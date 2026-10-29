Veľké prekvapenie v SHL. Osemnástka dokázala zvíťaziť po takmer dvoch rokoch

Tipos SHL - vložený zápas
HC crypto4me TEBS Bratislava - JOJ Šport Slovensko „18“ 1:2 (1:0, 0:2, 0:1)
Góly: 9. Pilát (Beták, Petras) – 22. Strnádel (Gonšor, Kubis), 33. Kubis
Rozhodcovia: Adamec, Jurčiak - Piquet, Bránik, vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 105 divákov.
Bratislava: Baroš – Štajnoch, Petras, Bíly, Novajovský, Král, Luža – Jasenec, S. Petráš, Lušňák – Preisinger, Dej, Lupták – Pilát, R. Petráš, Beták – Ürge, Potočka, Trebula
Slovensko: Havel – Klačanský, Hoďovský, Filip, Medvec, Vasko, Čongrády, Žak – Kalousek, Mrva, Šiška – Gonšor, Kubis, Strnádel – Škripec, Suja, Melichárek – Čop, Bulík, Ftáček
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne Tipos Slovenskej hokejovej ligy.
Vo vloženom zápase zdolali domáci TEBS Bratislava 2:1, keď sa gólovo presadili Pavol Strnádel a Tomáš Miroslav Kubis.
Pre zverencov Františka Štolca to boli prvé body v sezóne, dovtedy prehrali všetkých sedem zápasov, po ktorých mali skóre 6:40.
Hráči TEBS predtým zvíťazili v štyroch zápasoch z piatich, no napokon nečakane podľahli slovenským mladíkom.
Nepomohla im strelecká prevaha 37:23, keďže brankára Nicka Zakka Havela prekonal iba Tomáš Pilát v 9. minúte.
Pre projekt SR 18 to bolo prvé víťazstvo nad tímom SHL od januára 2025, keď mladíci zdolali Trebišov.