým betónom.
57:33
Hostia zatiaľ nedokážu nič vymyslieť. Kišš je síce získal puk, ale hostia to hrajú len popri mantineloch.
56:45
Domáca Dukla parádne vytláča hostí do stredného pásma. Bocuher sa snažil puk zaviezť do pásma, ale cez Merkleyho sa mu to nepodarilo.
55:48
Hostia to skúšajú v šestici!
55:03
Šmída sa dostal aj so šťastím do zakončenia, ale jeho nepríjemný pokus dokázal Hrenák pokryť. Hra je prerušená a následuje reklamný brejk.
54:25
Samuel Krajč chyboval pred bránou! Matta mohol znížiť stav zápasu, ale Hatala mu dokázal zablokovať hokejku.
53:34
Ryan Merkley sa snažil vysunúť na ľavej strane Kalisa, ale domáci útočník puk len pretečoval.
52:33
Dukla Trenčín hrá výborne a do útoku sa už príliš nehrnie.
51:41
Trenčín dal gól!
Dukla Trenčín pridáva veľmi dôležitý tretí gól! TURE LINDEN sa spozba brány natlačil pred Durného a jeho zakončenie sa od Meliška odrazilo do vlastnej brány! Asistencie Jaedon Descheneau, Juraj Mikuš.
51:04
Hra je prerušená a následuje reklamný brejk.
50:56
Merkley dokázal vytesniť puk do stredného pásma. Následne sa snažil presadiť SPooner, ale zakončiť nedokázal.
50:00
Meliško predviedol peknú individuálnu akciu a následne prudkou strelou preveril pozornosť Hrenáka.
49:34
Ryan Merkley teraz predviedol dva naozaj výborné obranné zákroky pri strelách Virtanena a Welsha.
48:34
Virtanen sa snažil z ľavej strany pretlačil pred bránu, ale nedokázal prejsť cez Mikuša.
47:45
Stahoň podržal puk za bránou. Obidve mužstvá mohli vystriedať.
47:05
Na druhej strane mal dobrú šancu Ryan Spooner! Jeho delovka končí na betóne Durného.
46:34
Rees vyslal nebezpečnú strelu, následne dorážal Virtanen, ale Hrenák podržal teraz domácu Duklu.
46:13
Hrabčák si puk naviedol na zakončenie! JEho prudký pokus zrazil Hrenák vyrážačkou na ochrannú sieť.
45:25
Meliškove nahodenie jemne teočval Fominykh, ale Hrenák výborne zakročil Hra je prerušená.
44:29
Domáci sa dostávali do prečíslenia, ale pískalo sa postavenie mimo hru. Domácim tribúnam sa to vôbec nepáči.
43:07
Tretia tretina je zatiaľ veľmi opatrná. Prevahu majú skôr hosťujúci hráči.
42:03
Ivan Matta zakončoval z pravej strany! Hrenák vytiahol výborný zákrok betónom.
41:33
Welshove nahodenie od modrej čiary bolo zblokované Hatalom. Hostia zostávajú usadení v pásme.
40:56
Hra sa prelieva zo strany na stranu. Barron hľadal bekhendovou prihrávkou rped bránou Kalisa, ale puk zachytil Meliško.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Dukla Trenčín vyhráva po druhej tretine nad Duklou Michalovce tesne 2:1. Aj v druhej tretine sme sledovali výborný a ofenzívny hokej.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:02
Prebieha posledná minúta druhej tretiny.
38:41
Juraj Šiška to skúšal individuálne, ale nedokázal sa presadiť cez Meliška. Následne sa pískal ofsajd hostí.
37:34
Lakatoš bol pridržaný Reesom, ale vylučovať sa nebude. Domácim tribúnam sa to vôbec nepáči.
37:06
Dominik Lakatoš našiel parádnou prihrávkou pred bránou Barrona! Výborný zákrok však predviedol Roman Durný.
36:33
Matta sa z pravej strany dostal do dobrej streleckej pozície, ale jeho delovka končí vo výstroji Hrenáka. Hra je prerušená.
36:03
Hra je prerušená a následuje reklamný brejk.
35:13
Ryan Merkley nabíjal Kalisovi pred bránou! Výborný zákrok opúäť predviedol Roman Durný! Hostia nemôžu striedať a sú poriadne vyčerpaní.
34:54
Andrej Kudrna mal ďalšiu šancu! Jeho pokus zrazil Durný vyrážačkou.
Dukla Trenčín sa stále drží v pásme. Andrej Kudrna sa spoza brány snažil natlačiť pred Durného, ale nedokázal zakončiť.
33:34
Lukáš Lunter získal puk pri mantineli. Následne našiel pred bránou Juraja Šišku, ale domáci nestrieľajú.
32:22
Hrá sa už veľmi dlho bez prerušenia. Dukla Trenčín je usadená v útočnom pásme, ale je to bez streleckého zakončenia.
