Nikto v NHL nemal toľko hitov ako Pospíšil. Jeho brat hovoril aj o Rusoch: Môj názor sa nezmení

Bratia Pospíšilovci spolu zaujali už na májových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
Počas minulého týždňa zažiarili znova, ale na opačných koncoch planéty.
Starší Kristián mal v Komete Brno dva body na zápas, mladší Martin v NHL ukázal, že pre tím vie byť stále veľmi prínosným hráčom. Obaja získali počas minulého týždňa štyri body.
Okrem bratov Pospíšilovcov sme do nášho zoznamu top 5 Slovákov v zahraničí počas uplynulého týždňa zaradili aj debutanta v NHL Martina Chromiaka, Tomáša Tatara a Libora Hudáčka.
Martin Pospíšil, Calgary Flames
Priemerný čas na ľade – 13 minút a 56 sekúnd.
Priemerný počet bodov na zápas – 1.
To je bilancia Martina Pospíšila v drese Calgary počas uplynulého týždňa. Silový útočník nezaujal len tvrdou hrou, ale aj svojou ofenzívou, v ktorej patril medzi lídrov Flames.
Najprv proti Torontu pomohol k výhre gólom a asistenciou a zapojil sa aj do bitky. Pripísal si tak hetrik Gordieho Howea a spoluhráči ho v šatni ocenili ako hráča zápasu.
Proti Edmontonu síce nebodoval, ale proti Seattlu asistoval a Coloradu strelil gól.
VIDEO: Gól Martina Pospíšila proti Coloradu
Svojimi výkonmi si vyslúžil posun už do druhého útoku, kde s ním nastupujú mladík Gridin a skúsený Strome.
„Snažím sa hrať moju hru bez ohľadu na skóre. Chcem ukázať to najlepšie, čo vo mne je,“ povedal po zápase.
Martin Pospíšil si počas uplynulého týždňa pripísal 23 hitov, čo je najviac z celej NHL. Celkovo ich má 65 a v profilige mu patrí tretie miesto.
Kristián Pospíšil, Kometa Brno
Rovnako ako Martin, vydarený týždeň zažil aj jeho brat Kristián v českej Komete Brno. Ten nazbieral dokonca dva body na zápas.
V stredu jeho mužstvo síce podľahlo Třincu 3:4 po predĺžení, ale Slovák si zapísal dve asistencie. V nedeľu pomohol k výhre 3:2 nad Olomoucom gólom a asistenciou.
V posledných troch dueloch tak bodoval šesťkrát a presunul sa na druhé miesto v klubovej produktivite. Celkovo má v 14 zápasoch trinásť bodov, ale len dva z nich boli góly.
„Je mi jedno, či mám asistenciu alebo dám gól. Ak niekomu nahrám, znamená to, že tím skóruje,“ hovoril Pospíšil po zápase pre české médiá.
„Čím viac takých situácií budeme mať, tým budem radšej.“
Pospíšila sa po vydarenom zápase pýtali aj na možný návrat Rusov na podujatia IIHF, ktorý sa teraz vo svetovom hokeji rieši.
„Myslím si, že každý divák vie, aké postoje som mal a ako som na Rusko reagoval. Môj názor sa nezmení. Stojím si za svojím a nikto ho nezmení,“ povedal.
V minulosti sa obaja bratia Pospíšilovci vyhranili voči Rusku, ktoré označili za agresora. V istom bode dokonca zvažovali bojkot reprezentácie pre účasť hráčov z KHL, ale nakoniec sa rozhodli reprezentovať. Obaja bratia podľa vlastných slov v minulosti odmietli lukratívne ponuky z KHL.
"Chceme, aby Slovensko išlo správnym smerom na západ a aby sa nám žilo lepšie. Vždy nám na tom záležalo, aj keď nám to niekedy viac uškodilo, ako pomohlo," povedal v minulosti Kristián Pospíšil.
