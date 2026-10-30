Myslel som si, že je to prvý apríl. Boli sme v šoku, vraví česká legenda na návrat Rusov

Prekvapenie a zdesenie nad rozhodnutím Športového arbitrážneho súdu (CAS) o možnom návrate ruských tímov na veľké podujatia usporiadané Medzinárodnou hokejovou federáciou vyjadrili aktéri extraligového stretnutia Kladna s Libercom. S krokom CAS nesúhlasia a sú zvedaví na ďalší vývoj.
"Boli sme v šoku," vyhlásil na pozápasovej tlačovej konferencii asistent kladenského kouča a bývalý vynikajúci útočník Tomáš Plekanec.
"Mysleli sme si, či to nie je nejaký apríl, že snáď musí byť 1. apríla alebo niečo také. Všetci, čo sa k tomu už vyjadrili, zastávajú úplne rovnaký názor a nesúhlasia s tým, tak uvidíme, ako to celé dopadne," povedal.
V podobnom duchu sa vyjadril aj kouč porazených Bielych Tigrov Jiří Kudrna. "Ja sa priznám, že som bol šokovaný. A som sám zvedavý na to, čo z tejto kauzy bude.
Fakt som na to zvedavý, ako sa k tomu postavia zväzy a tie jednotlivé tímy. Za seba ale môžem povedať, že s tým rozhodnutím absolútne nesúhlasím," uviedol Kudrna.
"Čakal som, že sa ma na toto spýtate Dnes sme však mali zápas, takže veľmi neviem, čo sa stalo alebo čo sa deje. Niečo som čítal, ale nemám to poriadne načítané, tak by som to nechcel komentovať nejako hlbšie.
Každopádne si to trošku viac prejdem a pozriem sa na to, pretože je to samozrejme dôležitá informácia," konštatoval kladenský obranca Michal Kempný.
"Na druhej strane sme my tu malí páni na to, aby sme niečo rozhodovali alebo to nejakým spôsobom riešili, ale určite sa pozriem, čo sa dialo alebo čo sa stalo.
A uvidíme, aké riešenie toto bude mať," doplnil predvlaňajší majster sveta z Prahy a víťaz Stanleyho pohára s Washingtonom z roku 2018.