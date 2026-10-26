Slovák sa stal hráčom týždňa v AHL. Žasnem nad ním, vraví tréner. Dostane šancu v NHL?

Martin Chromiak je v aktuálnej sezóne hráčom s bodom na zápas. Po ôsmich dueloch má osem bodov za šesť gólov a dve asistencie.
V tímovej produktivite je tretí a v počte gólov je v top 10 celej ligy.
Slovenský útočník Ontaria Reign si k tomu pomohol výborným týždňom. Dvakrát za sebou strelil po dva góly a v dvoch zápasoch, v ktorých bol hlavnou hviezdou, si pripísal dokopy šesť bodov.
Dočká sa konečne šance v NHL? Mužstvu Los Angeles Kings sa nedarí. Má najmenej gólov zo všetkých tímov profiligy - iba 21 v 9 zápasoch a ako jediné mužstvo NHL ešte doma nevyhralo.
Chromiak zaujal nás a možno aj vedenie organizácie. S určitosťou však zaujal AHL, ktorá ho vyhlásila za hráča týždňa celej súťaže.
Medzi top 5 slovenských hokejistov pôsobiacich v zahraničí sme okrem neho zaradili aj Juraja Slafkovského, Filipa Mešára, brankára Mateja Tomeka a Róberta Lantošiho.
Martin Chromiak, Ontario
Slovenský výkon týždňa zaznamenal Martin Chromiak. Mladý kanonier odohral dva zápasy za sebou, v ktorých si pripísal po tri body.
„To je presne on. Prináša veľa rýchlosti počas celého zápasu a je pripravený od začiatku. Je skvelý strelec a keď hrá s intenzitou a konzistentne striedanie za striedaním, je to elektrizujúce a je hráč, ktorý vzbudzuje veľa nadšenia,“ hovoril o ňom pochvalne tréner Andrew Lord.
„Po takýchto zápasoch len žasnem a pýtam sa, či je to hráč, ktorý by v istom bode mohol pomôcť Kings.“
S bilanciou 2+1 ukončil Chromiak zápas proti Calgary a potom aj na ľade Texasu. Prvý duel vyhralo jeho Ontario 3:2 a slovenský krídelník sa tak podieľal na každom góle. Svojimi dvoma zásahmi v tretej tretine pomohol mužstvu otočiť stav stretnutia. Po ňom ho vyhlásili za prvú hviezdu.
VIDEO: Víťazný gól Martina Chromiaka proti Calgary
„Som rád, že mi tréneri veria a dávajú ma do hry počas dôležitých minút,“ povedal po stretnutí.
„Dnes som to bol ja, nabudúce to môže byť niekto iný.“
V ďalšom zápase to však bol opäť on. Na výborný výkon nadviazal už o tri dni neskôr. Dva góly strelil opäť v tretej tretine, tentoraz jeden aj do prázdnej brány. V zápase bol mimoriadne aktívny a na bránu súpera vyslal až sedem striel. Ontario vyhralo 5:3 a prvá hviezda bola opäť jasná.
VIDEO: Prvý gól Martina Chromiaka proti Texasu
Chromiak odohral počas uplynulého týždňa ešte jeden duel. Jeho mužstvo však podľahlo Texasu 2:5 a on nebodoval.
Ocenenie pre hráča týždňa celej AHL mu však neušlo.
Slovák počas sezóny zaznamenal už 33 striel na bránu súpera a pritom odohral len osem stretnutí. V AHL sú aktívnejší len traja hráči, všetci však odohrali viac duelov.
„Chromiakovi to teraz ide. Neskutočne sa pohybuje a je typ hráča, ktorý vie zlomiť zápas,“ chválil ho tréner Lord.
Aká je teraz jeho šanca na NHL? V prvom mužstve Kings je momentálne na papieri dvanásť útočníkov a pod platovým stropom majú už len minimálny priestor.
Chromiak by v ňom zaberal len 850-tisíc a z finančného hľadiska by nemal byť problém nahradiť ho za kohokoľvek zo základnej zostavy. V mužstve je však len jeden útočník, ktorého môžu poslať na farmu bez toho, aby ho museli zaradiť na waiver listinu a riskovať, že o neho prídu.
Je to jeden z dvoch najmladších útočníkov mužstva, Jared Wright, ktorý je len o pár mesiacov mladší ako Chromiak. Wright už počas sezóny párkrát vystriedal farmu a A-mužstvo. V drese Kings odohral tri duely bez bodového zisku.
Chromiakova slabina je jeho defenzívna práca a jeho silná stránka tkvie v ofenzíve, korčuľovaní a streľbe, ktorú by dokázal využívať najmä v prvých útokoch a počas presilových hier. Na tieto pozície by sa však zrejme v zostave Kings nedostal.
Na krídlach prvých dvoch útokov majú stabilné miesto Panarin, Kempe a Zuccarello. Pozíciu ľavého krídla v druhom útoku vystriedali viacerí a posledné dva zápasy na nej odohral Andre Lee, ktorý ešte nikdy neodohral plnú sezónu v NHL.