Martin Chromiak, Los Angeles Kings
Martin Chromiak začal týždeň ako hráč AHL a skončil ho ako hokejista NHL. Za Los Angeles si odbil debut v profilige a stal sa stým slovenským hráčom v histórii NHL.
O svojom prvom štarte v najlepšej lige sveta sa pritom dozvedel len pár hodín pred zápasom.
„Dobre som sa vyspal, vôbec som nad tým nepremýšľal. Keď mi ráno zavolali, do zápasu zostávalo už tak málo času, že som ani nemal čas byť nervózny,“ povedal Chromiak.
Počas svojho debutu proti Buffalu predviedol solídny výkon a priestor dostal rovno v prvom útoku s Laferriereom a Panarinom.
„Do našej zostavy priniesol rýchlosť. Myslím si, že táto formácia odohrala veľmi dobrý zápas. Vypracovala si množstvo streleckých príležitostí a trávila veľa času v útočnom pásme,“ povedal tréner Laviolette po stretnutí.
„Je rýchly, má šikovné ruky a strelu, vďaka ktorej dokáže dávať góly. Dnes mal podľa mňa príležitosti, z ktorých mohol skórovať aj dva či tri razy. Na jeho debut to bol veľmi dobrý výkon.“
Slovenský útočník zaznamenal jednu strelu na bránu, jeden hit a odohral 17:31 min. a svojmu tímu pomohol byť nebezpečným.
„Je dôležité, že ako nováčik nielenže nezabrzdil Panarina s Laferrierom, ale svojou hrou ešte zvýšil nebezpečnosť ich útoku,“ napísal o jeho výkone pre nhl.com novinár Zach Dooley.
Tréner Laviolette vysvetlil, že Slováka chcel dať do pozície, kde môže uspieť a preto strávil väčšinu času po boku hviezdneho Panarina. Takmer štyri a pol minúty odohral aj počas presilových hier.
„Snažil som sa hrať svoju hru. V útočnom pásme sa cítim dobre, takže som bol rád, že ma tréner zaradil k dvom skvelým ofenzívnym hráčom. Celý večer mi pomáhali. Som za to vďačný,“ povedal Chromiak po zápase.
Tomáš Tatar, EV Zug
Skúsený Tomáš Tatar zažil so Zugom skvelý týždeň. Jeho mužstvo vyhralo tri duely s celkovým dominantným skóre 18:5. Najprv triumfovali 7:2, potom 3:2 a týždeň zakončili výhrou 8:1.
Slovenský útočník bodoval pri piatich góloch. Zaznamenal dva góly a tri asistencie.
Najviac sa mu darilo v nedeľu proti Bernu. Pri vysokej výhre bodoval až trikrát a navyše po zápase potešil aj slovenských fanúšikov, ktorým hodil hokejku.
Zug je v tabuľke švajčiarskej najvyššej súťaže na piatom mieste, aj keď odohral len trinásť duelov. Ostatné mužstva už majú za sebou 17 až 20 zápasov.
35-ročný Tatar má po dvanástich odohraných stretnutiach na konte trinásť bodov (6+7).
Libor Hudáček, Oceláři Třinec
Tatarov rovesník a ďalší skúsený reprezentant Libor Hudáček takisto nepoľavuje. Práve on bol hlavným hrdinom Třinca počas šlágra s Brnom.
K výhre 4:3 po predĺžení pomohol gólom a dvoma asistenciami. V predĺžení prihral aj na víťazný gól svojho mužstva.
Gólovo sa potom presadil aj pri prehre s Plzňou 2:4. V nedeľu proti Vítkoviciam nebodoval.
Celkovo tak získal počas týždňa štyri body v troch dueloch a je jedným z hlavných lídrov momentálne najlepšieho tímu v Česku.
Slovák má po 16 zápasoch 20 bodov (6+14) a v extralige sú len štyria produktívnejší hráči.
Ak by Hudáček bodoval súčasným tempom, ročník by zakončil so 64 bodmi, čo by bolo jeho kariérnym maximom.