Dohodli sa na kompromise. Tímy SHL budú môcť ísť od baráže s viac legionármi

Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)

TASR | 22. sep 2021 o 16:02 Share Tweet 0

Ak by v SHL vyhralo farmárske mužstvo extraligového tímu, tak by šiel do baráže druhý najlepší tím.

BRATISLAVA. Zástupcovia Ligových rád Tipos extraligy a Tipos Slovenskej hokejovej ligy sa dohodli na podmienkach baráže, v ktorej sa v závere sezóny 2021/2022 stretnú posledný tím najvyššej súťaže s víťazom SHL. Obe mužstvá budú môcť do zápasu nasadiť maximálne päť zahraničných hráčov, pričom nezáleží na poste. Baráž sa bude hrať na štyri víťazné zápasy a začne sa dvoma zápasmi na ľade klubu z nižšej súťaže. Tímy Tipos SHL môžu do zápasov nasadiť maximálne štyroch legionárov, čo je o jedného menej než v predchádzajúcej sezóne. Zároveň platí, že brankár nemôže byť cudzinec. Preto bolo pri formáte baráže dôležité nájsť kompromis aj v tejto otázke, keďže extraligové tímy môžu mať v zápasoch až sedem legionárov vrátane brankárov. "Zástupcovia oboch súťaží sa dohodli na kompromise, že počas baráže môžu za každý klub nastúpiť maximálne piati zahraniční hráči, pritom počet zahraničných brankárov nebude obmedzený," uviedol člen ligových rád oboch súťaží a manažér športového oddelenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Rastislav Konečný. Výkonný výbor SZĽH schválil pravidlo, že ak v SHL zvíťazí farmárske alebo B-mužstvo extraligového klubu, postúpi do baráže zdolaný finalista SHL. Ak by aj ten bol farmou alebo "béčkom", baráž by sa nekonala. Termín baráže o extraligu sa začne štvrtý deň po skončení finále SHL.

Súvisiace články