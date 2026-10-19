Tímy na Slovensku ťahal z náročných období. Prešov predstavil osvedčeného trénera

Novým trénerom HC Prešov sa stal osedčený Fín Tommi Hämäläinen. Klub to oznámil na sociálnych sieťach.
Fínsky tréner už slovenské prostredie pozná. Na Slovensku má povesť, že sa ujal mužstiev v náročných obdobiach, keď potrebovali nový impulz.
V októbri 2024 prevzal Duklu Trenčín po nevydarenom úvode sezóny a napokon ju doviedol až do štvrťfinále play-off, kde sa stretla s neskorším majstrom z Košíc.
V decembri 2025 prijal ďalšiu výzvu v Spišskej Novej Vsi, ktorá takisto hľadala cestu z náročnej situácie.
"Počas svojej trénerskej kariéry pôsobil aj vo Fínsku, Švédsku a Švajčiarsku. Jeho filozofia stojí na aktívnom hokeji, tímovej spolupráci a zodpovednosti každého hráča. Dôraz kladie aj na dobrú atmosféru v kabíne a rozvoj hráčov," uviedol klub na sociálnej sieti.
HC Prešov je prvý klub, ktorý v prebiehajúcej sezóne Tipsport ligy siahol k trénerskej zmene.
Colville skončil po tom, ako tím v doterajšom priebehu súťaže získal iba tri body a nedokázal ani raz zvíťaziť.
Po 12 odohratých zápasoch figuruje na poslednom mieste tabuľky, na aktuálne predposledný HKM Zvolen má osembodové manko.
Pre 43-ročného Colvillea išlo o prvú skúsenosť v pozícii hlavného trénera v slovenskej extralige.
V predošlých troch sezónach pôsobil ako asistent Dana Cemana v HC Košice. V prešovskom tíme nepokračujú ani jeho asistenti Tomáš Kochan a Pavol Škripko.