Bývalý hokejový útočník a tréner má rakovinu, okamžite začal s liečbou

NEW YORK. Bývalému hokejistovi a trénerovi Tonymu Granatovi diagnostikovali Non-Hodgkinov lymfóm, čo je termín používaný na opis viac ako 75 rôznych typov rakoviny.

Niekdajší hráč New Yorku Rangers či Los Angeles Kings tak ohlásil prestávku vo svojej mediálnej práci pre NBC Sports Chicago a NHL Network. S liečbou začne tento týždeň.

"Rád by som to povedal každému osobne, no mal som pocit, že toto je najlepší spôsob, ako to oznámiť.

Moja rodina, viera a priatelia mi budú pomáhať počas liečby. Oceňujem všetku lásku a podporu, ktorú som doposiaľ dostal," napísal 59-ročný Granato na sociálnej sieti X.