Lepší ako Hudáček je v Česku len jeden. Na Chromiakovi nebolo vidno útlm z NHL

V minulej sezóne sa Libor Hudáček dostal do top 10 produktivity českej extraligy. V roku 2019/20 skončil dokonca tretí a teraz mieri opäť vysoko.
Má 24 bodov v 18 zápasoch a po 19 kolách je v ligovej produktivite na druhom mieste, aj napriek tomu, že jeden zápas vynechal. Pred ním je už len David Tomášek z Pardubíc.
Hudáček počas minulého týždňa dosiahol významný míľnik a zaradil sa medzi päť najproduktívnejších Slovákov v českej najvyššej súťaži.
V zahraničných súťažiach bol počas minulého týždňa najproduktívnejším slovenským hokejistom. Okrem neho sme medzi top 5 Slovákov zaradili aj Martina Chromiaka, Martina Mišiaka, Patrika Kocha a Stanislava Škorvánka.
Libor Hudáček, Oceláři Třinec
Libor Hudáček nestarne. Taký dojem vyvolávajú jeho výkony. 36-ročný krídelník je ofenzívnym lídrom Třinca.
Hudáček si počas uplynulého týždňa vylepšil svoju bilanciu o ďalšie štyri body. K výhre 5:2 nad Libercom pomohol dvoma asistenciami, vrátane tej na víťazný gól.
V extralige tak zaznamenal 300. bod v súčte základnej časti a play-off a momentálne je už piatym najproduktívnejším Slovákom v histórii súťaže.
Potreboval na to 372 zápasov a čoskoro by sa mohol v rebríčku posúvať vyššie. Štvrtý Juraj Štefanka má 311 bodov, tretí Marek Uram 314, druhý Peter Čerešňák 318. Druhé miesto tak môže byť na dosah už počas tejto sezóny.
Na prvého Petra Puchera, ktorý má na konte 430 bodov, by potreboval ešte niekoľko sezón. Hudáčkov rekord je 60 bodov v sezóne.
Rodák zo Spišskej Novej Vsi v nedeľu navýšil svoju celkovú bilanciu na 303 bodov, keď v Kladne prispel k výhre 4:1 víťazným gólom a asistenciou. Asistoval na zásah krajana Daňa, ktorý sa presadil dvakrát.
VIDEO: Gól Libora Hudáčka proti Kladnu
Hudáček strávil v posledných piatich ligových zápasoch na ľade v priemere približne 15 minút, ale na jeho produktivitu to nemá vplyv.
Třinec je v aktuálnej sezóne dominantným lídrom českej extraligy. Svedčí o tom bilancia 16 výhier a tri prehry a deväťbodový náskok pred druhými Pardubicami.
Hudáček však pred pár týždňami v podcaste Bomby k tyči prezradil, že za úspechom stoja aj kvalitné podmienky, hoci na úkor výplat:
„Vedenie išlo s platmi trochu dole a ušetrené peniaze investovalo do toho, aby sme mali lepšie podmienky. Máme o deň skôr hotel na výjazdoch, kvalitné jedlo a v play-off k dispozícii lietadlo.“
Martin Chromiak, Ontario Reign
Stý Slovák v NHL si medzi najlepšími vychutnal dva zápasy za Los Angeles. Po návrate zranených hráčov do A-tímu sa však jeho pôsobenie v profilige nateraz skončil.
„Vedel som, ako to vyzerá so zostavou prvého tímu. Povolali ma, lebo hráči boli zranení a chorí. Šanca bola na pár zápasov. Ako sa spomínaní hokejisti vracali, tušil som, že budem medzi prvými, ktorých pošlú späť na farmu,“ povedal v rozhovore pre Denník Šport.
„Tím je plný. Majú veľa starších hokejistov. Neprekvapilo ma, že to takto dopadlo. Snažil som sa hrať najlepšie, ako viem.“
Potom sa vrátil na farmu do Ontaria a počas minulého týždňa odohral dva zápasy a pripísal si tri body za gól a dve asistencie.
