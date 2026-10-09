Z ľadu odišiel v bolestiach. Ottawe sa zranil švédsky talent

Zranený William Eklund
Zranený William Eklund (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|9. okt 2026 o 13:44
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Zranil sa po tvrdom zákroku obrancu Philadelphie.

Švédsky hokejový útočník William Eklund z Ottawy Senators utrpel zranenie dolnej časti tela v zápase NHL proti Philadelphii Flyers (2:1).

Tréner Senators Travis Green po stretnutí nevedel poskytnúť bližšie informácie o jeho zdravotnom stave.

Dvadsaťtriročný Eklund sa zranil v prvej tretine po tvrdom zákroku obrancu Simona Benoita, keď sa pokúšal získať puk pri mantineli v útočnom pásme.

Po náraze zostal ležať na ľade v bolestiach a museli ho ošetriť členovia zdravotníckeho tímu. Napokon mu pri odchode z ľadovej plochy pomáhali dvaja spoluhráči, keďže nedokázal zaťažiť ľavú nohu.

Eklund nastúpil vo všetkých štyroch zápasoch Ottawy v prebiehajúcej sezóne, ktorá je jeho prvá v drese Senators. Na konte má jeden gól a asistenciu.

Kanadský klub ho získal v júni výmenou zo San Jose Sharks. Za kalifornský tím odohral pred výmenou 252 stretnutí, v ktorých zaznamenal 50 gólov a 113 asistencií. Informoval o tom portál TSN.

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Zranený William Eklund
Zranený William Eklund
Z ľadu odišiel v bolestiach. Ottawe sa zranil švédsky talent
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