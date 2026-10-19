Slafkovského nezastavili ani dva bodyčeky. Som si celkom istý, že je v poriadku, tvrdí expert

Juraj Slafkovský zažil v stredajšom zápase proti Washingtonu dva nepríjemné momenty v priebehu niekoľkých sekúnd.
Najskôr dostal tvrdý bodyček od Ivana Mirošničenka, pri následnom páde ho do oblasti hlavy zasiahol Tom Wilson.
Slovenský útočník síce duel dohral, no Montreal v piatok na sociálnej sieti netradične informoval, že vynechá tréning pre „therapy day“, teda regeneračný deň.
Do sobotného zápasu však Slafkovský bez problémov nastúpil a opäť zaujal miesto v prvom útoku Canadiens. Proti Buffalu zaznamenal dve asistencie a Montreal vyhral 4:3 po predĺžení.
„Som si celkom istý, že Slafkovský je v poriadku...,“ reagoval počas zápasu na sociálnej sieti X novinár Sportsnetu Eric Engels.
Slafkovský otvára ďalší sumár najlepších slovenských hokejistov v zahraničí.
V NHL sa darilo aj Martinovi Pospíšilovi, v AHL zaujal Filip Mešár. Dva veľmi dobré výkony pridali aj útočník Róbert Lantoši a brankár Eugen Rabčan v Česku.
Juraj Slafkovský, Montreal
Vráťme sa k sobotnému zápasu Montrealu proti Buffalu. Slafkovský si pri výhre 4:3 po predĺžení pripísal dve asistencie, pričom najmä tá druhá patrila do kategórie šikovných.
Za bránkou Sabres jediným úderom hokejky dokázal získať puk pred obrancom Olenom Zellwegerom a okamžite ho posunul Coleovi Caufieldovi, ktorý akciu zakončil gólom.
VIDEO: Asistencia Slafkovského v sobotnom zápase proti Buffalu
Montreal Gazette označil Slafkovského asistenciu za „prihrávku večera“.
Jeho výkon pochválil aj Caufield.
„Páčilo sa mi, ako dnes hral. Využíval telo, blokoval strely a bol dôrazný pri forčekingu. Hokejkou aj telom dokázal získavať puky a predlžovať naše pobyty v útočnom pásme.
Keď hrá najlepšie, je presne v týchto veciach veľmi silný. Občas príde slabší zápas, to je normálne, ale dnes toho vytvoril veľa. Verím, že na tom bude ďalej stavať."
Slovenský útočník pridal dve asistencie aj v utorňajšom zápase proti Buffalu, ktorý Montreal vyhral 4:3 po samostatných nájazdoch.
Počas týždňa nebodoval iba pri prehre 4:5 vo Washingtone, kde bol od druhej tretiny otrasený po dvoch súbojoch.
V posledných troch zápasoch mal Slafkovský pri hre 5 na 5 štatistiku Corsi 47:32, teda 59,5 %, čo znamená, že počas jeho pobytu na ľade mal Montreal jasnú prevahu v streleckých pokusoch.
Keď bol Slafkovský na ľade, Canadiens si v tejto trojici zápasov pripísal až deväť vysoko nebezpečných príležitostí na skórovanie, kým súperi iba štyri.
Po úvodných ôsmich zápasoch novej sezóny má Slafkovský na konte gól a štyri asistencie. Po presune späť do prvého útoku k Nickovi Suzukimu a Caufieldovi jeho hra vyzerá lepšie a Canadiens opäť využívajú kombináciu, ktorá im fungovala už v minulosti.
Ak bude Slafkovský pokračovať vo výkonoch zo zápasov proti Buffalu, body by mali pribúdať rýchlejšie než v úvode sezóny.
Martin Pospíšil, Calgary
Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, Martin Pospíšil vstúpil do sezóny veľmi dobre.
Ako center sa posunul do tretieho útoku, zlepšil sa na vhadzovaniach, pravidelne nastupuje v oslabeniach a jeho výkony chvália zámorskí experti aj tréner Calgary Ryan Huska.
V utorok svoju dobrú formu potvrdil aj bodovo. Proti Anaheimu strelil víťazný gól a pomohol Flames k prvému triumfu v sezóne.
V tretej tretine si v strednom pásme prebral puk, pokračoval s ním sám, naznačil strelu príklepom, potiahol si ho ešte ďalej a českého brankára Lukáša Dostála prekonal šikovne pomedzi nohy.
VIDEO: Premiérový gól Martina Pospíšila v sezóne
„Videl som, že tam nechali veľkú medzeru. Napadlo mi, že skúsim náznak strely, čo som si už párkrát skúšal na tréningu, a nakoniec to skončilo v sieti,“ opisoval Pospíšil.
„Mali sme veľa šancí na skórovanie, tak som rád, že to tam padlo.“
Ku gólu pridal štyri strely, päť streleckých pokusov a tri bodyčeky. Calgary malo počas jeho pobytu na ľade výraznú prevahu.
„Martin Pospíšil vyzeral ako v sezóne 2023/24,“ napísal na sociálnej sieti Robert Munnich z portálu Daily Faceoff. „Na ľade lietal, bodyčekoval všetko, čo sa hýbalo a strelil veľmi dôležitý gól.“
Počas týždňa si Pospíšil pripísal aj asistenciu pri prehre 2:6 s Vegas. V nedeľnom víťaznom zápase proti Caroline nebodoval.
Filip Mešár, Laval
Do sumáru sa druhý týždeň po sebe dostal aj Filip Mešár. Útočník Lavalu odohral v AHL počas týždňa dva zápasy a získal v nich dva body.
Výraznou mierou sa podieľal na veľkom obrate Rocket na ľade Belleville Senators. Laval ešte v polovici zápasu prehrával 0:4, no napokon zvíťazil 5:4 po predĺžení.
Mešár si najskôr v 56. minúte pripísal asistenciu pri góle Huntera McKowna a o necelé dve minúty neskôr strelil svoj druhý gól v sezóne, ktorým vyrovnal na 4:4.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Filipa Mešára proti Belleville
Laval uspel aj v noci na nedeľu a natiahol víťaznú sériu na päť duelov. Vonku zdolal Uticu 4:0. Mešár síce nebodoval a raz bol vylúčený, napriek tomu ho vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu.
Po šiestich zápasoch sezóny má na konte päť bodov. Dobré výkony sa prejavili aj na jeho pozícii v mužstve – v posledných dueloch nastupoval na krídle druhej formácie.
Róbert Lantoši, České Budějovice
Róbert Lantoši pokračuje vo vydarenom vstupe do sezóny. Počas týždňa bodoval v oboch zápasoch Českých Budějovíc.
Pri víťazstve 3:1 vo Vítkoviciach si pripísal asistenciu na úvodný gól Motoru. V nedeľu proti Kladnu asistoval pri oboch góloch domácich, no České Budějovice tentoraz prehrali 2:3.
Dvanásť sekúnd pred koncom mohol Lantoši vyrovnať, z výbornej pozície však neprekonal brankára Dominika Pavláta.
Po 12 zápasoch má Lantoši na konte 2 góly a 10 asistencií, je najproduktívnejším hráčom Motoru.
Hoci góly zatiaľ slovenskému útočníkovi nepribúdajú vo veľkom, produktivita áno. Lantoši bodoval v troch posledných zápasoch a zatiaľ si drží priemer bodu na zápas.
Zaujímavý je aj jeho presah mimo ľadu. Rodák z Prievidze sa zapojil do charitatívneho projektu The Braves, v rámci ktorého venuje za každú zblokovanú strelu 100 českých korún na pomoc ľuďom v núdzi.
Čím viac pukov teda v sezóne zastaví vlastným telom, tým viac peňazí poputuje na dobrú vec.
Eugen Rabčan, Kometa Brno
„Stena v bránke,“ znel jeden z oslavných komentárov na sociálnych sieťach Komety Brno. Eugen Rabčan sa postupne udomácňuje v českej extralige a výkonmi si od vedenia Brna pýta čoraz väčší priestor.
Počas uplynulého týždňa vychytal dve víťazstvá. Proti Kladnu inkasoval iba raz pri výhre 2:1 a v nedeľu pomohol Komete k triumfu 3:2 po predĺžení nad Libercom. V dvoch zápasoch zaznamenal až 51 úspešných zákrokov.
Zo šiestich extraligových zápasov, do ktorých nastúpil, vyhral päť. S úspešnosťou zákrokov 93,75 percenta je tretí najlepší brankár súťaže. Doteraz inkasoval iba 11 gólov, aj v tejto štatistike patrí medzi elitu českej extraligy.
Jeho pozícia pritom na začiatku sezóny vôbec nebola istá. Po príchode z Banskej Bystrice začínal v Brne prakticky od nuly a prvý súťažný zápas dokonca odchytal v druhej najvyššej lige.
„Keď človek urobí krok vpred a zmení klub, musí si svoju pozíciu jednoducho vyšliapať. Vedenie malo voči mne od začiatku férovú víziu, ktorá sa zatiaľ napĺňa a šance dostávam pravidelne,“ povedal Rabčan v rozhovore pre STVR.
„Každým zápasom bojujem o ten ďalší. Ak chcem ísť znova do bránky, musím duel odchytať výborne. Je to ťažké, ale keď to človek zvládne, ovocie sa dostaví.“