Starosta zažil prémie zabalené v novinách, aj okná zamrznuté zvnútra. Deti berie ako výzvu

Prešiel Rusko od Nižnekamska po Sibír, obliekol aj belasý dres Slovana, no kariéru chcel vždy dohrať doma.
Obranca TOMÁŠ STAROSTA sa s hokejom rozlúčil v Trenčíne, kde nastupoval ešte v 45 rokoch. Jeho dres s číslom 19 dnes visí pod stropom vedľa Demitrovej tridsaťosmičky.
S Duklou získal titul v sezóne 2003/2004, s Ufou vyhral Gagarinov pohár a s reprezentáciou striebro z majstrovstiev sveta v Helsinkách 2012.
V Rusku zažil aj časy, keď sa výplaty nosili v igelitke. „Keď ste odbalili noviny a videli ste v nich doláre, zablikali vám aj očká,“ povedal v rozhovore pre Sportnet.
Prezradil aj, ako sa do Soči dostal na poslednú chvíľu a prečo mu najkrajšie časy kariéry priniesol návrat domov. Teraz si robí trénerskú licenciu a chce svoje skúsenosti odovzdávať v Dukle.
V rozhovore sa dozviete:
- Ako ho na majstrovské oslavy čakala cimbalovka na odpočívadle pred Trenčínom.
- Prečo stačil jeden telefonát od kamaráta z vojenčiny a bol v Rusku.
- Prečo mu chýbajúca pečiatka v pase komplikovala celú sezónu.
- Ako mu nová gubernátorka zrušila zmluvu a poslala ho do Slovana.
- Ako sa na olympiádu dostal namiesto Višňovského na poslednú chvíľu.
- Prečo považuje sezónu s prehratým finále proti Bystrici za jednu z najkrajších v kariére.
Od vašej rozlúčky s hokejom ubehlo už niekoľko dní. Prišiel moment, keď ste si naplno uvedomili, že je koniec?
Ten moment prišiel už dávno. Ja som to tak nebral. Bol som na to nachystaný, napokon, aj vek hovoril svoje. Vedel som to. Možno to bolo o to jednoduchšie, že som bol zmierený s tým, že je koniec. A rozlúčku som si naozaj užil. Dúfam, že nielen ja, ale aj diváci. Uvidíme, čo bude ďalej.
Váš dres s číslom 19 teraz visí vedľa Demitrovej tridsaťosmičky. Čo pre vás znamená byť v takejto spoločnosti?
Naozaj som na to hrdý. Hokej som hral, lebo som robil to, čo ma bavilo. Ani mi nenapadlo, že by z toho mohlo byť niečo takéto. Som hrdý na to, že som sa ocitol v spoločnosti takýchto hráčov. Rovnako ako všetkým ostatným ďakujem aj Dukle, že mi dala príležitosť hrať v takomto veku a stále byť súčasťou tímu. Za všetko, za tých 750 zápasov, jej patrí veľká vďaka.
Na rozlúčke boli aj Gáborík, Radivojevič, Bartovič či Lintner. Prekvapil vás niekto, kto prišiel?
Milan Bartovič bol tréner, Branko Radivojevič je športový manažér v Trenčíne a ostatní chalani, či už to bol Gáborík, chodia pravidelne na zápasy. Mal som tam svojich najbližších.
Samozrejme, nechýbala rodina, moja aj manželkina, kamaráti a známi. A všetci tí ľudia, ktorí prišli. Aj za to som im extrémne vďačný, že si našli čas a prišli sa so mnou rozlúčiť.
Začínali ste v ére, keď sa v Dukle do áčka dostal len jeden najlepší junior z ročníka. Ako ste si vtedy vybojovali miesto?
Prišla šanca. Pamätám si, že sme vtedy boli dvaja či traja mladí. Keď som sa tam dostal, pendloval som medzi juniorkou a A-mužstvom. Trénoval som s mužmi, potom som sa vrátil do juniorky a následne ma zase zavolali hore.
Prvé roky vyzerali tak, že som trénoval s áčkom a odohral zaň zopár duelov, ale väčšinu zápasov som ešte absolvoval v juniorke. Nebolo to jednoduché, no mal som obrovské šťastie, že sa tu vtedy začala dávať šanca mladým. Dostal som sa do mužstva a bol som za to naozaj vďačný.
Kto vás ako mladého obrancu najviac formoval, či už tréner, alebo nejaký starší spoluhráč?
Trenčíne viedol vtedy skvelý tréner Šupler a tá doba bola úplne iná. Bol som možno jediný mladý bek, všetci ostatní boli skúsení. Či už to bol Smerčiak, Juraj Ďurčo alebo v tom čase Jirko Heš – bola to československá partia.
