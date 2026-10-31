Tatar úradoval vo Švajčiarsku tromi bodmi. Jeho tím gólovo explodoval

Tomáš Tatar
Tomáš Tatar (Autor: REUTERS)
TASR|31. okt 2026 o 22:19
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Po dvanástich zápasoch má na konte trinásť bodov.

Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa podieľal dvoma gólmi a jednou asistenciou na víťazstve Zugu na ľade Bernu 8:1 v sobotnom dueli 18. kola NL.

V tomto ročníku najvyššej švajčiarskej súťaže tak má 35-ročný útočník na konte 7 gólov a 6 asistencií po dvanástich odohratých zápasoch.

Tatar najprv v 18. minúte zvýšil na 4:0 pre hostí a v 22. minúte v presilovej hre strelil šiesty gól Zugu. Na siedmom sa následne podieľal asistenciou.

Zug sa vďaka tomuto triumfu dostal na piate miesto priebežnej tabuľky práve pred Bern.

V tabuľke mu patrí 8. priečka s mankom 20 bodov na vedúci Zürich, no odohral o päť stretnutí menej.

Tabuľka National League

Švajčiarsko

    Tomáš Tatar
    Tomáš Tatar
    Tatar úradoval vo Švajčiarsku tromi bodmi. Jeho tím gólovo explodoval
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