31:22
Igor Safaraleyev pálil z pravého kruhu a Hrenák vytiahol parádny zákrok betónom!
30:11
Zápas sa prehúpol do druhej polovice riadnej hracej doby.
29:34
Dukla Trenčín hrá výborne. Hostia kopia chybu za chybou. Juraj Šiška to skúšal prudkou strelou z ľavej strany. Roman Durny vytiahol dobrý zákrok betónom.
28:34
Meliško stratil puk na útočnom modrej čiare! Barron sa rútil sám na bránu, ale Durný jeho blafák prečítal!
27:45
Virtanen prenášal hru na Bocuhera, ktorý zakončoval z prvej, ale jeho pokus našiel len pripraveného Hrenáka.
27:05
Vylúčenie v tíme HK DUKLA Trenčín:
Samuel Hain – 2 min., držanie.
26:54
Trenčín dal gól!
Dukla Trenčín otáča stav dnešného zápasu! JAEDON DESCHENEAU si našiel pred bránou odrazený puk a na dva krát dokázal prekonať Durného. Asistencie Ryan Spooner, Juraj Mikuš.
26:17
Domácim sa presilovka vôbec nevydarila. Michalovce sú už v plnom počte.
25:33
Ryan Merkley pokazil rozohrávku a hosťom sa následne podarilo vyhodiť puk cez všetky čiary.
24:53
Roman Durný dokázal teraz pokryť puk pred dotierajúcim Barronom. Hra je prerušená.
24:45
Ryan Merkley posielal puk pred bránu, ale Milan Kytnár jeho pokus dokázal zablokovať.
24:17
Vylúčenie v tíme HK DUKLA Michalovce:
David Stránský – 2 min., hákovanie.
23:55
Stranského delovka minula bránu Hrenáka. Hostia sa držia v útočnom pásme.
23:33
Lukáš Lunter vysúval na pravej strane Krajčoviča, ale dokázal ho telom zablokovať Meliško.
22:05
Adam Stripai zahrozil! Prudkou strelou z vrcholu kruhov preveril pozornosť Hrenáka!
21:36
Andrej Kudrna mal ďalšiu šancu! Jeho prudký pokus z pravej strany končí na Romanovi Durnom.
21:15
Kudrna dostal výborný puk od Dominika Lakatoša! Dokázal zakončiť, ale Durnýho betón bol pozorný!
20:39
Ryan Merkley nabral rýchlosť na pravej strane a prudkou strelou preveril pozornosť Durného.
20:33
Hostia zo Zemplína dokázali vyhodiť puk cez všetky čiary.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Stav dnešného zápasu je po prvej tretine vyrovnaný 1:1. Sledujeme výborný a ofenzívny hokej z oboch strán.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:35
Vylúčenie v tíme HK DUKLA Michalovce:
Adam Stripai – 2 min., hákovanie.
18:59
Ryan Merkley dnes rozdáva parádne prihrávky! Našiel Spoonera, ale jeho pokus opäť zachytil betónom Durný.
18:34
Ryan Merkley vymyslel parádnu prihrávku na Andreja Hatalu! Jeho veľkú šancu dokázal pokryť Durný!
17:24
Trenčín dal gól!
Je vyrovnané! Domáci sa dostali do prečíslenia! JURAJ ŠIŠKA potiahol akciu po pravom krídle. Dostal sa pred Durného a aj trochu so šťastím ho dokázal prekonať. Asistencie Ryan Merkley.
16:15
Ďalší závar pred Durným! Brankár hostí chytá dnes naozaj výborne!
15:14
Ryna Spooner sa snažil Kalisa vysunúť na pravom krídle, ale puk mu ušiel. Následne však Spooner opäť našiel Kalisa, ktorý mal pred sebou už len prázdnu bránu, ale hosťom sa nejak podarilo puk zastaviť na bránkovej čiare!
14:21
Hostia sa ubránili a sú v plnom počte.
13:55
Ryan Merkley sa šikovne tlačil pred bránu. Následne nabíjal Descheneaovi, ale ten minul bránu.
13:34
Domácim sa presilovka príliš nedarí. Hostia opäť vyhadzujú puk cez všetky čiary.
12:49
Barron sa teraz šikovne pretlačil pred Durného, ale brankár hostí vytiahol výborný zákrok lapačkou.
12:35
Hostia okamžite po buly vyhadzujú puk cez všetky čiary.
12:21
Vylúčenie v tíme HK DUKLA Michalovce:
Matthew Boucher – 2 min., krosček.
12:14
Welsh to skúsil nahodeným pukom od ľavého mantinelu, ale jeho pokus bol zrazený. Bude sa vylučovať na strane hostí.
11:54
Hra sa prelieva zo strany na stranu, ale sledujeme veľmi veľa nepresností na oboch stranách.
