Švédsko sa pridáva k susedom. Ruských športovcov nechce na svojom území, kým trvá vojna

Ruskí športovci sa pravdepodobne nebudú môcť zúčastniť ani na podujatí vo Švédsku, kým neskončí vojna na Ukrajine.
Švédsky minister pre sociálne záležitosti a verejné zdravie Jakob Forssmed agentúre AFP povedal, že jeho vláda pracuje na riešení, ktoré by umožnilo odoprieť ruským športovcom vstup do krajiny.
Švédsko by tak nasledovalo Fínsko a Nórsko, ktorých vlády vo štvrtok prijali opatrenia na obmedzenie vstupu ruských občanov.
"Zastávame názor, že si neželáme prítomnosť ruských športovcov na medzinárodných súťažiach na švédskej pôde.
Rusko a jeho prezident Vladimir Putin by totiž toho mohli zneužiť na propagandistické účely, navyše to prispieva k normalizácii vojny, "povedal Forssmed.
Švédsko bude okrem iného na prelome februára a marca hostiť majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní vo Falune.
Fínska vláda vo štvrtok oznámila, že ruskí športovci nebudú mať možnosť získať víza. Rozhodnutie nadobudne účinnosť v pondelok 16. novembra.
Sprísniť vízovú politiku voči Rusku a tiež jeho spojenci Bielorusku sa rozhodlo aj Nórsko. Ruskí športovci môžu byť z Nórska aj vyhostení.
Fínsky hokejový zväz sa minulý týždeň postavil proti zápasom s Ruskom, ktorému Športový arbitrážny súd umožnil návrat do medzinárodných turnajov.
Bojkot stretnutia proti zbornej potom vyhlásili tiež Nóri, Švédi, Dáni, Lotyši a Česi. Český zväz ľadového hokeja sa chystá rokovať s vládou o tom, ako zamedziť účasti ruských hokejistiek na januárových majstrovstvách sveta do 18 rokov v Ostrave.