Veľké prekvapenie v SHL. Osemnástka dokázala zvíťaziť po takmer dvoch rokoch

Slovenskí hokejisti do 18 rokov
Slovenskí hokejisti do 18 rokov (Autor: Facebook/TIPOS Slovenská hokejová liga)
TASR|29. okt 2026 o 13:35
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Mužstvo zložené z mladých hráčov zaskočilo bratislavský celok.

Tipos SHL - vložený zápas

HC crypto4me TEBS Bratislava - JOJ Šport Slovensko „18“ 1:2 (1:0, 0:2, 0:1)

Góly: 9. Pilát (Beták, Petras) – 22. Strnádel (Gonšor, Kubis), 33. Kubis

Rozhodcovia: Adamec, Jurčiak - Piquet, Bránik, vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 105 divákov.

Bratislava: Baroš – Štajnoch, Petras, Bíly, Novajovský, Král, Luža – Jasenec, S. Petráš, Lušňák – Preisinger, Dej, Lupták – Pilát, R. Petráš, Beták – Ürge, Potočka, Trebula

Slovensko: Havel – Klačanský, Hoďovský, Filip, Medvec, Vasko, Čongrády, Žak – Kalousek, Mrva, Šiška – Gonšor, Kubis, Strnádel – Škripec, Suja, Melichárek – Čop, Bulík, Ftáček

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne Tipos Slovenskej hokejovej ligy.

Vo vloženom zápase zdolali domáci TEBS Bratislava 2:1, keď sa gólovo presadili Pavol Strnádel a Tomáš Miroslav Kubis.

Pre zverencov Františka Štolca to boli prvé body v sezóne, dovtedy prehrali všetkých sedem zápasov, po ktorých mali skóre 6:40.

Hráči TEBS predtým zvíťazili v štyroch zápasoch z piatich, no napokon nečakane podľahli slovenským mladíkom.

Nepomohla im strelecká prevaha 37:23, keďže brankára Nicka Zakka Havela prekonal iba Tomáš Pilát v 9. minúte.

Pre projekt SR 18 to bolo prvé víťazstvo nad tímom SHL od januára 2025, keď mladíci zdolali Trebišov.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Slovenskí hokejisti do 18 rokov
    Slovenskí hokejisti do 18 rokov
    Veľké prekvapenie v SHL. Osemnástka dokázala zvíťaziť po takmer dvoch rokoch
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