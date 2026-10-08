Suverénny triumf Topoľčian. O výhru sa hetrikom postaral útočník

Hokejisti HC MUŠLA Topoľčany
Hokejisti HC MUŠLA Topoľčany (Autor: Facebook/HC MUŠLA Topoľčany)
TASR|8. okt 2026 o 14:46
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Domáci útočník skóroval pri vyrovnanom počte hráčov, v presilovke aj v oslabení.

Vložený zápas Tipos SHL

HC MUŠLA Topoľčany - JOJ Šport Slovensko 18 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Góly: 20. Danielčák (Barcík, Bodnár), 26. Danielčák (Benko, Barcík), 31. Páleník (Ožvald, Habermann), 38. Danielčák (Barcík) – 23. Kubis (Filip). Rozhodovali: Zelený, Opalek – Kočkár, Fekete

HC MUŠLA Topoľčany: Mirt – Babrusev, Ejem, Bečka, Bystričan, Benko, Štrbáň, Bajzík, Kremnický – Danielčák, Bodnár, Barcík – Piačka, Hurtaj, Ružek – Ožvald, Habermann, Páleník – Matej, Kohút, Géci

JOJ Šport SR 18: Husár – Škripec, Vasko, Klačanský, Hoďovský, Filip, Medvec, Pikna – Gonšor, Mrva, Strnádel – Krajňák, Kubis, Čop – Suja, Matula, Melichárek – Šiška, Ftáček

Hokejisti HC MUŠLA Topoľčany zdolali vo štvrtkovom vloženom dueli Tipos SHL JOJ Šport Slovensko 18 4:1.

Hetrikom sa na víťazstve domácich podieľal útočník Tim Danielčák, ktorý skóroval pri vyrovnanom počte hráčov, v presilovke aj v oslabení.

Topoľčany získali v ôsmom zápase sezóny 17. bod a posunuli sa na druhé miesto neúplnej tabuľky, na vedúce Humenné strácajú štyri body.

Slovenská „osemnástka“ nebodovala ani v piatom stretnutí.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hokejisti HC MUŠLA Topoľčany
    Hokejisti HC MUŠLA Topoľčany
    Suverénny triumf Topoľčian. O výhru sa hetrikom postaral útočník
    dnes 14:46
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