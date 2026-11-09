Má lepšiu formu ako Slafkovský. Skutočne dobrý hokejista, chváli spoluhráč Slováka

Európske hokejové súťaže mali v uplynulom týždni reprezentačnú prestávku, no náš pravidelný výber piatich najlepších slovenských hokejistov v zahraničí pokračuje.
Tentoraz sme sa zamerali výlučne na hráčov pôsobiacich v Severnej Amerike.
Najproduktívnejším Slovákom sledovaného obdobia (2.11.-8.11.) bol obranca Tampy Bay Erik Černák, ktorý zaznamenal päť asistencií a podieľal sa na troch víťazstvách Lightning.
Tri body za rovnaký počet asistencií získal Juraj Slafkovský z Montrealu Canadiens. Po dva body si pripísali útočníci Alex Čiernik a Filip Mešár v AHL a obranca Šimon Nemec v NHL.
Erik Černák, Tampa Bay
Erik Černák patrí medzi obrancov, ktorých hlavnou úlohou nie je zbieranie kanadských bodov. V uplynulom týždni však ukázal, že dokáže byť veľmi platný aj v ofenzíve.
V štyroch zápasoch zaznamenal päť asistencií, pričom až štyri boli primárne, teda prihrávky priamo na strelca gólu. Všetky navyše získal v hre piatich proti piatim. Tampa Bay zároveň vyhrala tri zo štyroch stretnutí.
Černák zažiaril najmä proti Chicagu, keď dvakrát asistoval pri góloch Iľju Michejeva. Pri druhom zásahu predviedol slovenský obranca výborný prienik po pravom krídle a presnou prihrávkou našiel spoluhráča pred odkrytou bránkou.
„Vždy je príjemné, keď môžete podporiť útok. Musíme v tom pokračovať a dostávať sa do takýchto pozícií,“ povedal Černák pre klubový web.
Dvojbodový výkon zopakoval aj v poslednom zápase týždňa proti Winnipegu. Dvoma asistenciami pri góloch Pontusa Holmberga pomohol Tampe vyrovnať z 0:3 na 3:3.
Prvou z nich dosiahol jubilejnú stú asistenciu v NHL a stal sa deviatym obrancom v histórii Lightning, ktorý pokoril túto hranicu. V historickom rebríčku Slovákov mu so 101 asistenciami patrí momentálne 25. pozícia.
„V každom jednom zápase hrá výborne dozadu a z toho pramení aj jeho ofenzívna aktivita. Je silný na puku. Skutočne dobrý hokejista,” vyzdvihol prínos Černáka Holmberg.
VIDEO: Zostrih zápasu Tampa Bay - Winnipeg
Ak by Černák udržal tempo bodovania do konca základnej časti, nazbieral by 36 asistencií, čo by bola v produktivite jeho suverénne najlepšia sezóna v NHL.
Zápas proti Jets však mal pre slovenského obrancu trpký záver. Po jeho vylúčení za zovretie puku rukou hrala Tampa v oslabení troch proti piatim a Winnipeg rozhodol o víťazstve 4:3 iba 1,6 sekundy pred záverečnou sirénou.
Juraj Slafkovský, Montreal
„V poslednom období som hral na ho…,“ priznal Juraj Slafkovský po víťazstve Montrealu nad Utahom.
Keď mu zámorský novinár Arpon Basu z The Athletic naznačil, že je na seba príliš prísny, slovenský útočník pohotovo odpovedal: „Nie, som len úprimný.“
Hoci Slafkovský nebol so svojimi výkonmi spokojný, v uplynulom týždni predviedol zlepšenie. V troch zápasoch nazbieral tri asistencie. Dve zaznamenal pri historickej prehre s Winnipegom 4:5 po predĺžení, no najviac zaujal proti Utahu, ktorý Canadiens zdolali 5:4 po predĺžení.
Podľa trénera Martina St. Louisa odohral Slafkovský proti Mammoth svoj najlepší zápas v sezóne. Pri prvom góle Montrealu na seba naviazal dvoch protihráčov, udržal si puk a presnou prihrávkou našiel Nicka Suzukiho pred odkrytou bránkou.
VIDEO: Hodnotenie Slafkovského po zápase proti Utahu
„Všetko je to o tempe a pohybe jeho nôh. Keď hýbe nohami, dokáže útočiť do voľného priestoru, hrať fyzicky a vyhrávať súboje,“ vysvetlil St. Louis.
Ako upozornil Basu, práve pohyb bol tým, čo Slafkovskému v úvodných pätnástich zápasoch sezóny chýbalo. Proti Utahu si však vďaka nemu vytváral viac priestoru a dokázal naplno využívať svoje prednosti.
Slovenský útočník priznal, že zmena musí prísť predovšetkým v jeho hlave.
