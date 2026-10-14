Tím z hlavného mesta uspel po troch prehrách. Trnava doplatila na nevydarenú druhú tretinu

Hokejisti Trnavy.
Hokejisti Trnavy. (Autor: HK Gladiators Trnava)
Sportnet, TASR|14. okt 2026 o 22:00
ShareTweet0

Bratislavčania sa na svojho súpera dotiahli na rozdiel dvoch bodov.

Tipos SHL - 10. kolo

HC crypto4me TEBS Bratislava - HK Gladiators Trnava 5:4 (1:2, 3:0, 1:2)

Góly: 9. Dej (Preisinger), 27. Mikulec (R. Petráš), 30. S. Petráš (R. Petráš, Bíly), 35. Preisinger (Dej, Lupták), 55. Jasenec (Lušňák, Bíly) – 5. Surový (Jurák, Stupka), 18. Stupka (Jurák, Kupka), 44. Stupka (Kupka, Jurák), 58. Kupka (Jurák).

Rozhodcovia: Magušin, Valo – Tvrdoň, Bebeško, vylúčení: 4:2, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

Diváci: 97

TEBS Bratislava: Andrisík – Petras, Štajnoch, Novajovský, Bereš, Luža, Bíly, Král – Lušňák, S. Petráš, Beták – Lupták, Dej, Preisinger – Jasenec, R. Petráš, Karaffa – Pilát, Ürge, Mikulec

Trnava: Hollý – Scheuer, Dosek, Volkov, Sabo, Haborák, Dedík, Kušnier – Stupka, Jurák, Kupka – Hudec, Holovič, Surový – Kluka, Mamonov, Suľovský – Michajlov, Achberger, Klapica

Hokejisti HC TEBS Bratislava zvíťazili v stredajšej predohrávke 10. kola Tipos SHL nad Trnavou 5:4.

Lepšie začali hostia, ktorí prvú tretinu vyhrali, no tím z hlavného mesta tromi zásahmi v prostrednej časti skóre otočil. 

Dramatické stretnutie pokračovalo aj v záverečnom dejstve, Trnava dokázala znížiť na rozdiel jediného gólu, no domáci si napokon víťazstvo postrážili, pričom „gladiátorom“ nepomohla nielen hra bez brankára či dve využité presilové hry, ale ani výborný výkon prvého útoku.

V ňom Stupka zaznamenal dva góly a na jeden prihral, Jurák trikrát asistoval a gól i dve úspešné nahrávky si pripísal Kupka. 

Bratislavčania sa na svojho súpera dotiahli na rozdiel dvoch bodov. Informovala o tom oficiálna stránka hockeyslovakia.sk

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hokejisti Trnavy.
    Hokejisti Trnavy.
    Tím z hlavného mesta uspel po troch prehrách. Trnava doplatila na nevydarenú druhú tretinu
    st 22:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Tím z hlavného mesta uspel po troch prehrách. Trnava doplatila na nevydarenú druhú tretinu