Slovenský hokejista Tomáš Tatar skóroval pri prehre Zugu na ľade Ambri-Piotta 3:4 po predĺžení v sobotnom dueli 22. kola švajčiarskej NL.
Tridsaťpäťročný útočník v poslednej minúte riadneho hracieho času vyrovnal na 3:3 a pripísal si siedmy gól v prebiehajúcej sezóne.
Na konte má aj osem asistencií. Zugu patrí v priebežnej tabuľke 3. priečka, domáci sa naň bodovo dotiahli a sú štvrtí.
Bodoval aj Martin Gernát, ktorý si pripísal asistenciu pri prehre Davosu 2:3 na ľade Klotenu.
Tridsaťtriročný obranca sa podieľal na úvodnom góle duelu a ukončil sériu 9 zápasov bez kanadského bodu vo všetkých súťažiach.
Na konte má aktuálne jeden gól a štyri asistencie. Davosu patrí aktuálne 10. priečka.