Vtedy tu ešte neboli cudzinci z Kanady či Ameriky, väčšinou to boli hokejisti z Česka. Keď som už bol v hre medzi nimi, snažil som sa všetko odpozerať, aby sa toho na mňa čo najviac nalepilo. Pamätám si, že mi vždy všetci pomáhali, či už tréner Šupler, alebo hráči. Každému jednému som za to dodnes vďačný.
V sezóne 2003/2004 ste získali titul s Trenčínom. Čo sa vám z tej sezóny a z majstrovských osláv vybaví ako prvé?
Ako prvé sa mi vybaví námestie plné ľudí. Hneď po zápase vo Zvolene sme išli k motorestu pred Trenčínom, kde nás na odpočívadle čakala cimbalovka a fanúšikovia. Odtiaľ sme sa autobusom presunuli na námestie, kde bolo milión ľudí, a začali sa oslavy. To je prvé, čo mi napadne.
Celá sezóna bola naozaj výnimočná. Bol som mladý a možno som si ju ešte naplno neuvedomoval, hoci nechcem povedať, že som si ju neužil. Bol to skvelý tím, ktorý šliapal od prvého do posledného zápasu.
S kým ste si vtedy v kabíne najviac sadli?
Myslím si, že so všetkými. Z mladých tu bol Roman Kukumberg, Marcel Hanzal, Peťo Janík, Martin Opatovský, Miloš Melichérik – trenčianski chalani. S každým jedným som si rozumel, s nikým som nemal problém. Bolo to vidieť aj na ľade – keď prišli zlomové momenty, neťahali to jednotlivci, ale kolektív.
V roku 2004 ste odišli do Nižnekamska. Bol to skok do neznáma. Ako vznikol prestup do Ruska a ako vás tam prijali?
Po majstrovskej sezóne odišiel Roman Kukumberg, s ktorým som si naozaj rozumel, pretože sme spolu absolvovali vojenčinu. Nejaký ten rok sme boli spolu v Trenčíne, on po sezóne odišiel, a keď sa začala nová, už bol v Rusku.
Asi po dvoch mesiacoch mi zavolal, že sa im zranil obranca, zháňajú náhradu a aby som prišiel. Vtedy to, samozrejme, nebolo také jednoduché. Muselo sa to nejako dotiahnuť, nešlo to tak, že sa zoberiem a odchádzam. Napokon sa kluby dohodli a niekedy po novom roku som z Trenčína odišiel do Nižnekamska.
Bol to skok, pretože som mal 24 rokov a dovtedy som hral len v Trenčíne. Ako všade, kam prídete prvýkrát, ani tu neboli začiatky jednoduché. Mal som tam však Kuka, ktorý mi na začiatku pomohol a boli sme si oporou. Prvú sezónu som tam nejako prežil a potom to už bolo každým rokom ľahšie a lepšie.
Čo bolo najťažšie? Jazyk, cestovanie, kultúra alebo samotný hokej?
Celkovo všetko. Liga bola kvalitnejšia – lepšie mužstvá, lepší hráči, aj keď KHL vznikla až o niekoľko rokov neskôr. K tomu som si musel zvykať, že sa všade lietalo, na veľké vzdialenosti, časový posun a, samozrejme, aj na jazykovú bariéru.
Naozaj to nebolo jednoduché. No práve vtedy sa mi každý z hráčov snažil pomôcť. A bol tam Roman, ktorý si ma vzal pod krídla. Tým, že sme sa poznali z Trenčína, bolo to jednoduchšie pre oboch.
Zažili ste aj prechod zo Superligy do KHL. Ako sa liga vtedy zmenila?
Po vzniku KHL tam začalo chodiť viac kvalitných hráčov, dá sa povedať z celej Európy, a úroveň súťaže išla hore. V priebehu niekoľkých rokov sa každé mužstvo vybudovalo nanovo. Každý klub sa snažil mať čo najlepší tím a zápasy boli vyrovnané.
Ako všade, aj tu platilo, že prvá štvorka na východe aj na západe bola extrémne silná a takmer sa jej nedalo konkurovať. Bolo to nesmierne ťažké. Liga však išla kvalitou neustále hore a v tom čase bola možno najlepšou v Európe.
Spomeniete si na nejaký bizarný zážitok? Z Ruska sa rozprávajú rôzne historky, napríklad o banditoch či výplatách v igelitkách.
