Najproduktívnejší hráč v histórii Tampy chce odísť. Vedenie o výmene nechce počuť

Nikita Kučerov (v popredí uprostred) v zápase zámorskej NHL Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres.
Nikita Kučerov (v popredí uprostred) v zápase zámorskej NHL Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
TASR|31. okt 2026 o 07:01 (aktualizované 31. okt 2026 o 08:27)
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Osemročný kontrakt za 76 miliónov dolárov sa končí touto sezónou a po nej sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom.

Hokejový útočník Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning údajne oznámil vedeniu klubu, že nepredĺži zmluvu a požiadal o výmenu do iného klubu.

Prebiehajúca sezóna 2026/2027 je posledná v jeho osemročnom kontrakte v hodnote 76 miliónov dolárov. Po jej vypršaní sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom.

O žiadosti Kučerova informovala agentúra AP s odvolaním sa na svoj zdroj, ktorý si želal zostať v anonymite.

Generálny manažér „bleskov“ Julien BriseBois však v reakcii vyhlásil, že klub nemá v úmysle ruského útočníka vymeniť. Kučerov podpísal súčasnú zmluvu v roku 2018 a jej priemerná ročná hodnota je 9,5 milióna dolárov.

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Odvtedy pomohol Lightning dvakrát získať Stanleyho pohár a trikrát sa stal najproduktívnejším hráčom NHL.

Podľa BriseBoisa existuje šanca, že by obe strany dosiahli dohodu. „Stále som v kontakte s jeho agentom, aby som udržal otvorené komunikačné linky s cieľom podpísať zmluvu, ktorá Nikitu udrží v Tampe veľa ďalších rokov. Obe strany, o ktorých viem, by dnes radšej mali dohodu, ktorá by to hodila za hlavu,“ poznamenal ešte v stredu BriseBois.

Tridsaťtriročného krídelníka draftovala Tampa Bay v roku 2011 z celkového 58. miesta. V NHL debutoval v roku 2013 a celú doterajšiu kariéru v profilige strávil v drese Lightning.

Nedávno sa stal historicky najproduktívnejším hráčom klubu, keď prekonal Stevena Stamkosa. V 891 zápasoch základnej časti NHL nazbieral 1139 bodov za 405 gólov a 734 asistencií.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Nikita Kučerov (v popredí uprostred) v zápase zámorskej NHL Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres.
Nikita Kučerov (v popredí uprostred) v zápase zámorskej NHL Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres.
Najproduktívnejší hráč v histórii Tampy chce odísť. Vedenie o výmene nechce počuť
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