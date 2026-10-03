ONLINE: Tampa Bay Lightning - Washington Capitals dnes, NHL LIVE (Černák, Fehérváry)

Hokejisti tímov Tampa Bay Lightning - Washington Capitals dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese hostí nastúpia aj obranca Šimon Nemec a útočníci Martin Pospíšil so Samuelom Honzekom.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Tampa Bay Lightning - Washington Capitals dnes (hokej, NHL, Erik Černák, Martin Fehérváry, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
04.10.2026 o 01:00
Tampa Bay
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Washington
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: