Švédsky hokejový útočník Dmytro Timashov skončil v HK Nitra. V kariére bude pokračovať vo švajčiarskom tíme HC Ajoie, ktorého dres si obliekal už v sezóne 2023/2024.
Nitriansky klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
„Dmytrovi prišla lukratívna ponuka z najvyššej švajčiarskej ligy, ktorá zahŕňa aj nasledujúcu sezónu. Je to pre neho veľká príležitosť opäť si zahrať v jednej z najlepších líg sveta a my mu ju prajeme.
Ďakujeme mu za odvedené služby pre náš klub a želáme všetko dobré v novom klube. Jeho odchodom sa nám uvoľnilo jedno legionárske miesto, ktoré plánujeme vyplniť do konca prestupového obdobia,“ vyjadrilo sa vedenie klubu.
Timashov prišiel do Nitry krátko pred štartom prebiehajúcej sezóny 2026/2027. V slovenskej extralige v nej odohral 20 zápasov, v ktorých nazbieral 18 kanadských bodov za 5 gólov a 13 asistencií.
Nitriansky dres si obliekol aj v štyroch zápasoch Ligy majstrov, v ktorých mal bilanciu 1+3.