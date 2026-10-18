VIDEO: Toronto prišlo o kľúčového útočníka. Mimo hry bude niekoľko týždňov

Zámorský hokejový klub NHL Toronto Maple Leafs sa musí na dlhšie obdobie zaobísť bez služieb Johna Tavaresa.
Tridsaťšesťročný útočník bude pre zranenie dolnej časti tela pauzovať podľa TSN dva až tri týždne.
Kanadský center sa zranil v piatkovom zápase proti Buffalu Sabres, v ktorom Toronto prehralo 4:5 po predĺžení.
VIDEO: Zranenie Tavaresa proti Buffalu
Tavares utrpel zranenie v tretej tretine po nepríjemnej kolízii s Joshom Norrisom. V noci na nedeľu prehrali Maple Leafs už bez Tavaresa doma s New Yorkom Islanders 1:4.
V aktuálnej sezóne strelil Tavares dva góly a nazbieral sedem bodov. V uplynulom ročníku bol najlepším strelcom tímu s 31 gólmi a prvýkrát od sezóny 2018/2019 odohral všetkých 82 zápasov.
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