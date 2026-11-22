Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Košice dnes hrajú zápas 21. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 21. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
22.11.2026 o 14:30
21. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Konc ml., Výleta – Bezák, Hercog.
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 21. kola Tipsport ligy, v ktorom HK Dukla Trenčín privíta na domácom ľade HC Košice.
Trenčín sa po 20 odohraných zápasoch nachádza na 7. mieste s 31 bodmi a skóre 56:55. Dukla momentálne neprežíva ideálne obdobie a z posledných piatich stretnutí dokázala zvíťaziť iba raz. Najskôr zdolala Zvolen 3:1, následne prehrala so Slovanom Bratislava 3:5 a so Spišskou Novou Vsou 2:3 po predĺžení. Potom podľahla aj Prešovu 3:4 po predĺžení a naposledy prehrala na ľade Nitry 2:3. Trenčania tak ťahajú sériu štyroch prehier za sebou.
Košice sú v tabuľke na 5. mieste so ziskom 34 bodov a skóre 59:55. Oceliari majú za sebou podstatne úspešnejšie obdobie, keď z posledných piatich zápasov vyhrali štyri. Najskôr zdolali Žilinu 3:2 po predĺžení, následne prehrali v Banskej Bystrici 3:6. Potom si poradili s Liptovským Mikulášom 5:3, Michalovcami 5:4 a naposledy doma zdolali Zvolen 5:2. Košičania tak prichádzajú do Trenčína s tromi víťazstvami v rade.
Trenčín sa po 20 odohraných zápasoch nachádza na 7. mieste s 31 bodmi a skóre 56:55. Dukla momentálne neprežíva ideálne obdobie a z posledných piatich stretnutí dokázala zvíťaziť iba raz. Najskôr zdolala Zvolen 3:1, následne prehrala so Slovanom Bratislava 3:5 a so Spišskou Novou Vsou 2:3 po predĺžení. Potom podľahla aj Prešovu 3:4 po predĺžení a naposledy prehrala na ľade Nitry 2:3. Trenčania tak ťahajú sériu štyroch prehier za sebou.
Košice sú v tabuľke na 5. mieste so ziskom 34 bodov a skóre 59:55. Oceliari majú za sebou podstatne úspešnejšie obdobie, keď z posledných piatich zápasov vyhrali štyri. Najskôr zdolali Žilinu 3:2 po predĺžení, následne prehrali v Banskej Bystrici 3:6. Potom si poradili s Liptovským Mikulášom 5:3, Michalovcami 5:4 a naposledy doma zdolali Zvolen 5:2. Košičania tak prichádzajú do Trenčína s tromi víťazstvami v rade.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:30.