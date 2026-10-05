NHL môže naháňať strach. V minulej sezóne som bol v strese, priznal Dvorský

Na začiatku novej sezóny NHL mali fanúšikovia St. Louis Blues možnosť poslať svoje odvážne tipy do redakcie The Athletic.
„McMichael, Dalibor Dvorský a Pavel Bučnevič vytvoria druhú útočnú formáciu, pričom Dvorský strelí 25 gólov a nazbiera 55 bodov," znela z jedna z predpovedí.
Reportér Jeremy Rutherford kontroval s otázkou: „A kam sa podel McTavish, aktuálny center druhej formácie?"
„Bolo by skvelé, keby Dvorský dosiahol takéto čísla a vyrástol na takého hráča, no pre McTavisha to nevyzerá práve najlepšie," dodal skúsený novinár.
Dvorský vstúpil do sezóny excelentne, hoci nie ako útočník druhej, ale tretej formácie. V úvodných dvoch zápasoch strelil dva góly.
Okrem útočníka Blues sa medzi Top 5 najlepších Slovákov uplynulého týždňa zaradila štvorica z českej extraligy - Libor Hudáček, Martin Faško-Rudáš, Alex Tamáši a azda najväčší ohlas vyvolal neznámy útočník Michal Lazovský.
Dalibor Dvorský, St. Louis Blues
Keď sa v pondelok pozriete na bodovanie Slovákov v NHL, do očí vám padne veľa núl. Je to preto, že okrem Dvorského sa do kanadského bodovania nezapísal zatiaľ nikto.
„Určite sa cítim lepšie,“ povedal Dvorský pred štartom sezóny. „Mám pocit, že som na ľade o niečo pokojnejší.
Minulý rok som bol možno niekedy trochu v strese, ale teraz sa s pukom na hokejke cítim pokojnejšie. Myslím si, že robím aj lepšie rozhodnutia. Stále sa toho musím veľmi veľa naučiť, ale mám pocit, že som inteligentnejší hráč než pred rokom.“
Dodal, že počas leta zlepšil predovšetkým rýchlosť a prácu nôh. Až čas ukáže, ako veľmi sa tieto zručnosti prejavia na jeho hre, no už teraz je jasné, že pokoj, o ktorom hovoril, mu veľmi pomohol.
V prvých dvoch zápasoch nastúpil ako center tretej formácie s novým číslom 15. V útoku hral s Jakeom Neighboursom a Jonatanom Berggrenom.
V prvom zápase proti Dallasu skóroval na priebežných 2:0. Po vstupe do pásma umne počkal na puk v priestore medzi kruhmi, kde napokon prišla aj rozhodujúca prihrávka. Dvorský odkrytú bránku neminul. Blues navyše vyhrali 4:0.
VIDEO: Zostrih zápasu St. Louis - Dallas, gól Dvorského od 5:08
V druhom stretnutí gól tešil o čosi menej. St. Louis totiž prehralo na ľade Colorada 1:6 a Dvorský už iba korigoval výsledok stretnutia.
Zaujal však šikovným zakončením - skóroval bekhendom otočený chrbtom k bránke.
„Pokojný je dobré slovo, ktoré ho vystihuje,“ povedal o Dvorskom tréner Blues Jim Montgomery.
„Zdá sa, že chápe, ako chceme hrať. Aj otázky, ktoré kladie, sú vyspelejšie a ukazujú, že lepšie rozumie tomu, čo sa snažíme dosiahnuť.
Táto liga na začiatku predsa len trochu naháňa strach. Kvalita spoluhráčov v kabíne, veľkosť štadióna, kvalita cestovania, pekné hotely a všetko okolo toho.
Je to veľa vecí, na ktoré si mladý hráč musí zvyknúť. Potom zrazu vyskočíte na ľad a oproti vám sa rútia Nathan MacKinnon alebo Connor McDavid.
Na to sa skrátka treba mentálne nastaviť. Teraz sa v tom už cíti viac doma."
Dvorský v dvoch stretnutiach strávil na ľade 12:40 min. Okrem dvoch gólov si pripísal aj päť striel na bránku, čo je druhý najvyšší počet v tíme.
Vlani dokázal streliť v 71 zápasoch 12 gólov. Tento zápis by chcel určite prekonať, no presné méty si nedáva.
„Samozrejme, že sa budem snažiť dať čo najviac gólov, ale presné číslo si neurčujem," povedal.
Zapracovať bude musieť na vhadzovaniach. Z 20 pokusov vyhral iba osem, čo je úspešnosť 40 percent.
Libor Hudáček, Oceláři Třinec
Libor Hudáček sa v sumári najlepších Slovákov objavuje druhý týždeň po sebe. A nie náhodou. Slovenský útočník má výbornú formu a spolu s Třincom zatiaľ prežíva takmer bezchybný vstup do sezóny.
Oceliari vyhrali všetkých osem zápasov za tri body a v nedeľu vytvorili nový rekord českej extraligy.
Pri vydarenom týždni bol opäť výrazný aj Hudáček. V troch zápasoch nazbieral štyri body za dva góly a dve asistencie.
Najviac sa mu darilo v utorok proti Kladnu. Třinec po prvej tretine prehrával 1:3, no zápas otočil a vyhral 6:4. Hudáček asistoval pri oboch góloch Matěja Kubiesu a v tretej tretine sa presadil aj sám.
Ozdobou akcie bola prihrávka Marka Daňa. Slovenský útočník vo výskoku sklepol letiaci puk pätičkou na Hudáčka, ktorý následne zvýšil na 5:3. Jeho zásah sa napokon ukázal ako víťazný.
