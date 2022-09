Budú Slováci súčasťou Svetového pohára 2024? Hrať budú možno aj Rusi

NEW YORK. Slovenská hokejová reprezentácia by mohla byť jeden z účastníkov kvalifikácie o postup do hlavnej fázy Svetového pohára v roku 2024.

Zoznam účastníkov prestížneho podujatia zatiaľ nie je známy, podľa ESPN by sa však na ňom malo predstaviť celkovo desať tímov a zámorský portál v menoslove kandidátov uviedol aj Slovensko.

"V roku 2024 možno spravíme minikvalifikáciu ako súčasť turnaja," povedal pre ESPN komisár NHL Bill Daly v súvislosti s prípravami na Svetový pohár 2024. Ten by sa mal hrať vo februári v dejiskách v Severnej Amerike i v Európe.