Tatar úradoval vo Švajčiarsku tromi bodmi. Jeho tím gólovo explodoval

Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa podieľal dvoma gólmi a jednou asistenciou na víťazstve Zugu na ľade Bernu 8:1 v sobotnom dueli 18. kola NL.
V tomto ročníku najvyššej švajčiarskej súťaže tak má 35-ročný útočník na konte 7 gólov a 6 asistencií po dvanástich odohratých zápasoch.
Tatar najprv v 18. minúte zvýšil na 4:0 pre hostí a v 22. minúte v presilovej hre strelil šiesty gól Zugu. Na siedmom sa následne podieľal asistenciou.
Zug sa vďaka tomuto triumfu dostal na piate miesto priebežnej tabuľky práve pred Bern.
V tabuľke mu patrí 8. priečka s mankom 20 bodov na vedúci Zürich, no odohral o päť stretnutí menej.