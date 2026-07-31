Veľký návrat po 12 rokoch. Do Česka sa vracia minuloročný víťaz Stanley Cupu

Úradujúci hokejový majster Česka HK Dynamo Pardubice získal do svojho tímu 33-ročného reprezentačného útočníka Tomáša Noseka.
Nosek sa vracia do materského klubu po 12 sezónach, pred rokom získal s Floridou Panthers Stanleyho pohár.
V predchádzajúcom ročníku nastúpil vinou zlomeniny nohy len do 21 duelov, zapísal si v nich dva góly a dve asistencie.
„Mám obrovskú radosť z toho, že sa môžem vrátiť domov. Dynamo som sledoval každý rok. Som rád, že prišiel silný majiteľ, ktorý zdvihol a dostal Pardubice tam, kam patria,“ vyjadril sa Nosek pre oficiálnu klubovú webstránku.
V NHL si zahral za Detroit, Vegas, Boston a New Jersey. Je tiež víťazom nižšej zámorskej súťaže AHL.
„Tomáš je hráč s veľkými skúsenosťami, výborným charakterom a víťaznou mentalitou. S Pardubicami získal majstrovský titul, v zámorí vyhral Stanleyho pohár, Calderov pohár, Prezidentský pohár a stal sa víťazom západnej a východnej konferencie.
Toto všetko sa mu podarilo možno ako jedinému českému hráčov. Sme veľmi radi, že sa teraz rozhodol vrátiť domov,“ uviedol majiteľ pardubického klubu Petr Dědek.
Súčasťou Pardubíc je slovenský obranca Peter Čerešňák a útočníci Miloš Kelemen a Matúš Válek.