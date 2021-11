Hokejisti sa búria. Niekto chce definitívne pochovať šport, tvrdia

Potrebujeme nájsť kapacitné riešenie návštevnosti divákov alebo dostatočné finančné kompenzácie. Extraligové kluby momentálne nedostávajú žiadne priame dotácie štátu na ich chod. Žijú iba z marketingových partnerstiev, niečo poskytuje APHK a ďalšia jedna tretina sa skladá z predaja vstupeniek.

Ak táto časť finančných prostriedkov vypadne, klub ide do straty a s tým súvisí ďalšia spolupráca so sponzormi, ktorí už potom zvažujú pokračovanie. Je to spojená nádoba, kde všetko so všetkým súvisí," vyjadrila sa riaditeľka APHK Aneta Büdiová.