Čoskoro sa však má po zranení vrátiť jeden z najlepších útočníkov mužstva, Kevin Fiala.
Nepredpokladáme, že Chromiak by tak miesto získal, ale ak Kings budú pokračovať v streleckom trápení, povolanie Slováka by mohlo byť možnosťou.
Juraj Slafkovský, Montreal
Juraj Slafkovský sa začal dostávať späť do výbornej formy z minulej sezóny, ale v tom prišla veľká rana pre celý Montreal – zranil sa kapitán Suzuki.
Slafkovský s Caufieldom tak musia ťahať ofenzívu bez svojho prvého centra. V prvých dvoch zápasoch po Suzukiho zranení nastúpil na tejto pozícii Kapanen.
Slovenský útočník mal divoký týždeň. Strelil jeden zo svojich najkrajších gólov, z tréningu odchádzal s krvavými ústami a odohral aj svoj prvý zápas pod holým nebom.
V troch zápasoch získal tri body. Proti San Jose mal gól aj asistenciu a práve jeho zásah ohúril celé zámorie.
Puk poslal okolo Darnella Nursea, obišiel ho a následne blafákom do forhendu prekonal brankára Alexa Nedeljkovica.
NHL jeho presný zásah označila za kandidáta na gól roka.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského proti San Jose
Pri triumfe nad Chicagom 4:1 vyšiel bodovo naprázdno a v Heritage Classic pod holým nebom pomohol k výhre nad Winnipegom 2:1 asistenciou.
„Takéto zápasy sú vždy výnimočné. Teším sa, že si zahrám skutočný hokej vonku,“ vravel pred zápasom.
V hlave mu však zo zápasu utkvie niečo iné: „Najviac si budem pamätať to, že sme nemali žiadnu presilovku. Veľmi som si chcel vonku jednu zahrať.“
Práve tento fakt spôsobil aj to, že Slafkovský odohral len 16:22 min. V zápase predtým mal proti Chicagu 16:03 min. Nižší čas na ľade mal naposledy ešte 28. februára proti Washingtonu.
Filip Mešár, Laval
Deväť zápasov a šesť bodov. Filip Mešár začal nový ročník pozitívne. Už teraz hrá tempom, vďaka ktorému by mohol atakovať hranicu 50 bodov.
Za farmu v Lavale odohral počas uplynulého týždňa tri zápasy a získal dva body za gól a asistenciu.
Presadil sa pri výhre 4:2 nad mužstvom Hamilton Hammers.
VIDEO: Gól Filipa Mešára proti Hamiltonu
Jeho mužstvu sa darí a v Severnej divízii mu patrí prvé miesto. Slovenský útočník začal týždeň vo štvrtom útoku. Ďalšie dva duely však odohral na krídle prvého, respektíve druhého útoku.
Matej Tomek, Litvínov
Brankár Matej Tomek si na svoj extraligový sezónny debut musel počkať až do dvanásteho kola. 18. októbra nastúpil vôbec prvýkrát od 4. marca.
Mohlo za to zranenie v dolnej časti tela, po ktorom sa bol rozchytať v druhej najvyššej súťaži.
"Bolo to samozrejme nepríjemné, pretože sa to stalo na začiatku sezóny," vysvetľoval svoju absenciu pre hokej.cz.
"Chcel som do nej vstúpiť inak a takto mi utiekla skoro celá prvá štvrtina."
Vstup do profiligy však zvládol výborne. S 36 zákrokmi pomohol k výhre 3:1 nad Karlovymi Varmi a vypýtal si miesto v bránkovisku aj v 13. a 14. kole.
Minulý týždeň tak nastúpil do oboch zápasov svojho mužstva. V piatok pomohol Litvínovu k výhre nad Plzňou 2:0 32 zákrokmi a čistým kontom, svojím šiestym v extraligovej kariére.
V nedeľu však nestačil na Brno 1:4, aj napriek tomu, že zaznamenal 35 zákrokov.
Po troch dueloch má však výbornú bilanciu 96,26 percent úspešných zákrokov. Jeho brankársky kolega Pavel Čajan dosahoval doposiaľ úspešnosť 91,07 percent.
Róbert Lantoši, České Budějovice
Útočník Českých Budějovíc bodoval v len jednom z dvoch zápasov minulého týždňa. Svojmu mužstvu však pomohol k veľkej výhre.
Práve Budějovice sa postarali o prvú prehru Třinca v riadnom hracom čase. Na ľade oceliarov zvíťazili 6:2 a troma asistenciami k tomu pomohol Róbert Lantoši.
Líder tabuľky bral zo všetkých dvanástich predošlých zápasov minimálne bod, pričom jedenásť z nich vyhral v riadnom hracom čase. Lantoši a spol. sa však postarali o veľké prekvapenie.
31-ročný slovenský útočník má po 14 zápasoch na konte 13 bodov (2+11), je najproduktívnejším hráčom svojho mužstva a dvanástym v celej súťaži.
Českým Budějoviciam patrí piate miesto v tabuľke.