Prestupová bomba v SHL. K poprednému tímu mieri elitný útočník z Tipsport ligy

Tomáš Záborský.
Tomáš Záborský. (Autor: Facebook/HK Dukla Trenčín)
Sportnet|19. okt 2026 o 16:28
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Rodák z Trenčína naposledy pôsobil v Liptovskom Mikuláši.

Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský sa stal novým hráčom druholigového tímu Rytieri Martin.

Tridsaťosemročný hráč odišiel do tímu z Tipos SHL z tipsportligového HK 32 Liptovský Mikuláš.

"Vítame v Martine skúseného slovenského útočníka, ktorý do Turca prichádza, aby sa zaradil medzi lídrov na ľade aj v kabíne.

Záborský je ostrieľaný hokejista, ktorý naposledy hrával Tipsport ligu v drese Liptovského Mikuláša. Predtým pôsobil v Trenčíne, kde bol aj kapitán či v Poprade.

Tomáš má výrazné skúsenosti, ktoré zbieral napríklad v zámorí na farme New Yorku Rangers, v kluboch v Nemecku, Česku, Fínsku aj Švédsku či v KHL ako hráč Omsku a Ufy," uviedol Martin na sociálnych sieťach.

Záborský odohral v drese Liptákov 44 zápasov, v ktorých nazbieral 23 kanadských bodov za deväť gólov a štrnásť asistencií.

Predtým pôsobil v rodnom Trenčíne či v Poprade, kde pôsobil ako asistent kapitána.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Tomáš Záborský.
    Tomáš Záborský.
    Prestupová bomba v SHL. K poprednému tímu mieri elitný útočník z Tipsport ligy
    dnes 16:28
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