10:23
Zekucia z pravej strany hodil nebezpečný puk pred bránu, ale nikto ho nedokázal tečovať.
09:45
Dukla Trenčín postupne pridáva viac a viac. Zakončenie Hrenáka končí na betóne Durného.
09:11
Ryan Spooner sa parádne tlačil do brány, ale Roman Durný predviedol ďalší výborný zákrok!
09:06
Hostia vyhadzujú puk na zakázané uvoľnenie.
08:46
Samuel Krajč je dnes veľmi nebezpečný. Najprv sám zakončil a následne našiel Juraja Šišku, ale Durný chytá zatiaľ naozaj výborne.
07:29
Hostia sú v plnom počte.
07:10
Závar pred bránou hostí! Descheneau sa šikovne tlačil pred bránu! NEdokázal však prekonať Durného. Hra je prerušená.
06:45
Ryan Merkley chyboval a do veľkej šance sa dostával KYtnár! Hrenák predviedol výborný zákrok betónom.
06:03
Lukáš Lunter našiel parádnou prihrávkou Samuela Krajča, ale ten puk napálil len do Durného!
05:46
Barron sa dostal k odrazenému puku, ale jeho doáržku dokázal Durný pokryť. Hra je prerušená.
05:29
Vylúčenie v tíme HK DUKLA Michalovce:
Connor Welsh – 2 min., hákovanie.
05:29
Jaedon Descheneau sa rútil takmer sám na bránu! Bol hákovaný a bude vylučovať!
04:20
Andrej Kudrna manévroval s pukom v pásme, ale nedokázal nič zaujímavé vymyslieť.
03:58
Matta sa výborne tlačil pred Hrenáka, ale tento krát bol úspešný domáci brankár.
03:03
Dukla Michalovce dala gól!
Hosti z Michaloviec otvárajú skóre dnešného zápasu! Connor Welsh nahodil puk na bránu. Hrenákovi vypadol a výborne sa zorientoval HARRISON MICHAEL REES, ktorý ho dokázal pretlčiť do brány. Asistencie Connor Welsh, Milan Kytnár.
02:56
Hostia zavreli domácich v pásme! Hrenák je v permanencii.
02:23
Fedor to skúsil cez ľavé krídlo, ale jeho pokus končí vedľa brány.
01:51
Zakázané uvoľnenie domácej Dukly.
01:33
Zaujímavý puk od Andreja Kudrnu! Jeho prudký pokus z vrcholu kruhov dokázal Lakatoš tečovať, ale minul bránu.
00:55
Od začiatku sa hrá vo vysokom tempe. Domáci útok zahrozil. Zakončenie Juraja Šišku schoval Durný v lapačke a prerušil hru.
00:01
Hosťujúca Dukla získala prvé buly v zápase.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK DUKLA Trenčín: D. Hrenák (Latkóczy) – Mikuš, Merkley, M. Hrenák, J. Ferenc, Hlaváč, Hatala, Krajčovič, Hain – Descheneau, Spooner, Linden – Lakatoš, Barron, Kudrna – Šiška, Krajč, L. Lunter – Rezničák, Kalis, Bubela.
Tréner: Todd Woodcroft
HK DUKLA Michalovce: Durný (Buzák) – Welsh, Rees, Meliško, Stripai, Zekucia, D. Stránský, Kišš, Tóth – Virtanen, Boucher, Edmonds – Safaraleyev, Šmida, Fominykh – Matta, Fedor, Šimun – Hrabčák, Kytnár, Stahoň.
Tréner: Jakub Ručkay
Rozhodca: Konc, Baluška – Hercog, Durmis.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní hokejového zápasu z Tipos Extraligy medzi HK Dukla Trenčín a HK Dukla Michalovce.
HK Dukla Trenčín
Zverenci Todda Woodcrofta majú na svojom konte po troch kolách 4 body a negatívne skóre 9:12. Dukla začala sezónu zápasom na pôde Vlkov zo Žiliny. Vlci v zápase dominovali a dokázali zdolať Duklu Trenčín presvedčivo 5:2. Dukla Trenčín následne odohrala veľmi vyrovnaný a dlhý zápas na domácom ľade s Banskou Bystricou. Hostia zvíťazili na ľade Dukly 4:3 po samostatných nájazdoch. Domáci si následne napravili chuť na ľade Liptovského Mikuláša, kde zvíťazili 4:3 po nájazdoch.
HK Dukla Michalovce
Hostia z Michaloviec začali sezónu na Liptove. Proti Liptovskému Mikulášu dlho držali nerozhodný stav, ale napokon prehrali 2:5. V druhom kole sa Dukla predstavila na domácom ľade proti Slovanu Bratislava. Hostia dominovali a zo Zemplína si odniesli pohodovú výhru 3:0. Michalovce zvíťazili v treťom kole. Doma dokázali zdolať v tesnom zápase Zvolen 3:2.