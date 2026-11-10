Demitra mi chýba, vraví legenda. Ako traja Slováci ovplyvnili kariéry členov Siene slávy

Keď v marci 2001 vymenili Keitha Tkachuka z Phoenixu do St. Louis, Pavol Demitra nebol nadšený. Klub totiž za amerického útočníka obetoval aj dvoch slovenských hokejistov, Michala Handzuša a Ladislava Nagya.
„Keď som prišiel do St. Louis, neznášal ma. Bol ako kráľ slovenskej mafie a mňa vymenili za jeho dvoch najlepších kamarátov,“ spomínal Tkachuk v januári 2024 pri uvedení do klubovej Siene slávy Blues.
„Trvalo dva týždne, kým sme zistili, že môžeme spolupracovať, a nakoniec sme sa stali najlepšími priateľmi. Keď som však prvý raz prišiel do klubu, nepovedal ani slovo. Len ticho sedel a riadil ostatných Slovákov – tí robili, čo len chcel. O mesiac neskôr som toho chlapca nevedel umlčať. Ostatní spoluhráči sa ma pýtali, čo som mu urobil."
Tkachuk si Demitru vážil ako výnimočného hokejistu, no ešte viac ako človeka.
„Bol to skvelý chlapík a kvalitný človek. Miloval som ho. Bol to typ človeka, ktorý chodil ešte aj na bejzbalové zápasy mojich detí. Skutočný priateľ.“
Ich kamarátstvo sa neskončilo ani po Demitrovej tragickej smrti v roku 2011. Tkachuk dodnes nosí kľúčenku so slovenským dresom svojho bývalého spoluhráča a Demitru oslovujú familiárne „Pav" aj Tkachukove deti.
V noci na utorok bol Tkachuk uvedený do Hokejovej siene slávy v Toronte a opäť spomenul aj Demitru.
Spolu s bývalým americkým útočníkom sa jej členmi stali aj Patrice Bergeron, Carey Price, Pekka Rinne, Cindy Curleyová a bývalý generálny manažér Brian Burke.
Každý z nich má za sebou výnimočný príbeh a až trom z nich do kariér výrazne zasiahli slovenskí hokejisti.
Demitrov priateľ
„Páni, toto je asi prvýkrát, čo sa niektorému Tkachukovi dostalo v Toronte vrúcneho privítania,“ rozosmial prítomných na začiatku príhovoru Keith Tkachuk.
Narodil sa v roku 1972 v meste Melrose neďaleko Bostonu. „Ako chlapec som miloval Bruins a hokej sa stal mojím životom."
V roku 1990 si ho Winnipeg Jets vybrali v prvom kole draftu z 19. miesta, ešte keď bol stredoškolákom. Následne strávil rok na Bostonskej univerzite a pred debutom v NHL si stihol zahrať za USA na zimných olympijských hrách 1992 v Albertville, kde Američania obsadili štvrté miesto.
Vo Winnipegu sa rýchlo vypracoval medzi najväčšie hviezdy a už ako 21-ročný sa stal kapitánom mužstva. Bol prototypom silového útočníka, ktorý dokázal strieľať góly, rozdávať tvrdé hity a vybojovať si priestor pred bránkou. Za svoj dôraz však platil aj častými vylúčeniami.
Po presťahovaní Jets do Phoenixu pokračoval vo výborných výkonoch. V sezóne 1996/97 nastrieľal 52 gólov a ako prvý americký rodák v histórii ovládol rebríček strelcov NHL.
VIDEO: Príhovor Keitha Tkachuka pri uvedení do Siene slávy
V marci 2001 ho vymenili do St. Louis, kde sa napriek komplikovaným začiatkom spriatelil s Pavlom Demitrom. Hneď v prvej sezóne sa spolu dostali do finále Západnej konferencie, v ktorom Blues podľahli neskoršiemu šampiónovi Coloradu.
Pri ďakovnej reči si spomenul na viacerých spoluhráčov, ktorý mu podľa jeho slov zmenili kariéru aj život.
Menovite sa pristavil aj pri Demitrovi. „Pavol bol môj center v St. Louis a jeden z mojich najlepších priateľov. Veľmi mi chýba. Zároveň som vďačný, že som mohol s ním prežiť niekoľko skvelých rokov," povedal.
Tkachuk hral s Demitrom štyri sezóny. Na jar 2007 si nakrátko obliekol aj dres Atlanty, no už v lete sa vrátil do St. Louis, kde v roku 2010 ukončil kariéru.
