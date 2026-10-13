Skúsený slovenský útočník končí v Liptovskom Mikuláši. Bude pokračovať v lige?

Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský skončil svoje pôsobenie v tíme Liptovského Mikuláš. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
V prebiehajúcej sezóne odohral osem zápasov, v ktorých zaznamenal jeden gól a dve asistencie. Tím posilnil vlani, keď prišiel z Dukly Trenčín.
Záborský pritom vlani nastúpil v 36 dueloch a mal bilanciu 8+12. V play off pridal osem stretnutí a dosiahol zhodne dva góly a dve asistencie.
Tridsaťosemročný útočník v minulosti hral aj za Poprad. Kamzíkom pomohol aj k historickému prvenstvu v základnej časti.
Liptovský Mikuláš sa hráčovi poďakoval za pôsobenie v jeho drese a do ďalšej športovej aj osobnej etapy mu zaželal najmä pevné zdravie, šťastie a úspechy.
Dôvod ukončenia spolupráce ani meno jeho ďalšieho pôsobiska klub v zverejnenom príspevku neuviedol.
Hráči Liptovského Mikuláša figurujú po desiatich odohratých stretnutiach na 7. mieste so 16 bodmi. Po vydarenom vstupe do sezóny nebodovali v uplynulých troch dueloch.