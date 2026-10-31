Najproduktívnejší hráč v histórii Tampy chce odísť. Vedenie o výmene nechce počuť

Hokejový útočník Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning údajne oznámil vedeniu klubu, že nepredĺži zmluvu a požiadal o výmenu do iného klubu.
Prebiehajúca sezóna 2026/2027 je posledná v jeho osemročnom kontrakte v hodnote 76 miliónov dolárov. Po jej vypršaní sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom.
O žiadosti Kučerova informovala agentúra AP s odvolaním sa na svoj zdroj, ktorý si želal zostať v anonymite.
Generálny manažér „bleskov“ Julien BriseBois však v reakcii vyhlásil, že klub nemá v úmysle ruského útočníka vymeniť. Kučerov podpísal súčasnú zmluvu v roku 2018 a jej priemerná ročná hodnota je 9,5 milióna dolárov.
VIDEO: Najlepšie momenty Kučerova za minulú sezónu
Odvtedy pomohol Lightning dvakrát získať Stanleyho pohár a trikrát sa stal najproduktívnejším hráčom NHL.
Podľa BriseBoisa existuje šanca, že by obe strany dosiahli dohodu. „Stále som v kontakte s jeho agentom, aby som udržal otvorené komunikačné linky s cieľom podpísať zmluvu, ktorá Nikitu udrží v Tampe veľa ďalších rokov. Obe strany, o ktorých viem, by dnes radšej mali dohodu, ktorá by to hodila za hlavu,“ poznamenal ešte v stredu BriseBois.
Tridsaťtriročného krídelníka draftovala Tampa Bay v roku 2011 z celkového 58. miesta. V NHL debutoval v roku 2013 a celú doterajšiu kariéru v profilige strávil v drese Lightning.
Nedávno sa stal historicky najproduktívnejším hráčom klubu, keď prekonal Stevena Stamkosa. V 891 zápasoch základnej časti NHL nazbieral 1139 bodov za 405 gólov a 734 asistencií.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: