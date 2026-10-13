Skúsený slovenský útočník končí v Liptovskom Mikuláši. Bude pokračovať v lige?

Na snímke zľava Tomáš Záborský (HK 32 Liptovský Mikuláš), brankár Jaroslav Janus a Vojtech Zeleňák (obaja Slovan).
Na snímke zľava Tomáš Záborský (HK 32 Liptovský Mikuláš), brankár Jaroslav Janus a Vojtech Zeleňák (obaja Slovan). (Autor: TASR)
Sportnet|13. okt 2026 o 09:47
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V minulosti hral aj za Poprad.

Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský skončil svoje pôsobenie v tíme Liptovského Mikuláš. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach. 

V prebiehajúcej sezóne odohral osem zápasov, v ktorých zaznamenal jeden gól a dve asistencie. Tím posilnil vlani, keď prišiel z Dukly Trenčín.

Záborský pritom vlani nastúpil v 36 dueloch a mal bilanciu 8+12. V play off pridal osem stretnutí a dosiahol zhodne dva góly a dve asistencie. 

Tridsaťosemročný útočník v minulosti hral aj za Poprad. Kamzíkom pomohol aj k historickému prvenstvu v základnej časti.

Liptovský Mikuláš sa hráčovi poďakoval za pôsobenie v jeho drese a do ďalšej športovej aj osobnej etapy mu zaželal najmä pevné zdravie, šťastie a úspechy.

Dôvod ukončenia spolupráce ani meno jeho ďalšieho pôsobiska klub v zverejnenom príspevku neuviedol.

Hráči Liptovského Mikuláša figurujú po desiatich odohratých stretnutiach na 7. mieste so 16 bodmi. Po vydarenom vstupe do sezóny nebodovali v uplynulých troch dueloch.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke zľava Tomáš Záborský (HK 32 Liptovský Mikuláš), brankár Jaroslav Janus a Vojtech Zeleňák (obaja Slovan).
Na snímke zľava Tomáš Záborský (HK 32 Liptovský Mikuláš), brankár Jaroslav Janus a Vojtech Zeleňák (obaja Slovan).
Skúsený slovenský útočník končí v Liptovskom Mikuláši. Bude pokračovať v lige?
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