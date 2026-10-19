Prestupová bomba v SHL. K poprednému tímu mieri elitný útočník z Tipsport ligy

Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský sa stal novým hráčom druholigového tímu Rytieri Martin.
Tridsaťosemročný hráč odišiel do tímu z Tipos SHL z tipsportligového HK 32 Liptovský Mikuláš.
"Vítame v Martine skúseného slovenského útočníka, ktorý do Turca prichádza, aby sa zaradil medzi lídrov na ľade aj v kabíne.
Záborský je ostrieľaný hokejista, ktorý naposledy hrával Tipsport ligu v drese Liptovského Mikuláša. Predtým pôsobil v Trenčíne, kde bol aj kapitán či v Poprade.
Tomáš má výrazné skúsenosti, ktoré zbieral napríklad v zámorí na farme New Yorku Rangers, v kluboch v Nemecku, Česku, Fínsku aj Švédsku či v KHL ako hráč Omsku a Ufy," uviedol Martin na sociálnych sieťach.
Záborský odohral v drese Liptákov 44 zápasov, v ktorých nazbieral 23 kanadských bodov za deväť gólov a štrnásť asistencií.
Predtým pôsobil v rodnom Trenčíne či v Poprade, kde pôsobil ako asistent kapitána.