Banditov nie, ale prémie v igelitke som naozaj dostal, zabalené v novinách. Doláre vyzerali, akoby boli čerstvo vytlačené. Keď ste odbalili noviny a videli v nich doláre, zablikali vám očká. Zažil som to v prvej sezóne, možno raz. Od ďalšej, keď vznikla KHL, už všetko muselo byť oficiálne. Mali sme účty a peniaze chodili iba na ne, ako všade vo svete.
Zažili sme aj rôzne šarvátky, napríklad v reštauráciách, najmä keď boli domáci pod vplyvom alkoholu. Ale nejaké vážne problémy som nemal.
Jediné, čo som riešil neskôr, bolo, že mi v pase chýbala jedna pečiatka. Keď sme hrali mimo Ruska, v Kazachstane, pri opúšťaní krajiny mi ju nedali. Keďže im tá pečiatka následne chýbala v systéme, celú sezónu som pri každom odchode z Ruska – aj keď som išiel len domov – musel vysvetľovať, ako sa to stalo. Nakoniec som si musel vybaviť nový pas.
Cestovali ste aj na Sibír. Zažili ste tam najkrutejšie zimy? Ako ste znášali chlad?
Áno, cestovalo sa po celom Rusku – Sibír, Vladivostok, čo je už úplný východ s veľkým časovým posunom. Zimy boli extrémne a suché. Aj keď svietilo slnko a bola krásna obloha, stále bolo možno mínus tridsať, čo bola tamojšia bežná zima.
Na Sibíri som zažil aj mínus päťdesiat, a to už bol naozaj extrém. Videl som okná zamrznuté aj zvnútra. Ako sa hovorí, tam vie byť zima naozaj krutá.
S Ufou ste získali aj Gagarinov pohár. Ako sa dajú porovnať finále v slovenskej extralige a v Rusku?
Ťažko sa to porovnáva. Ufa bola v tej sezóne jedno z mužstiev so štyrmi vyrovnanými päťkami a skvelými hráčmi. Nechcem povedať, že sa od začiatku hovorilo, že ideme vyhrať, ale ambície boli určite len tie najvyššie.
Po odchode z Ruska ste prišli do Slovana, ktorý hral KHL. Ako ste to brali, keď ste ako Trenčan zrazu nastupovali v belasom drese pred slovenskými fanúšikmi?
Na konci sezóny, keď som odchádzal domov, som v Rusku podpísal novú zmluvu. Lenže tá nadobúda platnosť, až keď ju zaregistrujú. V Chanty-Mansijsku sa vtedy menilo vedenie a nastúpila nová gubernátorka.
Keďže sa nám v predchádzajúcich sezónach nedarilo a nedokázali sme postúpiť do play-off, rozhodla, že Jugra bude hrať KHL bez cudzincov.
Oznámili mi teda, že moja zmluva nie je zaregistrovaná a kontrakt padá. Mal som vtedy 33 rokov. Cítil som, že ešte chcem pokračovať a ostať v KHL. Nejaké ponuky aj boli, ale nič zaujímavé. Už som si myslel, že začnem doma v Trenčíne a uvidím, čo ďalej. Potom však prišiel Slovan, ktorý hral KHL, a pôsobil som v ňom ďalšie tri roky.
Nebolo to jednoduché, no vedel som, že v Bratislave ešte dva-tri roky pohrám a potom sa vrátim do Trenčína, aby som tam kariéru dohral. Bolo to v Slovane a dúfam, že mi to trenčianski fanúšikovia prepáčili.
Zažili ste nejakú negatívnu skúsenosť s tým, že ste Trenčan v belasom drese?
Nie. Aj tu som vysvetlil, že prišla ponuka odtiaľ a oni to chápali. Nebola to vyslovene dohoda, skôr som im dal slovo, že po Slovane bude mojou poslednou zastávkou Trenčín. Či to bude o rok alebo o dva, som nevedel, keďže zmluvy som podpisoval väčšinou na rok.
Vaším najväčším reprezentačným úspechom je striebro z Helsínk 2012. Čo sa vám ako prvé vybaví, keď si na ten šampionát spomeniete?
Skvelá partia, skvelí hráči a naozaj skvelé dva týždne v Helsinkách s čerešničkou na torte. Nebolo to síce zlato, ale strieborné medaily. Boli tam chalani, ktorí už zažili aj titul majstrov sveta.
A keď sme prileteli do Bratislavy, išli sme opäť otvoreným autobusom na námestie medzi množstvom ľudí. To sú veci, ktoré zažijete možno raz za kariéru. Som rád, že som mohol byť súčasťou toho mužstva. Na to nikdy nezabudnem a tie spomienky ostanú navždy.
