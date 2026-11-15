Tomík, Kazda a Stankoven bodovali v zámorí. Ich tímy však odchádzali porazené

Slovenský hokejista Tobiáš Tomík zaznamenal dve asistencie v zápase kanadskej juniorskej súťaže WHL, jeho Vancouver však podľahol doma Pentictonu 4:6.
V OHL si pripísali po jednej asistencii Timothy Kazda a Matej Stankoven.
Tomík v 11. minúte asistoval pri góle Blakea Chorneyho na 2:1 a v 52. minúte pripravil presný zásah Brogana McNeila na 4:5.
Osemnásťročný útočník zaznamenal aj tri strely na bránku a jeden plusový bod.
Kazda asistoval pri góle Cartera Stevensa 20 sekúnd pred koncom tretej tretiny, jeho Guelph však prehral na ľade Owen Soundu 2:3 a ukončil sériu ôsmich víťazstiev.
V drese domácich vyšiel bodovo naprázdno Lucián Bernát. Stankoven sa podieľal v 43. minúte na vyrovnávajúcom góle Bramptonu na 2:2, jeho tím napokon podľahol Barrie 3:4 po samostatných nájazdoch.