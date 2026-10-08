Keď píšťalka putuje o súťaž nižšie. Pozrite sa, aké tresty a pravidlá platia pre hokejových arbitrov

Disciplinárne tresty pre hráčov Tipsport ligy a TIPOS Slovenskej hokejovej ligy (SHL) sú pravidelne stredobodom mediálnej pozornosti a vyvolávajú široké verejné diskusie. Portál hockeyslovakia.sk však priblížil, ako funguje systém kontroly a sankcií na druhej strane - v rozhodcovskom zbore.
Proces reštrikcií a hodnotenia v rozhodcovskom zbore však často zostáva zahalený rúškom ticha.
Tento nepomer často vytvára dojem, že arbitri fungujú bez spätnej väzby či kontroly. Komisia rozhodcov SZĽH však uplatňuje prísny a systematický dohľad, ktorý prebieha nepretržite bez ohľadu na to, či sa o ňom píše na športových portáloch.
„Rozhodcovia sú prirodzenou súčasťou každého zápasu a ich výkon je rovnako dôležitý ako výkon hráčov. Preto musíme mať nastavený systém, ktorý dokáže ich prácu objektívne vyhodnocovať a v prípade pochybení na ne primerane reagovať,“ vysvetľuje predseda Komisie rozhodcov SZĽH Drahoslav Vyšný pre portál hockeyslovakia.sk.
Fakty hovoria jasnou rečou
Len za mesiac september vydala Komisia rozhodcov SZĽH celkovo 8 uznesení, ktoré sa priamo dotkli 13 rozhodcov pôsobiacich v Tipsport Lige a TIPOS SHL.
Systém pritom disponuje presne nastavenou hierarchiou postihov – od formálnych upozornení cez preradenia do nižšej ligy až po tvrdé zastavenie činnosti v závislosti od závažnosti zisteného pochybenia.
„Každé pochybenie posudzujeme individuálne a podľa jeho závažnosti. Nejde nám o to rozhodcov trestať za každú cenu, ale o to, aby bol systém spravodlivý, zrozumiteľný a zároveň motivoval rozhodcov k ďalšiemu zlepšovaniu,“ hovorí Vyšný.
Prísny systém pod drobnohľadom inštruktorov
Každý jeden zápas Tipsport ligy aj SHL prechádza detailným a nekompromisným sitom. Rozhodcovia sú po každom stretnutí prísne hodnotení inštruktormi rozhodcov, ktorí priamo na štadióne dôsledne sledujú každý ich krok, postavenie, komunikáciu a správnu aplikáciu pravidiel.
Tieto hodnotenia nie sú len formálnou záležitosťou. Každý výkon priamo ovplyvňuje celkové bodové skóre rozhodcu, čo má okamžitý dopad na jeho rebríčkové postavenie a následné nasadzovanie do dôležitých zápasov.
„Rozhodca nie je hodnotený iba vtedy, keď sa dopustí chyby. Jeho výkon sledujeme systematicky a dlhodobo. Každý zápas vstupuje do hodnotenia a každý výkon môže ovplyvniť jeho ďalšie nasadzovanie,“ približuje predseda Komisie rozhodcov SZĽH.
Princíp neustáleho pohybu
V modernom vrcholovom športe platí, že rozhodca potrebuje špičkovú fyzickú kondíciu a herný rytmus.
Z tohto dôvodu Komisia rozhodcov pristupuje k úplnému zákazu činnosti („tvrdému stopnutiu“) len vo výnimočných a závažných prípadoch.
Úplná nečinnosť by totiž arbitra vyviedla z potrebného zaťaženia, čo by malo kontraproduktívny vplyv na jeho výkonnosť. Prevažná väčšina prehreškov sa preto rieši sofistikovanejším spôsobom.
„Rozhodca potrebuje zostať v zápasovom rytme. Ak ho úplne odstavíme, môže to mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na jeho ďalšiu výkonnosť. Tvrdé stopnutie preto vnímame ako krajný nástroj, ktorý má svoje miesto najmä pri závažných pochybeniach,“ vysvetľuje Vyšný.
Preradenie do nižšej súťaže ako rešpektovaný a účinný nástroj
Najefektívnejšou formou korekcie je dočasné delegovanie arbitra do nižšej ligy, čím sa spájajú dve kľúčové roviny.
Prvou je profesionálna česť a športová hrdosť. Pre ambiciózneho arbitra je presun o úroveň nižšie jasným signálom nespokojnosti vedenia a zároveň podnetom na osobnú sebareflexiu.
Druhou je ekonomická realita. S pôsobením v nižšej lige sa prirodzene spája aj nižšie finančné ohodnotenie a odmeny za zápasy, čo priamo ovplyvňuje príjmovú stránku rozhodcu.
„Pre rozhodcu, ktorý chce pôsobiť na najvyššej úrovni, je preradenie do nižšej súťaže jasným signálom, že jeho výkon nebol v poriadku. Zároveň však nejde o definitívne rozhodnutie. Dostáva priestor ukázať, že sa dokáže poučiť, pracovať na sebe a vrátiť sa späť,“ hovorí predseda Komisie rozhodcov SZĽH.
Táto kombinácia tlaku a finančného dopadu motivuje rozhodcov podávať bezchybné výkony, pričom dostávajú šancu napraviť svoju reputáciu priamo na ľade.
Vízia do budúcna: Väčšia predvídateľnosť a otvorenosť
Aby bol systém ešte prehľadnejší, novozvolená Komisia rozhodcov SZĽH má v pláne pripraviť presný katalóg sankcií a chýb.
Tento štruktúrovaný manuál má za cieľ, aby každý rozhodca, hokejový klub či široká verejnosť presne vedeli, aký trest nasleduje za konkrétne pochybenie.
„Chceme, aby bol systém do budúcna ešte transparentnejší a predvídateľnejší. Naším cieľom je pripraviť katalóg, ktorý jasne pomenuje jednotlivé pochybenia a zároveň ukáže, aká reakcia pri nich môže nasledovať,“ približuje Vyšný.
Zverejňovanie štatistík a transparentné fungovanie Komisie rozhodcov SZĽH dokazujú, že slovenský hokej nestráca svoju úroveň nielen na klubovej či hráčskej úrovni, ale ani v rozhodcovskom sektore.
„Systém nie je nastavený na to, aby arbitrov verejne stigmatizoval, ale aby ich prostredníctvom spravodlivých a primeraných sankcií neustále posúval vpred. Pretože aj keď je práca rozhodcov často neviditeľná, jej kvalita má priamy vplyv na kvalitu celého slovenského hokeja,“ zakončuje Drahoslav Vyšný.