Bola to práve partia, ktorá robila mužstvo takým silným?
Áno. Základom úspechu je vždy partia, ktorá sa dá dokopy. Vedeli sme, že príprava pred majstrovstvami nebola najlepšia, prehrali sme v nej viacero zápasov. Na úvod šampionátu sme mali troch ťažkých súperov, uhrali sme s nimi nejaké body a potom nás čakali papierovo ľahší.
Nebolo to však jednoduché, no s každým zápasom sme si verili viac a viac, až sme sa dostali do štvrťfinále. To je zápas, v ktorom si už súpera nevyberáte, ide sa na jeden duel a môže sa stať čokoľvek.
S Kanadou sme prehrávali, ale prišiel zlomový moment, keď Getzlaf dostal trest do konca zápasu, a my sme v presilovke nielen vyrovnali, ale dali aj víťazný gól a postúpili do semifinále. Každé takéto víťazstvo nám dodávalo obrovskú silu.
A potom prišiel zápas s Čechmi a finále proti Rusom. Skvelé momenty, skvelá partia. Myslím si, že nielen ja, ale všetci, ktorí sme tam boli, na to budeme dlho spomínať.
Reprezentovali ste Slovensko aj na olympijských hrách. Do Soči ste sa dostali na poslednú chvíľu namiesto Ľubomíra Višňovského. Dozvedeli ste sa to v mixzóne. Ako ste prežívali, že idete na olympiádu?
Pamätám si, že hráči z NHL prišli neskôr ako tí z Európy. Európska časť tímu už bola v Soči a aby sa dalo normálne trénovať, prišlo s ňou aj päť či šesť náhradníkov vrátane mňa. Vždy sa totiž mohlo stať, že sa niekto zraní. Vtedy mi povedali, že Višňovského účasť je otázna.
Odohral posledný zápas, niečo sa mu v ňom stalo, a tým pádom som sa do tímu dostal ja. Bol to splnený sen v mojej kariére. Majstrovstvá sveta som už mal za sebou, a tak mojím ďalším cieľom bolo dostať sa na olympiádu. Podarilo sa mi to, takže som bol nesmierne šťastný.
Keď porovnáte olympijský turnaj a majstrovstvá sveta, čím je olympiáda iná a výnimočnejšia?
Každé mužstvo tam má to najlepšie. V Soči hráči z NHL boli, v Pjongčangu už nie. A to je podľa mňa ten najväčší rozdiel. S hráčmi z NHL sú tímy nabité hviezdami a najsilnejšie krajiny si môžu vyberať, lebo majú obrovskú zásobu hokejistov. Naozaj to bol zážitok.
Dovtedy som tých chlapcov videl možno len v televízii a zrazu som proti top hráčom z NHL hral na olympiáde. To bol ten najväčší rozdiel. Niektorí chodia aj na majstrovstvá sveta, ale na olympiádu idú všetci najlepší.
Máte nejakú nesplnenú reprezentačnú métu, ktorá vás dodnes mrzí?
Nepovedal by som, že nesplnenú. Vždy som chodil reprezentovať veľmi rád, aj keď sa to niekedy nedalo pre zranenie alebo som sa na šampionát jednoducho nedostal. Ale vždy som sa snažil urobiť pre to maximum.
Mám za sebou štyri majstrovstvá sveta a olympiádu a zakaždým som bol vďačný, že som v tíme. Vždy sme chceli urobiť super výsledok. Nie zakaždým sa to podarilo, ale minimálne raz áno – ziskom striebornej medaily.
Po návrate zo Slovana ste sa s Trenčínom dostali až do finále proti Banskej Bystrici. Čím bola tá partia výnimočná?
Na konci prvej sezóny po mojom návrate sme museli hrať baráž. V ďalšom ročníku sa však vrátil Branko Radivojevič a s ním aj ďalší Trenčania. Chceli sme tu niečo dosiahnuť, nielen hrať o záchranu. Hlavne, keď Dukla čaká na titul tak dlho. Až na jedného-dvoch hráčov sme boli samí Slováci.
Okrem Branka prišiel aj Peter Ölvecký a dali sa dokopy štyri vyrovnané päťky so skúsenými hráčmi. Na začiatku sme si možno hovorili, že uvidíme, čo z toho bude, ale postupne sa z nás stala naozaj skvelá partia. Dôležité bolo, že sa nám počas celej sezóny vyhýbali zranenia.
