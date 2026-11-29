Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC´05 TAM Banská Bystrica dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
29.11.2026 o 15:30
24. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 24. kola Tipsport ligy, v ktorom sa proti sebe postavia HK DUKLA Trenčín a HC 05 TAM Banská Bystrica.
Trenčín sa po 23 odohraných zápasoch nachádza na 8. mieste s 31 bodmi a skóre 57:63. Dukla momentálne ťahá sériu až siedmich prehier za sebou. Z posledných piatich stretnutí najskôr podľahla Prešovu 3:4 po predĺžení, následne prehrala na ľade Nitry 2:3, doma nestačila na Košice 0:2, potom utrpela vysokú prehru v Poprade 0:4 a naposledy prehrala na ľade Žiliny 1:2. Trenčania tak budú chcieť pred vlastnými fanúšikmi konečne zabrať a zastaviť nepriaznivú sériu.
Banská Bystrica sa nachádza na 9. mieste s 29 bodmi a skóre 61:64, pričom má odohraných 22 zápasov. Barani nie sú na tom o moc lepšie. Momentálne ťahajú sériu šiestich prehier v rade. V posledných piatich stretnutiach najskôr prehrali so Žilinou 0:3, následne podľahli Slovanu Bratislava 1:2. Potom nestačili na Liptovský Mikuláš, ktorému podľahli 3:4 po samostatných nájazdoch. Rovnakým spôsobom prehrali aj s Michalovcami 3:4 po samostatných nájazdoch a naposledy podľahli Zvolenu na jeho ľade 1:2.
Trenčín sa po 23 odohraných zápasoch nachádza na 8. mieste s 31 bodmi a skóre 57:63. Dukla momentálne ťahá sériu až siedmich prehier za sebou. Z posledných piatich stretnutí najskôr podľahla Prešovu 3:4 po predĺžení, následne prehrala na ľade Nitry 2:3, doma nestačila na Košice 0:2, potom utrpela vysokú prehru v Poprade 0:4 a naposledy prehrala na ľade Žiliny 1:2. Trenčania tak budú chcieť pred vlastnými fanúšikmi konečne zabrať a zastaviť nepriaznivú sériu.
Banská Bystrica sa nachádza na 9. mieste s 29 bodmi a skóre 61:64, pričom má odohraných 22 zápasov. Barani nie sú na tom o moc lepšie. Momentálne ťahajú sériu šiestich prehier v rade. V posledných piatich stretnutiach najskôr prehrali so Žilinou 0:3, následne podľahli Slovanu Bratislava 1:2. Potom nestačili na Liptovský Mikuláš, ktorému podľahli 3:4 po samostatných nájazdoch. Rovnakým spôsobom prehrali aj s Michalovcami 3:4 po samostatných nájazdoch a naposledy podľahli Zvolenu na jeho ľade 1:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.