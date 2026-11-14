Päťnásobný víťaz Stanleyho pohára získal prestížne ocenenie: Sníval som o tom

Esa Tikkanen.
Esa Tikkanen. (Autor: REUTERS)
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TASR|14. nov 2026 o 17:33
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Bývalý krídelník si ocenenie prevzal na radnici v Helsinkách počas slávnosti, ktorá sa uskutočnila počas NHL Global Series.

Bývalý fínsky hokejista Esa Tikkanen získal Cenu odvahy Börjeho Salminga určenú európskym hráčom, ktorí šíria pozitívny obraz o NHL. Päťnásobný víťaz Stanleyho pohára sa stal štvrtým držiteľom ocenenia.

Bývalý krídelník si ocenenie prevzal na radnici v Helsinkách počas slávnosti, ktorá sa uskutočnila počas NHL Global Series.

„Keďže túto cenu už majú Nicklas Lidström, Jari Kurri a Mats Sundin, sníval som, že by som ju mohol získať aj ja.

Teraz ju mám a som z toho veľmi nadšený a šťastný,“ povedal 61-ročný Tikkanen podľa nhl.com.

Tikkanen si vytvoril povesť hráča, ktorý je schopný v kritických momentoch zvýšiť svoju produktivitu.

V play off NHL odohral 186 duelov a zaznamenal v nej 72 gólov a 60 asistencií. V zámorskej profilige vystriedal sedem klubov, najcennejšiu trofej získal štyrikrát s Edmontonom a raz s New Yorkom Rangers.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Esa Tikkanen.
Esa Tikkanen.
Päťnásobný víťaz Stanleyho pohára získal prestížne ocenenie: Sníval som o tom
dnes 17:33
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