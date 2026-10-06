Topoľčany stúpajú tabuľkou, Žiar nad Hronom doma zdolali na nulu

Hráči Topoľčian sa tešia z gólu
Hráči Topoľčian sa tešia z gólu (Autor: Facebook/HC MUŠLA Topoľčany)
TASR|6. okt 2026 o 20:26
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K triumfu prispel dvomi bodmi Danielčák.

Tipos SHL - 7. kolo

HC MUŠLA Topoľčany - HK Žiar nad Hronom 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 20. Danielčák (Ružek, Štrbáň), 33. Bodnár (Ružek, Danielčák), 55. Ožvald (Šimončič).

Rozhodovali: Lesay, Valach - Tvrdoň, Drblík, vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 389

Topoľčany: Irsák - Ejem, Babrusev, Bystričan, Kuboš, Hruška, Benko, Šuranyi, Štrbáň - Danielčák, Bodnár, Barcík - Piačka, Hurtaj, Ružek - Ožvald, Habermann, Šimončič - Matej, Kohút, Géci

Žiar nad Hronom: Fürsten - Glazkov, Pristach, Čajkovič, Šimon, Čulík, Zubák, Požgay, Gallo - Eriksson, Fekiač, Urbánek - Podkonický, Klíma, Lopušan - Magdolen, Brumerčík, Rajčan - Žiak, Rajnoha, Rausa

Hokejisti HC MUŠLA Topoľčany zdolali v stretnutí 7. kola Tipos SHL hráčov Žiaru nad Hronom 3:0.

V tabuľke im patrí druhá priečka za vedúcim Humenným, ich utorkový súper je šiesty.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hráči Topoľčian sa tešia z gólu
    Hráči Topoľčian sa tešia z gólu
    Topoľčany stúpajú tabuľkou, Žiar nad Hronom doma zdolali na nulu
    dnes 20:26
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