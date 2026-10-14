Tím z hlavného mesta uspel po troch prehrách. Trnava doplatila na nevydarenú druhú tretinu

Tipos SHL - 10. kolo
HC crypto4me TEBS Bratislava - HK Gladiators Trnava 5:4 (1:2, 3:0, 1:2)
Góly: 9. Dej (Preisinger), 27. Mikulec (R. Petráš), 30. S. Petráš (R. Petráš, Bíly), 35. Preisinger (Dej, Lupták), 55. Jasenec (Lušňák, Bíly) – 5. Surový (Jurák, Stupka), 18. Stupka (Jurák, Kupka), 44. Stupka (Kupka, Jurák), 58. Kupka (Jurák).
Rozhodcovia: Magušin, Valo – Tvrdoň, Bebeško, vylúčení: 4:2, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 97
TEBS Bratislava: Andrisík – Petras, Štajnoch, Novajovský, Bereš, Luža, Bíly, Král – Lušňák, S. Petráš, Beták – Lupták, Dej, Preisinger – Jasenec, R. Petráš, Karaffa – Pilát, Ürge, Mikulec
Trnava: Hollý – Scheuer, Dosek, Volkov, Sabo, Haborák, Dedík, Kušnier – Stupka, Jurák, Kupka – Hudec, Holovič, Surový – Kluka, Mamonov, Suľovský – Michajlov, Achberger, Klapica
Hokejisti HC TEBS Bratislava zvíťazili v stredajšej predohrávke 10. kola Tipos SHL nad Trnavou 5:4.
Lepšie začali hostia, ktorí prvú tretinu vyhrali, no tím z hlavného mesta tromi zásahmi v prostrednej časti skóre otočil.
Dramatické stretnutie pokračovalo aj v záverečnom dejstve, Trnava dokázala znížiť na rozdiel jediného gólu, no domáci si napokon víťazstvo postrážili, pričom „gladiátorom“ nepomohla nielen hra bez brankára či dve využité presilové hry, ale ani výborný výkon prvého útoku.
V ňom Stupka zaznamenal dva góly a na jeden prihral, Jurák trikrát asistoval a gól i dve úspešné nahrávky si pripísal Kupka.
Bratislavčania sa na svojho súpera dotiahli na rozdiel dvoch bodov. Informovala o tom oficiálna stránka hockeyslovakia.sk