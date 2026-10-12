Čerešňák patrí k najlepším v Česku. Zvrátil chod zápasu a pomohol zastaviť rekord Třinca

V Českej hokejovej extralige nie je žiaden aktívny obranca, ktorý v nej počas svojej kariéry nazbieral viac bodov ako Peter Čerešňák.
Slovák zaknihoval v súťaži dohromady v základnej časti a v play-off už 317 bodov (75+242) a v celkovom poradí histórie bekov mu patrí šieste miesto, pričom počas sezóny by sa mal dostať do top 5 – potrebuje ešte 21 bodov.
V počte odohraných duelov je pritom až na 45. mieste (658z).
Rodák z Trenčína má 33 rokov, ale stále ukazuje, že v Česku patrí k najlepším obrancom. Ukázal to aj počas víkendového šlágra, keď mal veľkú zásluhu na tom, že Pardubice ako prvé mužstvo zastavili Třinec.
Okrem Čerešňáka sme medzi päť najlepších slovenských hokejistov v zahraničných ligách počas uplynulého týždňa zaradili aj Róberta Lantošiho, Serváca Petrovského, Filipa Mešára a Olivera Okuliara.
Peter Čerešňák, HC Dynamo Pardubice
Peter Čerešňák už dlhodobo ukazuje, že patrí medzi najkvalitnejších slovenských obrancov. V drese Pardubíc momentálne ťahá štvorzápasovú bodovú šnúru.
Pomohol mu k tomu aj duel hokejovej Ligy majstrov. Český klub otočil na ľade Bordeaux z 0:2 na 5:2 a Slovák prispel asistenciou na posledný zásah krajana Miloša Kelemena, ktorý prišiel do prázdnej brány.
Čerešňák potom asistoval aj pri ligovej výhre na ľade Vítkovíc 3:2.
V nedeľnom šlágri prvých dvoch celkov tabuľky proti Třincu mal výrazný podiel na záverečnom obrate.
Len 16 sekúnd pred koncom tretej tretiny zariadil počas presilovej hry vyrovnanie. Jeho prudká strela od modrej poslala zápas do predĺženia.
V ňom pridal asistenciu na víťazný zásah Mandáta na 5:4. Na ľade strávil jednoznačne najviac času zo všetkých hráčov - 24:46 min.
VIDEO: Zostrih zápasu Pardubice - Třinec (gól Čerešňáka v čase 8:13)
Pardubice sa tak postarali o to, že Třinec prehral vôbec prvýkrát v sezóne a ukončil rekordnú sériu deviatich výhier v rade zo začiatku sezóny.
„Očakávali sme veľkú výzvu. Mali fazónu a šnúru výhier,“ vravel po zápase Čerešňák. „Bolo to náročné, ako výsledkovo, tak aj herne. Remíza tomu slušala.“
Pardubice naopak vyhrali už osem duelov v rade (jeden z toho v LM), sú druhé v lige a slovenský bek má na tom dôležitý podiel. V jednom z najlepších mužstiev súťaže je kľúčovým obrancom.
Róbert Lantoši, Banes Motor České Budějovice
Lantoši počas minulého týždňa stihol tri zápasy v drese Českých Budějovíc a pripísal si v nich štyri body.
Vydaril sa mu najmä pondelkový duel s Kometou Brno, kde k výhre 5:1 pomohol gólom a dvoma asistenciami.
Pri svojom góle ukázal šikovnosť, korčuliarsku schopnosť aj dobrú kontrolu puku. Bol to pre neho vôbec prvý gól v aktuálnom ročníku.
VIDEO: Zostrih zápasu České Budějovice - Kometa Brno (gól Lantošiho v čase 1:25)
„Mám od seba nejaké očakávania, chcem dávať góly a pomáhať tímu. Prišlo to trochu neskôr, ale verím, že teraz sa to rozbehne,“ hovoril po stretnutí.
„V niektorých zápasoch nás trápia presilovky. Keby sme premenili každú jednu, vyhrali by sme ligu. Ale dúfam, že naša presilovka sa bude stále zlepšovať a že budeme konzistentní.“
Lantoší hrá na krídle prvého útoku a ako stabilná zložka presilovkovej formácie.
