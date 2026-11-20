Hokejový útočník Alex Tamáši bude aj naďalej obliekať dres Hradca Králové.
Český klub oznámil, že dvadsaťosemročný slovenský reprezentant podpísal s Mountfieldom novú dvojročnú zmluvu.
"Alex sa za dobu pôsobenia u nás vypracoval v jedného z našich najdôležitejších hráčov, preto sme začali o jeho novej zmluve rokovať už na začiatku tejto sezóny.
Som rád, že Alex aj napriek iným ponukám preferoval zostať v Hradci Králové. Podpis tejto zmluvy je jedným z ďalších dôležitých momentov stabilizácie našej zostavy do ďalších ročníkov," uviedol predseda predstavenstva a generálny manažér Aleš Kmoníček.
Tamáši prišiel do Hradca Králové pred tromi rokmi z Banskej Bystrice. V českej extralige doteraz odohral 167 zápasov s bilanciou 39 gólov a 46 asistencií. Sedem bodov (3+4) nazbieral v 15 stretnutiach tejto sezóny.
"Alex je už skúsený hokejista v najlepšom hokejovom veku, ktorý má stále obrovský potenciál, ktorý doteraz naplno neukázal. Verím, že svoje možnosti teraz naplní, prevezme spolu s ostatnými lídrami zodpovednosť za výsledky tímu a dovedie ho k vysnívaným cieľom," povedal tréner Tomáš Martinec.