V 1201 zápasoch základnej časti NHL nazbieral 1065 bodov za 538 gólov a 527 asistencií. Na trestnej lavici strávil 2219 minút. Na uvedenie do Hokejovej siene slávy čakal trinásť rokov.
V St. Louis sa s manželkou Chantel natrvalo usadili a vychovali tri deti. Synovia Matthew a Brady dnes spoločne nastupujú za Floridu Panthers a na olympijských hrách 2026 získali s reprezentáciou USA zlaté medaily. Napodobnili tak otca, ktorý bol dlhoročným reprezentantom a v roku 1996 vyhral Svetový pohár
„Bola to jedna z najkrajších skúseností môjho života. Tí chlapci sú mojimi najlepšími priateľmi aj po tridsiatich rokoch. To je dar hokeja,“ povedal Tkachuk o triumfe na Svetovom pohári.
Na záver poďakoval rodičom, manželke aj deťom a priznal, že práve rodina je jeho najväčším životným úspechom.
Chárov nástupca
Ak by ste chceli niekomu, kto hokej len teraz začína sledovať, vysvetliť, čo znamená hráč schopný podávať kvalitné výkony po celej dĺžke klziska, stačilo by vysloviť jedno meno - Patrice Bergeron.
Narodil sa v roku 1985 na predmestí Quebecu. Hokej si zamiloval už ako malý chlapec, hoci jeho začiatky neboli práve ideálne.
„Počas prvého roka organizovaného hokeja som sedával vzadu v bránke, ukladal puky na seba a odmietal som vstať. Pohýnal som sa iba vtedy, keď som sa išiel rodičom posťažovať, ako ma korčule na nohách tlačia,“ pobavil prítomných počas príhovoru.
V roku 2003 si ho Boston Bruins vybral v druhom kole draftu zo 45. miesta. O niekoľko mesiacov už ako osemnásťročný debutoval v NHL a začal písať príbeh, ktorý trval dve desaťročia.
Bergeron strávil v Bostone celú svoju kariéru. V 1294 zápasoch nazbieral 1040 bodov, šesťkrát získal Selkeho trofej pre najlepšie brániaceho útočníka NHL, čo je dodnes rekord súťaže, a stal sa členom prestížneho Triple Gold Clubu.
S Kanadou vyhral majstrovstvá sveta, olympijské hry vo Vancouveri aj Soči a v roku 2011 získal s Bostonom Stanleyho pohár. V rozhodujúcom siedmom zápase finále proti Vancouveru strelil dva góly vrátane víťazného.
Výrazný podiel na jeho kariére mal aj Zdeno Chára. Spoznali sa v posilňovni, keď slovenský obranca prišiel v lete 2006 do Bostonu.
„Keď prišiel, mal som 21 rokov, takže som bol stále mladý a potreboval som sa od niekoho učiť. Zdeno bol ideálny učiteľ,“ spomínal Bergeron v lete na Chárovej rozlúčke s kariérou v Trenčíne.
Od slovenského kapitána sa učil pracovnej morálke, disciplíne aj vodcovstvu. Spoločne strávili v Bostone štrnásť sezón a postupne sa z nich stali najlepší priatelia.
„Začalo sa to ako vzťah mentora a mladého hráča a skončilo sa to skvelým priateľstvom. Mal obrovský vplyv na moju kariéru,“ priznal Bergeron.
Keď Chára v roku 2020 opustil Bruins, kapitánske céčko prevzal práve kanadský útočník.
„Nesmiete sa snažiť byť ako Zdeno, pretože budete sklamaní. Vždy som sa preto snažil byť sám sebou. Keď som potom dostal kapitánske céčko, mal som už veľa skúseností a množstvo vecí som sa naučil práve od neho. Aj vďaka tomu som bol pripravený,“ vysvetľoval Bergeron.
VIDEO: Bergeron sa prihovoril Chárovi
Ich vzájomný rešpekt funguje aj opačne. Chára, ktorý sa ceremoniálu zúčastnil osobne, pre TSN označil Bergerona za svojho najlepšieho priateľa.
„Je to džentlmen a úžasný človek. Vždy je ochotný pomôcť. Presne takého človeka chcete mať vedľa seba v šatni, ale aj v živote,“ povedal Chára.
Bergeron počas príhovoru vyzdvihol predovšetkým dvoch bývalých spoluhráčov - Brada Marchanda a Cháru.