Vo štvrtok jeho mužstvo prehralo v Plzni. Gól však pridal v nedeľu proti Libercu, čím Budějoviciam pomohol k výhre 4:3. Osamotený pred bránou sa nemýlil.
VIDEO: Zostrih zápasu České Budějovice - Liberec (gól Lantošiho v čase 3:36)
Jeho mužstvo sa v extraligovej tabuľke nachádza na šiestom mieste a Slovák počas týždňa navýšil svoju bilanciu o štyri body na celkových deväť bodov (2+7) po desiatich dueloch.
Zaujímavosťou je, že jeho mužstvu sa darí doma. Vo všetkých piatich domácich dueloch bodovali, štyri z nich vyhrali za tri body. Vonku však triumfovali len raz a štyrikrát zakopli.
Servác Petrovský, Bílí Tygři Liberec
Petrovský bodoval v každom z troch duelov uplynulého týždňa a istým spôsobom skomplikoval šance Nitry na postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov.
V dueli Liberca s Frölundou pomohol asistenciou k výhre 3:2 po predĺžení. Jeho mužstvo sa tak posunulo na priebežné 16. miesto, ktoré je zároveň posledné postupové.
Nitru tak odtlačilo ešte o priečku nižšie. Corgoni majú na konte momentálne päť bodov, Liberec sedem.
22-ročný útočník nadviazal na produktivitu aj počas dvoch víkendových ligových duelov. K jasnej výhre nad Karlovými Varmi 5:0 pomohol gólom, keď sa dobre zorientoval pred bránou. V nedeľu pri prehre 3:4 s Budějovicami asistoval.
VIDEO: Zostrih zápasu Liberec - Karlovy Vary (gól Petrovského v čase 3:05)
Petrovský tak zvýšil svoju produktivitu v lige z jedného bodu na tri po desiatich zápasoch v Českej extralige. V mužstve hrá v treťom útoku a na ľade trávi zvyčajne 12 až 15 minút.
Filip Mešár, Laval Rocket
Mladý slovenský útočník si počas uplynulého týždňa otvoril strelecký aj bodový účet v novej sezóne AHL. V dvoch zápasoch za Laval získal dva body. Jeho mužstvo vyhralo obe stretnutia 5:2.
V sobotu sa presadil na ľade Springfieldu proti krajanovi Pekarčíkovi. Dobre sa zorientoval v predbránkovom priestore a bekhendom dorazil vyrazenú strelu. Celkovo v zápase trikrát ohrozil bránu súpera.
VIDEO: Gól Filipa Mešára
Spoluhráči ho po stretnutí vybrali v šatni za hráča zápasu. Obliekol si tak tradičný dres, rukavice a hokejku.
„Chalani, skvelý zápas. Dobrá húževnatosť, oddýchnime si a poďme na to znova zajtra," povedal v šatni.
V nedeľu Mešár asistoval pri výhre na ľade Hartfordu. Po jeho aktivite za bránou sa puk dostal pred bránu a presadil sa Dauphin.
Mešár nastupuje v treťom útoku. Jeho pozícia v organizácii Montrealu je dlhodobo otázna a cesta do NHL veľmi vzdialená. Ak na ňu chce pomýšľať, musí byť produktívny.
Teraz platí, že po štyroch zápasoch má dva body. V minulej sezóne ich mal v 71 zápasoch 27.
Oliver Okuliar, Wilkes-Barre/Scranton
Gól a asistenciu si počas víkendu v AHL pripísal aj Oliver Okuliar. Jeho mužstvo Wilkes-Barre/Scranton odohralo dva výsledkovo dominantné zápasy. Najprv vyhrali v Hartforde 7:1, potom v Providence 6:2.
Okuliar si pripísal oba body v druhom dueli. Presadil sa potom, ako tečoval strelu svojho spoluhráča.
VIDEO: Gól Olivera Okuliara
Slovenského útočníka vyhlásili za tretiu hviezdu stretnutia a po štyroch zápasoch má na konte tri body.