„Nemôžete si vziať nejakú zázračnú tabletku, po ktorej sa vám začnú hýbať nohy. Je to o nastavení mysle, ktoré musíte mať každý večer. Zatiaľ som rozhodne nehral svoj najlepší hokej. Tento zápas sa mi páčil a teraz na ňom musím stavať,“ dodal Slafkovský.
V nasledujúcom zápase pri výhre Montrealu nad Torontom 4:2 nebodoval.
Filip Mešár, Laval
Už pravidelným členom nášho výberu najlepších slovenských hokejistov v zahraničí sa stáva Filip Mešár. A tento týždeň nie je výnimkou.
Útočník Lavalu Rocket v zápase proti Lehigh Valley Phantoms ukázal svoje strelecké schopnosti, keď sa v zápase presadil hneď dvakrát.
Najskôr v druhej tretine poslal Laval do vedenia 2:1 zakončením bekhendom, neskôr v tretej časti vyrovnal na 4:4 presnou strelou pod hornú žŕdku. Mešára vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia, no Lavak však napokon prehral 4:5 po predĺžení.
VIDEO: Gól Mešára proti Lehigh Valley
Slovenskému útočníkovi sa v aktuálnej sezóne darí. V 14 zápasoch nazbieral osem bodov za päť gólov a tri asistencie, čím sa radí medzi siedmich najproduktívnejších hráčov Lavalu.
Zaujímavé je najmä porovnanie s minulým ročníkom. Vtedy strelil deväť gólov v 71 stretnutiach, zatiaľ čo teraz má už po 14 dueloch na konte päť presných zásahov. Pokiaľ si udrží súčasnú streleckú formu, má veľkú šancu na výrazné zlepšenie svojho osobného maxima v AHL.
Alex Čiernik, Lehigh Valley
Dva body v jednom zápase zaznamenal aj Alex Čiernik. Slovenský útočník si v sobotnom stretnutí proti Hamiltonu pripísal gól a asistenciu, čím dosiahol svoj prvý viacbodový zápas v AHL.
Najskôr v úvodnej tretine asistoval pri presnom zásahu Danilu Klimoviča v presilovke.
V 45. minúte sa potom presadil aj s dávkou šťastia. Jeho prihrávka z rohu klziska sa od brankárovej hokejky odrazila do obrancu Hamiltonu, ktorý si puk zrazil do vlastnej bránky.
Bol to Čiernikov druhý gól v sezóne, no Lehigh Valley napokon prehralo 3:6.
Dvadsaťdvaročný krídelník absolvuje prvú plnohodnotnú sezónu v AHL, kde nastupuje prevažne v tretej alebo štvrtej formácii. V ôsmich zápasoch zatiaľ nazbieral tri body za dva góly a jednu asistenciu.
VIDEO: Gól Čiernika do siete Hamiltonu
Jeho tímu sa však príliš nedarí. Phantoms vyhrali iba päť z trinástich stretnutí a s jedenástimi bodmi im patrí posledné, siedme miesto v Atlantickej divízii.
Výrazným problémom je defenzíva. Lehigh Valley inkasovalo už 55 gólov, v priemere 4,23 na zápas, čo je druhé najhoršie číslo v celej AHL.
Šimon Nemec, Calgary
Do nášho výberu sa dostal aj Šimon Nemec, ktorý v uplynulom týždni zaznamenal dve asistencie. Slovenský obranca najskôr ukončil päťzápasové čakanie na bod, keď v stretnutí proti Anaheimu asistoval pri góle Joela Hanleyho na 2:1. Calgary však napriek vedeniu 3:1 napokon prehralo 3:5.
Druhú asistenciu pridal pri víťazstve nad Philadelphiou 4:3 po predĺžení. Nemec v nadstavenom čase založil protiútok troch proti jednému, ktorý po prihrávke Matveja Gridina zakončil Matt Coronato. Pre Flames to bolo prvé víťazstvo po dvoch prehrách.
Calgary však v uplynulom týždni prišlo o svojho najvyťažovanejšieho obrancu Kevina Bahla, ktorý si roztrhol Achillovu šľachu a v tejto sezóne si už nezahrá.
Bahl pritom najčastejšie nastupoval práve s Nemcom, s ktorým vytvoril efektívnu prvú obrannú dvojicu.
VIDEO: Asistencia Nemca pri víťaznom góle proti Philadelphii
„Je jedným z dôvodov, pre ktoré sa citeľne zlepšujem. Je pre mňa ideálnou dvojičkou. Veľmi mi pomohol pri náročnom štarte do sezóny,“ priznal slovenský obranca pre klubové médiá.
Bahlova absencia tak môže byť komplikáciou nielen pre Calgary, ale aj pre samotného Nemca.
Ten si bude musieť zvyknúť na nového partnera, pričom v prvých dvoch zápasoch po zranení jeho doterajšieho spoluhráča sa už zhoršili aj jeho pokročilé štatistiky.