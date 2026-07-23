Hokejistky Slovenska povedie nový tréner. Je to veľká výzva, uviedol

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na stredajšom zasadnutí schválil zloženie realizačných tímov ženských reprezentácií na nasledujúcu sezónu 2026/27.
Novým hlavným trénerom ženského seniorského tímu sa stal Tomáš Turňa, výber do 18 rokov povedie naďalej Michal Kobezda a družstvo do 16 rokov Robert Marton.
Štyridsaťštyriročný Turňa nahradil v pozícii hlavného trénera ženskej reprezentácie Miroslava Mosnára, ktorý viedol národný tím od februára 2024, a predtým pôsobil aj ako asistent trénera ženskej reprezentácie či kouč ženskej osemnástky.
Slovenky počas jeho účinkovania na striedačke zvíťazili na turnaji B-skupiny I. divízie MS v Rige (2024) a získali bronzové medaily na turnaji A-skupiny I. divízie MS v Šen-čene (2025).
„V prvom rade sa chceme poďakovať Mirovi Mosnárovi za odvedenú prácu v uplynulých sezónach, či už v národnom tíme alebo v Projekte SR ženy.
Reprezentáciu dostal z tretej najvyššej svetovej divízie až blízko k postupu medzi svetovú elitu a tím pod jeho vedením predviedol nielen výsledkový, ale aj herný progres. Po vypršaní kontraktu sme hľadali nového trénera na Slovensku, kde máme viacero kvalitných odborníkov.
Veríme, že Tomáš Turňa nadviaže s tímom na výkony z predchádzajúcich sezón a dodá mu pozitívny impulz,“ povedal generálny manažér ženských reprezentácií Tomáš Pšenka pre web hockeyslovakia.sk.
Veľká výzva
Turňa bude v nasledujúcej sezóne spolupracovať s asistentkou trénera Ivetou Frühauf a brankárskym koučom Jánom Cpinom.
„Je to veľká výzva, ku ktorej pristupujem s vážnosťou a rešpektom. Bude to pre mňa premiérová skúsenosť s trénovaním reprezentácie, takže si veľmi vážim prejavenú dôveru.
Verím, že dokážem naplniť očakávania a pomôžem národnému tímu v napredovaní,“ uviedol nový hlavný tréner ženskej reprezentácie.
V mládežníckych výberoch nedošlo k zmenám v trénerských štáboch. Osemnástku bude naďalej trénovať Michal Kobezda s asistentkou Nicol Lucák Čupkovou a trénerom brankárok Adamom Políčkom.
V šestnástke pokračuje hlavný tréner Robert Marton s asistentkou Paulou Cagáňovou a trénerkou brankárok Danielou Zuziakovou.
„Osemnástka a šestnástka dosiahli pod vedením súčasných trénerských štábov viacero kvalitných výsledkov na medzinárodnej scéne, a tak sme radi, že môžu v rovnakom zložení naďalej pokračovať vo svojej práci,“ doplnil Pšenka.
Hokejové leto
Všetky ženské reprezentácie budú v akcii už počas najbližšieho kalendárneho mesiaca. Šestnástku a osemnástku čaká v úvode augusta Hokejové leto.
Mladšie dievčatá absolvujú tréningový kemp na Orave a v Dolnom Kubíne odohrajú aj prípravné duely s Poľkami. Osemnástka si rozloží výcvikový tábor v Piešťanoch a nastúpi na jeden zápas proti Poľkám.
Ženy absolvujú od 20. do 22. augusta v Bardejove turnaj štyroch krajín v rámci IIHF European Cup of Nations, kde si zmerajú sily s Talianskom, Rakúskom a Holandskom.
Trénerské štáby ženských reprezentácií v sezóne 2026/27
A-tím ženy
Hlavný tréner: Tomáš Turňa
Asistentka trénera: Iveta Frühauf
Tréner brankárok: Ján Cpin
SR18:
Hlavný tréner: Michal Kobezda
Asistentka trénera: Nicol Lucák Čupková
Tréner brankárok: Adam Políček
SR16:
Hlavný tréner: Robert Marton
Asistentka trénera: Paula Cagáňová
Trénerka brankárok: Daniela Zuziaková