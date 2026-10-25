ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (14. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 14. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 14. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
25.10.2026 o 15:30
14. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30. Prajem pekné nedeľné popoludnie pri sledovaní hokejového zápasu z Tipos Extraligy medzi HK Dukla Trenčín a HK 3ľ Liptovský MIkuláš.
HK Dukla Trenčín
Zverenci Todda Woodcrofta odohrali svoj posledný ligový zápas v piatok na ľade Banskej Bystrice. V zápase plnom zvratov napokon Dukla ťahala za kratši koniec, keď prehrala 3:5. Dukla Trenčín dokázala nazbierať v prebiehajúcom ročníku zatiaľ 18 bodov a má negatívne skóre 33:34. Domácim hokejistom aktuálne patrí 8. pozícia. Uvidíme ako sa bude Vojakom dariť v dnešnom zápase.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptáci zažívajú celkom slušný vstup do sezóny. Na svojom konte majú 22 bodov a negatívne skóre 39:40. Hráčom Liptovského Mikuláša aktuálne patrí 6. pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrali hostia doma proti Zvolenu. V tesnom zápase napokon dokázali triumfovať tesne 2:1. Úvodné buly je naplánovaná ne 15:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
HK Dukla Trenčín
Zverenci Todda Woodcrofta odohrali svoj posledný ligový zápas v piatok na ľade Banskej Bystrice. V zápase plnom zvratov napokon Dukla ťahala za kratši koniec, keď prehrala 3:5. Dukla Trenčín dokázala nazbierať v prebiehajúcom ročníku zatiaľ 18 bodov a má negatívne skóre 33:34. Domácim hokejistom aktuálne patrí 8. pozícia. Uvidíme ako sa bude Vojakom dariť v dnešnom zápase.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptáci zažívajú celkom slušný vstup do sezóny. Na svojom konte majú 22 bodov a negatívne skóre 39:40. Hráčom Liptovského Mikuláša aktuálne patrí 6. pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrali hostia doma proti Zvolenu. V tesnom zápase napokon dokázali triumfovať tesne 2:1. Úvodné buly je naplánovaná ne 15:30. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.