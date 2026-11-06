VIDEO: Slovenský útočník predviedol parádne sólo v zámorí. Jeho gól ocenila aj liga

Slovenský hokejista Michal Svrček strelil svoj piaty gól v prebiehajúcej sezóne v kanadskej juniorskej OHL. Pomohol tak Windsoru k víťazstvu 4:3 nad Peterborough.
Devätnásťročný útočník predviedol parádnu individuálnu akciu, keď sa šikovnými pohybmi zbavil až troch protihráčov a následne prekonal brankára efektným zakončením bekhendom a forhendovým blafákom.
Svojím presným zásahom v 35. minúte poslal Windsor do vedenia 2:1. Gól strelil v presilovej hre po prihrávke Jesseho Debruyna. Jeho presný zásah bol navyše v OHL vyhlásený za najkrajšiu akciu večera.
VIDEO: Gól Svrčeka
Svrček má po 17 odohraných zápasoch na konte už 5 gólov a 6 asistencií.