VIDEO: Slovenský útočník predviedol parádne sólo v zámorí. Jeho gól ocenila aj liga

Michal Svrček
Michal Svrček (Autor: Facebook / Windsor Spitfires Hockey Club﻿)
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TASR|6. nov 2026 o 08:56
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Má po 17 odohraných zápasoch na konte už 5 gólov a 6 asistencií.

Slovenský hokejista Michal Svrček strelil svoj piaty gól v prebiehajúcej sezóne v kanadskej juniorskej OHL. Pomohol tak Windsoru k víťazstvu 4:3 nad Peterborough.

Devätnásťročný útočník predviedol parádnu individuálnu akciu, keď sa šikovnými pohybmi zbavil až troch protihráčov a následne prekonal brankára efektným zakončením bekhendom a forhendovým blafákom.

Svojím presným zásahom v 35. minúte poslal Windsor do vedenia 2:1. Gól strelil v presilovej hre po prihrávke Jesseho Debruyna. Jeho presný zásah bol navyše v OHL vyhlásený za najkrajšiu akciu večera.

VIDEO: Gól Svrčeka

Svrček má po 17 odohraných zápasoch na konte už 5 gólov a 6 asistencií.

OHL

    Michal Svrček
    Michal Svrček
    VIDEO: Slovenský útočník predviedol parádne sólo v zámorí. Jeho gól ocenila aj liga
    dnes 08:56
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