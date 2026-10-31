VIDEO: Slovenskí juniori v Kanade bodovali vo veľkom. Kingston ťahá slovenský útočník

Alex Mišiak
Alex Mišiak (Autor: X/Kingston Frontenacs)
TASR|31. okt 2026 o 12:02
ShareTweet0

V Sudbury bodoval aj Ján Chovan, v Kingstone sa trafil Alex Mišiak a vo WHL zažiaril Tobias Tomík s gólom a asistenciou.

Slovenský hokejový útočník Adam Nemec strelil svoj piaty gól v prebiehajúcom ročníku kanadskej juniorskej súťaži OHL.

K víťazstu Sudbury nad Londonom 4:3 po predĺžení prispel aj asistenciou pri víťaznom góle. V drese domácich bodoval aj útočník Ján Chovan, ktorý získal bod za asistenciu.

Útočník Kingstonu Tomáš Pobežal prispel dvomi asistenciami k víťazstvu nad Peterborough 4:1 a je najproduktívnejší hráč tímu. Jeho spoluhráč Alex Mišiak strelil svoj 8. gól v sezóne. Na triumfe domácich sa asistenciou podieľal aj obranca Adam Goljer.

VIDEO: Gól Alexa Mišiaka

V juniorskej súťaži WHL sa útočník Tobias Tomík prezentoval bilanciou 1+1. Prispel ňou k víťazstvu Vancouveru nad Victoriou 6:1.

Skóroval aj Samuel Karšay z Reginy, ktorý strelil v oslabení svoj štvrtý gól v sezóne, no jeho tím podľahol Moose Jaw 3:6. Obranca Matúš Lisý z Red Deer pomohol tromi asistenciami k víťazstvu nad Calgary 5:2.

OHL

    Alex Mišiak
    Alex Mišiak
    VIDEO: Slovenskí juniori v Kanade bodovali vo veľkom. Kingston ťahá slovenský útočník
    dnes 12:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»OHL»VIDEO: Slovenskí juniori v Kanade bodovali vo veľkom. Kingston ťahá slovenský útočník