Začiatok sme mali silný, myslím, že prvých trinásť zápasov sme neprehrali. Dotiahli sme to až do finále, v ktorom sme prehrávali 0:3. Nebolo to pre nás jednoduché, pretože sme nemali široký káder. Ale ani pri stave 0:3 na zápasy sme sa nevzdali a sériu sme dokázali vyrovnať. V siedmom dueli sme dokonca vyhrávali 1:0, no potom už rozhodla aj únava a všetko naokolo.
Tým, že som bol doma, bol som starší a patril som k lídrom kabíny, prežíval som takú sezónu úplne inak. Boli sme medzi svojimi. Škoda, že nemala čerešničku na torte v podobe titulu, ale aj tak to pre mňa bola jedna z najkrajších sezón v kariére.
V Trenčíne ste hrali extraligu až do 45 rokov. Čo ste museli zmeniť v tréningu, strave či regenerácii?
Nič som nemenil. Bol som na niečo zvyknutý a toho som sa držal. Po sedemnástich, osemnástich sezónach už človek vie, kde môže poľaviť, kde musí pridať a že telo potrebuje na regeneráciu viac času.
S každou sezónou to bolo ťažšie a ťažšie. No rovnako som bol aj skúsenejší. Mali sme výborných kondičných trénerov, s ktorými sme letnú prípravu vedeli nastaviť tak, aby sme boli spokojní obaja: aby som bol pripravený a zároveň aby sa mi telo nerozpadlo.
Hokej je dnes rýchlejší a strojovejší. Ktorý vás bavil viac?
Predtým sa hralo viac s pukom, nebolo to také rýchle. Nebolo ani toľko osobných súbojov, hráči boli technicky vyspelejší, dokázali udržať puk a chceli s ním viac tvoriť. Teraz je to hokej hore-dole – korčuľuje sa, nahadzuje sa, je tu obrovské množstvo súbojov. Veľa zápasov sa skončí rozdielom jedného gólu, často do prázdnej bránky, lebo gólov veľa nepadá. Ale bavil ma aj jeden, aj druhý štýl.
Vaša posledná sezóna v Trenčíne sa skončila barážou. Nemrzí vás, že rozlúčková sezóna neprišla s nejakým väčším úspechom?
Človek si to nevyberie a počas sezóny vždy chcete dosiahnuť čo najlepší výsledok. Aj ja som si po návrate predstavoval, že sa nám tu podarí vyhrať titul. Bol to môj sen – rozlúčiť sa s kariérou dobrým výsledkom. To sa mi síce nepodarilo, ale vedel som, že je koniec. Samozrejme, mrzí ma to, ale o tom je šport. Nikdy neviete, čo sa stane.
Keby ste si mohli vybrať jeden najkrajší moment kariéry, čo by to bolo?
Úplne najkrajší moment kariéry? Ťažko povedať, ale povedal by som, že každý jeden zápas za Duklu, pretože som sa domov vyslovene tešil, užíval som si to a bavil som sa. A, samozrejme, každá jedna medaila, ktorú sme získali, či už s Duklou, alebo v reprezentácii. Pre mňa osobne to však boli najkrajšie časy práve po návrate do Trenčína.
A naopak, aké bolo najťažšie obdobie, keď ste možno uvažovali, či pokračovať?
Šport nie je len o krásnych a šťastných chvíľach, prídu aj tie ťažšie. Aj ja som ich mal. Nezabúdal som na ne, ale vedel som, že prejdú a bude lepšie. Podržala ma rodina a najbližší. Po každom daždi vyjde slnko. Keď prišlo náročné obdobie, vedel som, že nemôžem panikáriť a stresovať sa, treba to len prečkať. Ako som povedal, podržali ma najbližší a potom bolo zase všetko v poriadku.
Po konci kariéry ste spomínali trénerskú licenciu a prácu s deťmi. Ako ďaleko ste s tým dnes a aké máte plány do budúcna?
Aktuálne si robím trénerskú licenciu. Keď ju budem mať, potom sa uvidí. Chcel by som, samozrejme, pokračovať v Dukle a skúsenosti, ktoré som za tie dlhé sezóny nadobudol, odovzdávať hráčom, aby tu vyrastali noví hokejisti a možno aj budúce hviezdy.
Priznali ste, že dobrá hráčska kariéra ešte neznamená, že z vás bude dobrý tréner. Je niečo, čoho sa pri práci s deťmi obávate?
Ešte je to čerstvé. Bude to úplne iné ako byť hráč a určite to bude pre mňa niečo nové. Budem sa musieť veľa učiť, takže to beriem ako veľkú výzvu. Uvidíme, čo z toho nakoniec bude a či mi to pôjde, alebo nie.