„Ďakujem ti za podporu, rady a za to, že si ma každý deň nútil byť lepším. Si skvelým lídrom a priateľom,“ uviedol k Chárovi.
Montreal mu splnil detský sen
Cesta Careyho Pricea medzi najlepších brankárov sveta sa začala ďaleko od veľkých hokejových arén. Hoci sa narodil vo Vancouveri, vyrastal v Anahim Lake, odľahlej komunite v Britskej Kolumbii s približne 1500 obyvateľmi.
Aby mohol hrávať mládežnícky hokej, musel s otcom cestovať do viac ako 300 kilometrov vzdialeného Williams Lake. Spiatočná cesta autom trvala približne desať hodín. Otec Jerry sa preto napokon rozhodol kúpiť malé lietadlo, ktorým syna vozil na tréningy a zápasy.
„Odkedy si pamätám, vždy som chcel byť hokejistom. Keď vyrastáte v odľahlej komunite, máte len veľmi malú šancu, že sa vám to podarí. Potrebujete neúnavnú túžbu a príležitosť,“ spomínal Price počas slávnostného príhovoru v Toronte.
„Táto príležitosť si vyžadovala obete. Dnes, keď som sám rodičom, už chápem, že tou najväčšou bol čas. Čas, ktorý nemohli tráviť spolu matka so synom či otec s dcérou. Mama, otec, Kayla, ďakujem vám za túto príležitosť.“
VIDEO: Najlepšie zákroky Careyho Pricea
Jeho odhodlanie prinieslo výsledky. V roku 2005 si Pricea vybral Montreal Canadiens v prvom kole draftu z piateho miesta. O dva roky neskôr vyhral s Hamiltonom Calderov pohár v AHL a ešte v tom istom roku debutoval v NHL.
V Montreale však naňho čakala výrazná konkurencia. Canadiens totiž už v roku 2003 draftovali slovenského brankára Jaroslava Haláka, ktorého získali až v deviatom kole z 271. miesta.
Obaja mladí brankári chceli chytať čo najviac a niekoľko sezón súperili o pozíciu jednotky. Ich súboj vyvrcholil v play-off 2010, keď Halák senzačnými výkonmi doviedol Montreal cez favorizovaný Washington a Pittsburgh až do finále Východnej konferencie.
Napriek tomu sa vedenie Canadiens rozhodlo staviť na Pricea. V júni 2010 poslalo Haláka do St. Louis Blues výmenou za Larsa Ellera a Iana Schultza.
„Nakoniec sa možno stalo to najlepšie, čo sa mohlo. Po mojom odchode do St. Louis sme obaja dostali šancu byť jednotkami tímu,“ povedal Halák v nedávnom rozhovore pre oficiálnu stránku NHL.
Dodal, že Price prežil fantastickú kariéru a ani on sám tú svoju neľutuje.
Kanaďan napokon zostal v Montreale všetkých pätnásť sezón. V 712 zápasoch základnej časti dosiahol 361 víťazstiev, čím sa stal najúspešnejším brankárom v histórii Canadiens.
Vrchol zažil v sezóne 2014/15, keď získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára aj Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča. S Kanadou vybojoval olympijské zlato v Soči 2014 a Montreal doviedol v roku 2021 až do finále Stanleyho pohára.
Počas príhovoru v Toronte si spomenul aj na svoj detský sen. Kedysi si predstavoval, ako kráča po červenom koberci a stretáva svoj veľký vzor Patricka Roya.
„Ďakujem organizácii Montreal Canadiens, že mi verila a dala mi možnosť doslova si splniť detský sen,“ povedal Price.
„Som veľmi hrdý na to, že som sa stal členom Hokejovej siene slávy, ale na nič na tomto svete nikdy nebudem hrdý viac ako na svoje krásne deti. Veľmi vás ľúbim.“
Z náhradníka až medzi najlepších
Pekka Rinne sa narodil v malom fínskom meste Kempele. Jeho cesta do NHL bola nezvyčajná.
V mladosti nepatril medzi najväčšie talenty a v čase draftu bol iba náhradným brankárom fínskeho klubu Kärpätu Oulu.
Nashville Predators si ho napriek tomu v roku 2004 vybral v ôsmom kole až z 258. miesta. Vtedy ešte netušil, že v klube napokon strávi celú kariéru.
Počas 15 sezón v NHL odchytal 683 zápasov, dosiahol 369 víťazstiev a vychytal 60 čistých kont. V roku 2017 doviedol Nashville do prvého finále Stanleyho pohára v klubovej histórii a o rok neskôr získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára súťaže.
Stal sa tiež prvým hráčom v histórii Predators, ktorému klub vyradil číslo dresu. V Toronte sa pridal k Jarimu Kurrimu, Teemu Selännemu a Riikke Sallinenovej ako štvrtý fínsky rodák v Hokejovej sieni slávy.
Počas slávnostného príhovoru sa prihovoril najmä mladým športovcom.
„Nemusíte byť najsledovanejším športovcom ani mať všetko vyriešené už v mladosti. Vaša cesta nemusí vyzerať ako cesta niekoho iného. Tá moja rozhodne nevyzerala,“ povedal Rinne.
„Prídu neúspechy aj chvíle, keď o sebe budete pochybovať. Dôležité je, aby ste milovali to, čo robíte, boli ochotní na sebe pracovať, učili sa od ľudí okolo seba a nikdy sa nevzdávali.“
Priekopníčka ženského hokeja
Cindy Curleyová bola jedinou ženou medzi novými členmi Hokejovej siene slávy v roku 2026 a celkovo pätnástou hokejistkou.
Narodila sa v meste Stow neďaleko Bostonu. S hokejom začínala už ako päťročná na zamrznutom jazere Boon Lake. K športu ju priviedol otec.
„Správal sa ku mne presne tak ako k mojim bratom. Učil ma tie isté veci a mal odo mňa rovnaké očakávania. Pre neho, pre mňa aj pre všetkých okolo nás to bol jednoducho hokej,“ spomínala na začiatky.
Curleyová patrila medzi priekopníčky ženského hokeja v USA. Na historicky prvých oficiálnych majstrovstvách sveta žien v roku 1990 zaznamenala v piatich zápasoch neuveriteľných 23 bodov za 11 gólov a 12 asistencií. Jej bodový rekord na jednom šampionáte dodnes nikto neprekonal.
S americkou reprezentáciou získala tri strieborné medaily z MS, neskôr sa venovala trénovaniu a rozvoju dievčenského hokeja.
VIDEO: Príhovor Cindy Curleyovej
„Často ma označujú za priekopníčku, ale ja mám skôr pocit, že som jednoducho vyrastala spolu so ženským hokejom,“ povedala.
Počas príhovoru tiež zdôraznila, akú veľkú radosť jej robí súčasný rozmach ženského hokeja vrátane vzniku profesionálnej ligy PWHL.
Otec „Sedinovcov"
Brian Burke bol jediným z nových členov Hokejovej siene slávy, ktorého uviedli v kategórii budovateľov.
Hoci hrával univerzitný hokej a s Maine Mariners vyhral v roku 1978 Calderov pohár v AHL, v NHL nikdy neodohral ani jeden zápas.
„Keď ukončíte kariéru bez jediného zápasu v NHL, poviete si: Hokejová sieň slávy? Ani náhodou,“ vravel počas príhovoru.
Po skončení hráčskej kariéry vyštudoval právo na Harvarde a postupne sa vypracoval medzi najvýznamnejších funkcionárov NHL. Pôsobil vo vedení Vancouveru, Toronta, Calgary či Pittsburghu, pracoval aj pre samotnú ligu.
Jeho najväčším úspechom bol Stanleyho pohár s Anaheimom v roku 2007, kde pôsobil ako generálny manažér. Do histórie sa zapísal aj na drafte v roku 1999, keď sériou výmen zabezpečil, aby Vancouver získal bratov Daniela a Henrika Sedinovcov z druhého a tretieho miesta.
Burke sa výrazne angažoval aj v rozvoji ženského hokeja. Stal sa prvým výkonným riaditeľom profesionálnej ligy PWHL a dlhodobo podporoval väčšiu otvorenosť a rozmanitosť hokejového prostredia.
Práve tejto téme venoval aj časť svojho príhovoru. Spomenul zosnulého syna Brendana a upozornil na potrebu pokračovať v podpore LGBTQ+ komunity. Zároveň vyzval, aby sa hokej stal finančne dostupnejším pre deti.
„Život je zvláštny. Ako sa neustále posúvať dopredu? Tvrdou prácou, vierou v seba samého a s veľkou, naozaj veľkou pomocou ostatných,“ zhrnul Burke svoju cestu do Siene slávy.
Tabuľky NHL
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