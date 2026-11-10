Šéfka reprezentácie ocenila ospravedlnenie ministra. Som pyšná na dievčatá, povedala

Generálna manažérka ženskej hokejovej reprezentácie Tereza Sadilová ocenila ospravedlnenie ministra zahraničia Petra Macinku (Motoristi), ktorý v nedeľu uviedol, že hokej je podľa neho mužský šport, a hokejistky označil za mužatky.
Šéf českej diplomacie v pondelok Sadilovej telefonoval. Manažérka reprezentácie zároveň v rozhovore na zväzovom YouTube kanáli poďakovala za veľkú podporu, ktorej sa hokejistkám dostalo od hokejistov, ďalších športovcov i prezidenta hokejového zväzu Aloisa Hadamczika.
"Podporu si nesmierne vážime. Myslím si, že sa ukázalo, že šport krásne zjednocuje ľudí a samozrejme nezáleží na tom, či to je mužský alebo ženský šport. Urobilo nám to obrovskú radosť," povedala Sadilová.
Ženské reprezentačné kolegyne podporili napríklad Martin Nečas, Lukáš Dostál, Adam Klapka, ale aj ženská futbalová reprezentácia, futbalistky Sparty, Slavie, Slovácka alebo kajakár Vavřinec Hradilek.
"Myslím, že na ženskom športe je špeciálne, že si pomáhame navzájom, podporujeme sa a kryjeme si chrbát, ako sa hovorí," doplnila Sadilová.
Macinkove vyjadrenie zastihlo hokejistky v príprave na druhý zápas na MS proti Švajčiarsku. Podľa Sadilovej sa ale všetci snažili sústrediť na samotné večerné stretnutie.
"Všetci to vzali veľmi profesionálne. Nejako sa o tom nerozprávali. Až po zápase. Myslím si, že sme sa k tomu vlastne postavili dobre a teraz už sa to upokojilo. Teraz už ideme ďalej a sústredíme sa na turnaj," povedala Sadilová.
S posmeškami a odsudzovaním za to, že hrajú hokej, ženy v minulosti bojovali často. Že sa vrcholný predstaviteľ vlády podobne vyjadrí v roku 2026, ale Sadilová nečakala.
"Človek je vnútorne sklamaný a smutný za tie dievčatá a má potrebu ich chrániť a brániť. Ale oni to zobrali športovo. Sú to profíci a hlavne skvelí ľudia. Som pyšná, ako sa s tým popasovali, "uviedla Sadilová.
Macinkov pondelkový telefonát ocenila. "Odkázal dievčatám do kabíny, že sa ospravedlňuje, že mu je to veľmi ľúto. Myslím si, že toto gesto z jeho strany bolo dôležité. Že sa ospravedlnil osobne a vyjadril, že to tak nemyslel, "dodala Sadilová.