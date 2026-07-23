Hokejistky Slovenska povedie nový tréner. Je to veľká výzva, uviedol

Slovenské hokejistky počas Nemeckého pohára.
Slovenské hokejistky počas Nemeckého pohára. (Autor: TASR)
TASR|23. júl 2026 o 16:22
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Výber do 18 rokov povedie naďalej Michal Kobezda a družstvo do 16 rokov Robert Marton.

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na stredajšom zasadnutí schválil zloženie realizačných tímov ženských reprezentácií na nasledujúcu sezónu 2026/27.

Novým hlavným trénerom ženského seniorského tímu sa stal Tomáš Turňa, výber do 18 rokov povedie naďalej Michal Kobezda a družstvo do 16 rokov Robert Marton.

Štyridsaťštyriročný Turňa nahradil v pozícii hlavného trénera ženskej reprezentácie Miroslava Mosnára, ktorý viedol národný tím od februára 2024, a predtým pôsobil aj ako asistent trénera ženskej reprezentácie či kouč ženskej osemnástky.

Slovenky počas jeho účinkovania na striedačke zvíťazili na turnaji B-skupiny I. divízie MS v Rige (2024) a získali bronzové medaily na turnaji A-skupiny I. divízie MS v Šen-čene (2025).

„V prvom rade sa chceme poďakovať Mirovi Mosnárovi za odvedenú prácu v uplynulých sezónach, či už v národnom tíme alebo v Projekte SR ženy.

Reprezentáciu dostal z tretej najvyššej svetovej divízie až blízko k postupu medzi svetovú elitu a tím pod jeho vedením predviedol nielen výsledkový, ale aj herný progres. Po vypršaní kontraktu sme hľadali nového trénera na Slovensku, kde máme viacero kvalitných odborníkov.

Veríme, že Tomáš Turňa nadviaže s tímom na výkony z predchádzajúcich sezón a dodá mu pozitívny impulz,“ povedal generálny manažér ženských reprezentácií Tomáš Pšenka pre web hockeyslovakia.sk.

Veľká výzva

Turňa bude v nasledujúcej sezóne spolupracovať s asistentkou trénera Ivetou Frühauf a brankárskym koučom Jánom Cpinom.

„Je to veľká výzva, ku ktorej pristupujem s vážnosťou a rešpektom. Bude to pre mňa premiérová skúsenosť s trénovaním reprezentácie, takže si veľmi vážim prejavenú dôveru.

Verím, že dokážem naplniť očakávania a pomôžem národnému tímu v napredovaní,“ uviedol nový hlavný tréner ženskej reprezentácie.

V mládežníckych výberoch nedošlo k zmenám v trénerských štáboch. Osemnástku bude naďalej trénovať Michal Kobezda s asistentkou Nicol Lucák Čupkovou a trénerom brankárok Adamom Políčkom.

V šestnástke pokračuje hlavný tréner Robert Marton s asistentkou Paulou Cagáňovou a trénerkou brankárok Danielou Zuziakovou.

„Osemnástka a šestnástka dosiahli pod vedením súčasných trénerských štábov viacero kvalitných výsledkov na medzinárodnej scéne, a tak sme radi, že môžu v rovnakom zložení naďalej pokračovať vo svojej práci,“ doplnil Pšenka.

Hokejové leto

Všetky ženské reprezentácie budú v akcii už počas najbližšieho kalendárneho mesiaca. Šestnástku a osemnástku čaká v úvode augusta Hokejové leto.

Mladšie dievčatá absolvujú tréningový kemp na Orave a v Dolnom Kubíne odohrajú aj prípravné duely s Poľkami. Osemnástka si rozloží výcvikový tábor v Piešťanoch a nastúpi na jeden zápas proti Poľkám.

Ženy absolvujú od 20. do 22. augusta v Bardejove turnaj štyroch krajín v rámci IIHF European Cup of Nations, kde si zmerajú sily s Talianskom, Rakúskom a Holandskom.

Trénerské štáby ženských reprezentácií v sezóne 2026/27

A-tím ženy

Hlavný tréner: Tomáš Turňa

Asistentka trénera: Iveta Frühauf

Tréner brankárok: Ján Cpin

SR18:

Hlavný tréner: Michal Kobezda

Asistentka trénera: Nicol Lucák Čupková

Tréner brankárok: Adam Políček

SR16:

Hlavný tréner: Robert Marton

Asistentka trénera: Paula Cagáňová

Trénerka brankárok: Daniela Zuziaková

Reprezentácie

    Slovenské hokejistky počas Nemeckého pohára.
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