VIDEO: Futbalová asistencia Marka Daňa pri góle Hudáčka
Proti Litvínovu vyšiel Hudáček bodovo naprázdno, Třinec však zvíťazil 3:2 a svoju sériu predĺžil.
Rekord prišiel v nedeľu v Olomouci. Oceliari posledný tím tabuľky deklasovali 9:0 a ôsmou trojbodovou výhrou od začiatku sezóny prekonali doterajšie maximum Litvínova.
Hudáček uzavrel skóre zápasu, keď unikol domácej obrane a v samostatnom nájazde prekonal brankára Jana Broža.
Po ôsmich zápasoch má na konte už 12 bodov za tri góly a deväť asistencií. Dostal sa aj do zostavy mesiaca Tipsport extraligy.
Třinec získal maximálnych 24 bodov a zatiaľ suverénne kraľuje celej súťaži.
Alex Tamáši, Mountfield HK
Rovnakú bilanciu (2+2) ako Hudáček zaznamenal počas uplynulého týždňa aj Alex Tamáši. V jeho prípade však išlo najmä o prebudenie po pomalšom štarte sezóny.
V prvých piatich zápasoch zostal bez bodu. V utorok proti Sparte však otvoril svoje konto vo veľkom štýle – Hradec vyhral 4:3 a Tamáši stihol gól aj asistenciu už počas úvodných štyroch minút.
Najskôr prihral pri presilovkovom góle Andersa Kocha na 1:0 a krátko nato sa presadil aj sám.
Dávid Mudrák poslal puk pred bránku a Tamáši ho šikovným tečom usmernil za Josefa Kořenářa. Mountfield vtedy viedol po necelých piatich minútach už 3:0.
„Mudro (Dávid Mudrák, pozn. red.) mi krásne prihral, ja som len nastavil hokejku a našťastie to tam padlo. Za prvý gól sezóny som veľmi rád. Trochu to trvalo, ale o to viac si ho cením,“ povedal po zápase pre klubový web.
Na Kladne vyšiel bodovo naprázdno, no ďalšie dva body pridal v nedeľu proti Vítkoviciam.
Hradec prehrával 0:2, Tamáši však v tretej tretine v presilovke tečoval strelu Lukáša Radila a vyrovnal na 2:2. V predĺžení potom asistoval pri víťaznom góle Aleša Jergla na 3:2.
Martin Faško-Rudáš, Bílí Tygři Liberec
Aj Martin Faško-Rudáš potreboval na rozbeh trochu viac času. V prvých šiestich zápasoch sezóny nazbieral iba dva body, počas posledných dvoch však pridal ďalšie štyri a výrazne pomohol Libercu k dvom víťazstvám.
V piatok proti Olomoucu sa podieľal na oboch góloch pri výhre 2:0. Najskôr pripravil víťazný zásah pre krajana Serváca Petrovského a v druhej tretine asistoval aj pri presilovkovom góle Tomáša Filippiho.
Ešte dôležitejšiu úlohu zohral o dva dni neskôr v Mladej Boleslavi.
Faško-Rudáš si najskôr pripísal asistenciu pri góle iba 17-ročného Lukáša Kachlířa na 2:1. Domáci sa však v tretej tretine dokázali vrátiť z 1:3 a vyrovnali.
Rozhodnutie prišlo necelých päť minút pred koncom. Faško-Rudáš dostal puk do priestoru medzi kruhmi a presnou strelou skóroval. Jeho premiérový gól v sezóne bol zároveň víťazný a Liberec napokon uspel 5:3.
VIDEO: Gól Faška-Rudáša do siete Mladej Boleslavi
Slovenský útočník tak uzavrel týždeň s bilanciou 1+3. Po ôsmich zápasoch má na konte šesť bodov za gól a päť asistencií. Liberec mal slabší úvod, no po ôsmich kolách mu patrí v tabuľke siedme miesto.
Michal Lazovský, Oceláři Třinec
Do sumáru sa tentoraz trochu prekvapivo dostal aj 17-ročný hokejista - Michal Lazovský.
Útočník pochádzajúci z Oravy patrí medzi najmladších hráčov českej extraligy. V mládeži pôsobil v HK Altis Orava, no už niekoľko rokov sa rozvíja v Třinci, kde postupne prešiel cez deviatku, dorast až k mužskému tímu.
V tejto sezóne už za Oceliarov nastúpil na šesť extraligových zápasov. Ďalšie štyri pridal v druhej najvyššej súťaži za Frýdek-Místek.
Na prvé body medzi českou elitou si počkal do nedeľného zápasu v Olomouci. Třinec súpera deklasoval 9:0 a Lazovský sa podieľal na dvoch góloch.
Najskôr asistoval pri zásahu Mariána Adámka na 6:0 a v tretej tretine pridal druhú prihrávku pri góle Daniela Kurovského. Na ľade pritom strávil iba 6 minút a 53 sekúnd.
Vo veku 17 rokov a päť mesiacov sa zároveň stal najmladším Slovákom v ére samostatnosti, ktorý zaznamenal viacbodový zápas v českej extralige.
Lazovský už v auguste zaujal pri prvom prípravnom zápase za mužov Třinca, keď proti Komete Brno skóroval hneď pri premiére.
„Som rád, že som dostal šancu. Snažil som sa ju využiť a ukázať trénerom, že na to mám. Snáď sa mi to podarilo.
Pri prvom striedaní som bol nervózny, ale potom to opadlo. Je to pre mňa obrovská skúsenosť a veľká česť," vravel vtedy pre klubový web.