Útočník Robert Thomas zo St. Louis Blues sa stal prvou hviezdou týždňa v zámorskej hokejovej NHL.
Honor druhej hviezdy si vyslúžil brankár Dallasu Stars Jake Oettinger a treťou hviezdou je obranca Chicaga Blackhawks Sam Rinzel.
Thomas bol v sledovanom období najproduktívnejší hráč NHL s bilanciou dva góly a osem asistencií.
Výrazne tak prispel k vydarenému týždňu Blues, ktorí zvíťazili vo všetkých štyroch uplynulých zápasoch, z toho iba raz po predĺžení a samostatných nájazdoch. Hráči St. Louis sa po tejto sérii posunuli na 7. priečku v Západnej konferencii.
Dvadsaťsedemročný Kanaďan sa stal siedmym hráčom v klubovej histórii, ktorý zaznamenal tri trojbodové zápasy za sebou. Pred ním to naposledy dokázal Keith Tkachuk v decembri 2005.
Kapitán tímu Thomas si pripísal asistenciu aj pri vyrovnávajúcom góle v zápase proti Edmontonu Oilers (5:4 po nájazdoch) v noci na pondelok, v ktorom Blues prvýkrát v histórii klubu zmazali trojgólové manko v záverečných desiatich minútach riadneho hracieho času a napokon zvíťazili.
Za druhú hviezdu týždňa vyhlásili brankára Oettingera, ktorý v drese Dallasu vychytal tri víťazstvá s priemerom 1,94 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 93,3 percenta. V noci na pondelok sa blysol čistým kontom pri víťazstve 1:0 nad Pittsburghom.
Dvadsaťsedemročný Američan tak pomohol Stars natiahnuť víťaznú šnúru na päť zápasov, ktorá sa začala 14. novembra, a posunúť sa na 4. miesto v Západnej konferencii.
Oettinger si pripísal piate čisté konto v tejto sezóne, čo je najviac spomedzi brankárov NHL, a celkovo 21. v profiligovej kariére.
Rinzel bol najproduktívnejší obranca NHL v sledovanom období, keď v štyroch zápasoch nazbieral jeden gól a sedem asistencií.
Blackhawks aj vďaka 22-ročnému Američanovi zaznamenali počas uplynulého týždňa tri víťazstvá a jednu prehru.
Pri triumfe 6:3 nad Torontom si Rinzel pripísal tri asistencie, čím dosiahol prvý trojbodový zápas v kariére.
Pri výhre 4:3 na ľade Calgary okrem dvoch asistencií zaznamenal aj prvý gól v predĺžení v kariére, ktorým zavŕšil sériu piatich duelov s minimálne dvoma bodmi.
Rinzel je najproduktívnejší obranca Chicaga s dvoma gólmi a 15 asistenciami. Informoval o tom oficiálny web NHL.
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