„Chromiak je skutočne dynamický a ofenzívne talentovaný hráč. Vrátil sa triezvy a nebolo na ňom vidieť žiaden útlm po návrate z NHL, čo sa občas hráčom stáva,“ povedal tréner Andrew Lord.
„Je ťažké zažiť žiaru reflektorov a vzrušenie v NHL a o pár dní byť späť tu.“
Tréner povedal, že Chromiak a Connors, ktorý sa vrátil po zranení, okamžite priniesli do ofenzívy mužstva väčšiu hĺbku a rovnováhu.
Slovák bodoval v oboch dueloch a pomohol svojmu mužstvu k výhram. Po desiatich dňoch bez zápasového zaťaženia sa vrátil v dueli s Abbotsfordom a gól strelil už v prvej tretine. Ako je to pre neho typické, presadil sa v presilovej hre 5 na 3 strelou z prvej.
VIDEO: Gól Martina Chromiaka proti Abbotsfordu
Jeho zásah bol víťazný a po výhre 5:2 ho vyhlásili za tretiu hviezdu. Bodoval aj pri triumfe 4:2 nad Coloradom, keď asistoval na víťazný zásah Pedersona.
Chromiak si tak navýšil bilanciu v AHL na jedenásť bodov v rovnakom počte zápasov.
Martin Mišiak, Rockford IceHogs
Martin Mišiak má za sebou svoj najproduktívnejší týždeň v aktuálnej sezóne. Tromi bodmi v troch dueloch zaokrúhlil svoj doterajší sezónny zisk na päť bodov v desiatich stretnutiach.
22-ročný útočník Rockfordu IceHogs, ktorý je farmou Chicaga, najprv strelil gól a pridal asistenciu pri prehre s Grand Rapids. Potom asistoval pri výhre nad Milwaukee a proti Manitobe vyšiel bodovo naprázdno.
VIDEO: Gól Martina Mišiaka proti Grand Rapids
Mišiak si svojimi výkonmi vybojoval dobrú rolu. V posledných dvoch zápasoch nastupoval na krídle prvého útoku po boku Felcmana a Hayesa.
V klube má opäť aj slovenského spoluhráča. Mužstvo povolalo z ECHL brankára Adama Gajana.
Patrik Koch, Oceláři Třinec
Do našej top 5 sa po Liborovi Hudáčkovi dostal aj ďalší hráč Třinca. Obranca Patrik Koch si počas uplynulého týždňa otvoril strelecké konto v aktuálnej sezóne. Sviatočný strelec pomohol k výhre nad Libercom 5:2 ešte aj asistenciou a vyhlásili ho za najlepšieho hráča svojho mužstva.
29-ročný obranca si vylepšil bilanciu na sedem bodov (1+6) po 18 dueloch.
V nedeľu proti Kladnu síce nebodoval, ale so siedmimi strelami na bránu bol najaktívnejším zakončovateľom.
Kapitán slovenskej reprezentácie počas Nemeckého pohára už teraz potrebuje len jeden bod na to, aby vyrovnal svoj bodový zisk z minulej sezóny.
Body však nie sú jeho hlavným prínosom, veľmi platný je vďaka svojej defenzívnej hre.
Stanislav Škorvánek, Hradec Králové
Hokejové mužstvá sú spokojné, keď im brankár dáva šancu víťaziť. Takým hráčom je Stanislav Škorvánek.
Počas minulého týždňa dal Hradcu Králove veľkú šancu vyhrať hneď dvakrát, no mužstvo ju využilo len na 50 percent.
Proti Plzni prehral Hradec 1:2, aj napriek tomu, že slovenský brankár zastavil 31 striel. V nedeľu však dokázal zvíťaziť na ľade Sparty Praha 3:1. Škorvánek zastavil 23 pokusov súpera.
Celkovo tak týždeň ukončil s úspešnosťou zákrokov 94,83 percenta.
Škorvánek je azda najväčšia hviezda svojho tímu a v bránke jasná jednotka. Na lavičke bol naposledy ešte 9. októbra. Odvtedy vynechal jeden zápas pre zranenie a odchytal osem duelov.